¿Cuáles son los factores a considerar al contratar empresas de transporte pesado?, por Transvolando

Las empresas de transporte pesado no son muchas, teniendo en cuenta que este servicio se caracteriza por ser especial y específico.

En este contexto, una de las compañías dedicadas a realizar este tipo de traslados es Transvolando. Esta firma cuenta con una red de colaboradores con distintos tipos de camiones de carga pesada, con una variedad de vehículos diferentes en función del peso de la carga. La compañía se encarga de transportar cargas pesadas a nivel nacional e internacional, garantizando siempre la seguridad, fiabilidad y velocidad durante cada recorrido.

Detalles que no pueden faltar en las empresas de transporte pesado Las empresas de transporte pesado marcan la diferencia cuando disponen de una flota amplia, con distintos tipos de vehículos a disposición de sus clientes, según sus necesidades. Por otra parte, la experiencia de los transportistas también es un valor fundamental y muy valorado. De hecho, esto es crucial para reducir accidentes o hacer frente a dificultades que puedan surgir en carretera. De la misma manera, se consideran buenas y fiables a aquellas empresas de transporte pesado que cuenten con vehículos con sistemas de fijación homologados para asegurar la carga. También a las que tienen choferes con la trayectoria suficiente para maniobrar las cargas elevadas, y con capacidad para resolver inconvenientes sin comprometer el tiempo de llegada a destino.

En Transvolando destacan precisamente por ofrecer un servicio con estas cualidades. Esta compañía cuenta además con una herramienta con la que se puede calcular presupuestos en menos de un minuto y sin salir de casa.

¿Qué factores se deben considerar en el momento de contratar empresas de transporte pesado? Una de las claves a tener en cuenta a la hora de contratar empresas de transporte pesado, es certificar la calidad y efectividad de la flota de vehículos en función del tipo de carga. También es esencial solicitar presupuestos de manera previa, para garantizar el mejor servicio y que el transporte se pueda enfocar a las necesidades del cliente. Para ello, lo recomendable es comunicarse con el proveedor y con la compañía en particular, así se puede conocer de primera mano el origen de la carga, su destino y los distintos plazos de salida y de llegada.

En Transvolando cuentan ahora mismo con 4 tipos de vehículos diferentes. Estos son la furgoneta carrozada de 700 a 1200 kilogramos, el camión de dos ejes ligero de 1200 a 3500 kilogramos, el camión de 3 ejes pesado de 3500 a 13.000 kilogramos, y el tráiler de 23.000 a 27.000 kilogramos de carga útil.

En definitiva, esta firma logística ha conseguido consolidarse como una de las empresas de transporte pesado más valoradas del mercado actual. Todo esto gracias a su atención personalizada y flexible, sistema de seguimiento vanguardista y su amplia experiencia en el sector.