Formación en home staging para vender propiedades más rápido en la Escuela Laboratorio de AM Gestión Inmobiliaria

A la hora de vender o alquilar una vivienda o piso, generar una buena primera impresión es muy importante.

A propósito de esto, se estima que un cliente potencial puede tardar tan solo 9 segundos en decidirse por una vivienda o descartar su compra. Por esta razón, es necesario recurrir a una estrategia de revalorización inmobiliaria que permita mejorar la competitividad de una propiedad en el mercado.

En esta línea, entra en juego el home staging. Se trata de una metodología que optimiza el tiempo de venta o alquiler de un inmueble, según indica una publicación de la Asociación de Home Staging de España, (AHSE). Ahora bien, para aprender todo lo necesario y aplicar esta estrategia de forma efectiva, es posible acceder a las formaciones de la Escuela Laboratorio de AM Gestión Inmobiliaria.

AM Gestión Inmobiliaria permite formarse en home staging Esta estrategia de revalorización inmobiliaria nació en los Estados Unidos y se ha extendido por diversas partes del mundo. En particular, consiste en la combinación de técnicas de marketing, decoración y fotografía que permiten transformar inmuebles con presupuestos ajustados para conseguir que se alquilen o se vendan con mayor rapidez sin tener que bajar precios.

Como parte de su objetivo por impulsar la profesionalización en esta área, AM Gestión Inmobiliaria ofrece un curso de home staging dirigido a propietarios y profesionales del sector inmobiliario, interiorismo y decoración, entre otros. En cualquier caso, es importante estar interesado en aprender todos los detalles de esta profesión apasionante.

Esta formación cuenta con un módulo teórico para que los alumnos aprendan contenidos relevantes en el área de inmobiliaria y decoración. Además, incluye una parte práctica en la que hay que presentar un proyecto final con reportaje fotográfico. Para ello, es necesario emplear diferentes materiales y técnicas decorativas aprendidas en clase.

En cuanto a la duración, este curso se extiende por 21 horas y se lleva a cabo en modalidad presencial en la sede de esta empresa en Pamplona. Cabe destacar que la matrícula de esta formación es reducida, con un máximo de 10 personas. De esta manera, es posible garantizar un aprendizaje efectivo y personalizado. A su vez, los horarios y disponibilidad de fechas pueden consultarse a través de la página web de AM Gestión Inmobiliaria.

Una metodología cercana y profesional Algo que caracteriza a las formaciones de la AM Gestión Inmobiliaria es que las clases son impartidas por Ana Manero, directora de la Escuela Laboratorio de Home Staging de Pamplona. Esta profesional es miembro de la AHSE y ha consolidado una destacada carrera en el sector de home staging inmobiliario en España.

Bajo una metodología cercana y profesional, esta especialista aporta herramientas necesarias para realizar propuestas atractivas y agilizar ventas.

A través de la formación en home staging que ofrece AM Gestión Inmobiliaria es posible adquirir conocimientos para aplicar esta estrategia de revalorización inmobiliaria y triunfar en este sector.