Las 5 razones por las que los clientes particulares optan por el renting flexible

Northgate Renting Flexible analiza las ventajas de esta modalidad en alza que cada vez eligen más conductores particulares ¿Comprar o alquilar un coche? Hoy en día los usuarios particulares que, por necesidades de movilidad tienen que elegir, buscan alternativas a la compra del vehículo, como es la modalidad del renting flexible. El comportamiento de los consumidores está cambiando y esto se está notando en el mercado con una tendencia hacia otras modalidades más flexibles y adaptativas que les permiten a los conductores hacer uso del vehículo sin tener que pasar por préstamos, desembolsos iniciales elevados y otros trámites complicados. Ante este escenario el renting para particulares empieza a ganar terreno con datos favorables en los últimos años. Según la Asociación Española de Renting de Vehículos, AER, los clientes de renting han aumentado un 360,51%, desde 2015. Se ha pasado de 55.586 en 2015, a 255.981 en 2023. De los 200.395 nuevos clientes, el 59,30% son autónomos y particulares y el 36,21% son empresas pequeñas. Por lo tanto, en los últimos 8 años se ha registrado un interesante aumento del 27,15% de los usuarios particulares y autónomos.

Northgate Renting Flexible lleva más de 40 años liderando en España la modalidad de renting flexible de vehículos, tradicionalmente a empresas y desde hace unos años, también a particulares, ofreciendo un servicio personalizado, sin penalizaciones, ni compromisos de permanencia. Esta compañía analiza las ventajas de esta alternativa a la compra de un vehículo y señala las razones principales por las que los particulares se animan a contratar este servicio de movilidad que está transformando la manera de desplazarse en coche hoy en día.

Las 5 ventajas del renting flexible para particulares con Northgate

Flexibilidad. Es una modalidad en la que el usuario no tiene que fijar una duración en la contratación del renting, sin haber compromisos en los plazos. Se trata de un alquiler flexible que permite contratar por meses y devolver el coche si ya no se hace uso del mismo. Sin gastos de entrada. Con el renting flexible se evitan grandes desembolsos iniciales. Con la contratación de esta modalidad no es necesario solicitar créditos o financiación alguna. Todo incluido. Todos los servicios que ofrece esta empresa están unificados en una única cuota fija mensual; incluidos los impuestos, seguro, mantenimiento, revisiones periódicas, atención en carretera las 24 horas, o la posibilidad de disponer de un vehículo de sustitución en caso de avería. La mejor manera de despreocuparse de las gestiones que supone la compra de un coche en propiedad. Cuotas mensuales fijas. El renting flexible supone un control total del gasto al usuario particular, ya que conoce siempre lo que va a pagar cada mes, sin sorpresas ni gastos extras. Y si deja de necesitar el vehículo, se puede devolver sin tener que hacer frente a pagos adicionales. Acceso a un parque de renting renovado. Northgate cuenta con una flota de vehículos con una media en torno a los dos años, con el plus de poder cambiar de tipo de vehículo si se necesita, sin tener que hacer frente a penalizaciones por cancelación de contrato al particular antes de lo previsto. Comodidad y sencillez. Así es la contratación para particulares con Northgate

El proceso de contratación de un vehículo de renting para particulares es 100% online, para que se pueda hacer desde cualquier sitio y en cualquier momento, como cualquier otro proceso de compra online, y requiere muy pocos pasos. Solo hay que elegir el vehículo que se necesita, con la posibilidad de acceder a un eléctrico o híbrido, registrarse para subir la documentación y firmar digitalmente. Por último, se elige recogida en uno de sus 30 centros o entrega a domicilio, todo a golpe de clic.

Northgate, la compañía pionera del renting flexible en España

Esta compañía, gracias a su experiencia y know-how, se ha convertido en el mayor proveedor integral de servicios de movilidad en España y Europa, pionero en renting flexible, tanto para empresas como para particulares y autónomos. Northgate, a través de su renting flexible, ofrece un servicio personalizado a los usuarios particulares que necesitan un vehículo de uso diario y no quieren asumir compromisos a largo plazo como sucede con la compra en propiedad de un coche. Un modelo de negocio diferencial en el sector por su infraestructura, única en el mercado del renting. Con 30 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional, incluidas las islas Canarias y Baleares, una flota diversificada de 63.000 vehículos, más de 11.000 clientes, una plantilla de más de 1.300 profesionales y una red de 40 talleres propios repartidos por sus delegaciones y más de 3.000 talleres concertados.