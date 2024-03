Fersay crece en sus redes sociales y cada vez consigue más adeptos a las soluciones

En la página web de Fersay se pueden encontrar recambios para cualquier marca y modelo de electrodomésticos, accesorios como cables, soportes, auriculares…etc. y pequeño aparato electrodoméstico de marca propia Fersay crece considerablemente en sus RR. SS. superando los 8,5k seguidores en Instagram y los 11,5k en Facebook. El buscador de recambios de electrodomésticos se hace cada vez más popular entre sus adeptos, que han encontrado esta página web como punto de referencia cuando tienen algún accesorio o recambio que comprar para sus aparatos del hogar.

En la página web se pueden encontrar recambios para cualquier marca y modelo de electrodomésticos, accesorios como cables, soportes, auriculares, etc. y pequeño aparato electrodoméstico de marca propia.

En sus RR. SS. se pueden encontrar concursos, promociones, novedades y también colaboraciones con influencers, que prueban los productos de Fersay y hacen recomendaciones y opiniones sobre la calidad y la fiabilidad de la marca, que cumple ya 45 años en el mercado.

Otras publicaciones que generan mucho interés son los artículos del blog, donde enseñan a sus seguidores a través de pequeños consejos a cuidar de sus electrodomésticos, ahorrar y pequeños trucos para el día a día que mejoran nuestra calidad de vida.

"Hacer nuevos seguidores no es tan complicado, lo difícil es mantenerlos y que el contenido que lances, sea de utilidad para tus lectores" ha afirmado Noelia Carrasco, Directora de Marketing de Fersay

Los seguidores no son solo de España, en el caso de Instagram, tienen muchos seguidores de Portugal, México y China mientras qué en Facebook, entra mucha gente de Argentina y México.

Sin duda, la tendencia del reparar o solucionar problemas sin tener que cambiar o comprar un aparato nuevo, está de moda y viene para quedarse. No solo supone un ahorro para las familias, sino que ayudan a mejorar el medio ambiente, ayuda a construir un país más sostenible y le da una segunda oportunidad a muchos aparatos del hogar.

Más información en www.fersay.com