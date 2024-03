Tendencias del mercado español del juego

En el mundo de los casinos online en España, la competencia es feroz, cada operador lucha incansablemente por obtener el codiciado título del mejor casino en España. Esta búsqueda del prestigio no es solo una carrera por el reconocimiento, sino una batalla fomentada por una demanda insaciable de emociones y entretenimiento en línea. Sin embargo, esta competencia está respaldada por la innovación y desafíos legislativos superados.

Creciente popularidad de los casinos en línea

Los casinos en España, desde sus inicios hasta hoy en día, siempre han sido populares. Los sitios presenciales son lugares de lujo y muchos estilo, con restaurantes, música en vivo, actuaciones. La entrada a tales sitios no es libre, es decir, pueden cobrar por la entrada, además exigir un código de vestimenta.

En este contexto, los casinos en línea destacan y ganan cada vez más adeptos, porque los jugadores, al apostar online, ahorran tiempo en desplazamiento y no se gastan en ropa para la ocasión.

Además, las apuestas online brindan las mismas emociones, pero más beneficios. Entre los cuales:

- bonificaciones como free spins y % al depósito: - acceso a todos los juegos 24/7; - gran variedad de juegos en vivo con crupier real; - miles de tragaperras de proveedores certificados; - juego desde app móvil; - diversos métodos de pago, incluyendo criptomonedas.

En España los juegos de azar, sobre todo el póker, son muy bien vistos. Muchos desean probar el sabor del azar, pero no todos pueden permitirse visitar un local presencial. España tiene una superficie de 506.030 km² y nada más 53+ casinos presenciales legales, es decir, muchos no pueden permitirse viajar cuando les apetezca a tales establecimientos, por lo tanto, eligen apostar online.

Entorno legislativo

En 1977, los juegos de azar en España fueron despenalizados mediante el Real Decreto Ley 16/1977. Como resultado, el Ministerio de Hacienda comenzó a supervisar, inspeccionar y sancionar (en caso de incumplimiento de la ley) a los casinos en línea. Desde la entrada en vigor de la ley, esta ha sido complementada con reglamentos, disposiciones, resoluciones y órdenes ministeriales.

En 2011 comenzó el auge de los casinos en línea en el país. Por consiguiente, el Gobierno no tardó en reaccionar y promulgó la Ley 13/2011, con fecha del 27 de mayo, donde se exponen las principales regulaciones sobre la actividad a través de Internet. Se creó un órgano regulador, denominado Dirección General de Ordenación de Juego. Se trata de una organización adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y está sujeta a la autoridad de la Secretaría General de Consumo y Juego.

Entre los últimos cambios en la legislación española respecto al juego online encontramos: Orden HFP/9/2018. Entre los aspectos más importantes de esta modificación, se pueden destacar la adaptación al RGPD y a los estándares de protección de datos establecidos por la legislación nacional y europea.

Real Decreto 958/2020. Aborda aspectos como la restricción de horarios para la publicidad de juegos de azar, la prohibición de ciertos tipos de anuncios, la inclusión de advertencias sobre los riesgos del juego, y la supervisión y sanción de las prácticas publicitarias que incumplan estas regulaciones.

Cambios en el Decreto 176/2023. Enfoque de este Decreto está en el juego responsable y seguro. Es decir, se prohíben los pagos con la tarjeta de crédito; se permiten retiros de hasta 5000 euros para evitar conducta compulsiva; se prohíben regalos que no tienen nada que ver con el juego. En síntesis, se puede concluir que el gobierno español es consciente de la creciente demanda de los juegos de azar en línea y está trabajando para garantizar un entorno de juego seguro tanto para los jugadores como para los operadores.

La lucha competitiva

La lucha competitiva en el mercado de los casinos online en España es cada vez más intensa, porque unos 77+ operadores online que operan legalmente buscan destacarse en un entorno altamente competitivo y en constante evolución. Entre las principales plataformas en este sector se encuentran marcas consolidadas a nivel internacional, entre ellas:

1. Bet On Red Digital, SAU 2. Betfred Spain SA 3. Betway Spain, SA 4. Casino Barcelona Interactivo, SA 5. Casumo Spain PLC 6. Codere Online, SAU 7. Comar Inversiones, SA 8. Leovegas Gaming PLC 9. Luckia Games, SA 10. Marathonbet Spain, SA 11. Sportium Apuestas Digital S.A. 12. Suertia Interactiva, SA

Uno de los principales enfoques estratégicos de estos operadores es la diferenciación de sus servicios y la creación de una experiencia de juego legal, única, equitativa y transparente. Esto se logra a través de una combinación de factores, que van desde la selección de juegos y promociones exclusivas hasta la implementación de tecnologías innovadoras, como la realidad virtual y la inteligencia artificial y el uso de RNG certificados, para mejorar la interacción con los usuarios.

Autora del artículo y experta en iGaming, Julia Moreno, remarca: “La clave del éxito en el mercado español del juego online radica en ofrecer una experiencia de juego segura, justa, transparente y emocionante que satisfaga las necesidades y expectativas de todos los jugadores”.