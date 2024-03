Vacaciones financiadas: los españoles optan por préstamos personales para disfrutar de un descanso en Semana Santa

El importe medio que se solicita para viajar se sitúa en torno a los 6.300€, con un plazo de devolución superior a los 60 meses, según Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros. Entre 2021 y 2023 se han triplicado las solicitudes de préstamos personales por este motivo de acuerdo con la entidad financiera Semana Santa se acerca y las previsiones no pueden ser mejores. Según el Ministerio de Industria y Turismo el gasto turístico, en los meses de marzo y abril, rondará los 19.000 millones de euros, 3.700 millones más que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de la subida de los precios del sector turístico, son pocos los españoles que renuncian a disfrutar de unas merecidas vacaciones, y optan por solicitar un préstamo personal para poder disfrutar de unos días de descanso. Tal es así que, Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, ha registrado, en los últimos 3 meses, un notable aumento en el volumen de solicitudes de este tipo de préstamos, superando las 18.000.

Alexander Lima, Chief Marketing and Data Officer en Oney España,ha indicado que"el incremento que se ha registrado desde finales del mes de febrero en el número de solicitudes de préstamos personales tiene un claro objetivo: viajar. Esto es un claro síntoma de que, a pesar de la subida generalizada de los precios, la demanda en este sector no cae, es decir, los españoles no quieren renunciar a sus periodos vacacionales. Una de las razones de ello encontramos que en Semana Santa es la primera gran escapada desde Navidad y antes de verano, dentro de más de 3 meses".

El interés de los españoles en solicitar un préstamo personal para poder disfrutar de unas vacaciones no es nuevo. Según la entidad financiera, desde 2021 ha registrado un incremento constante. Entre 2021 y 2023, ese aumento en el volumen de solicitudes de préstamos personales supera el 200%.

¿Cuánto están dispuestos a gastar los españoles en sus vacaciones?

Según datos de Oney, el importe medio que actualmente se solicita supera los 6.000 euros, una cantidad elevada, pero inferior al importe medio solicitado en años anteriores. Respecto al plazo medio de devolución de estos préstamos, éste suele ser superior a los 60 meses.

Para Alexander Lima, Chief Marketing and Data Officer en Oney España,"la posibilidad de devolver la cantidad prestada en un plazo que resulta cómodo para el consumidor y con una cuota asumible por su economía personal y familiar son las principales razones por la que cada vez más españoles optan por solicitar un préstamo personal para poder disfrutar de unos días de vacaciones. Hacerlo les permite organizar un viaje prácticamente a su gusto, y sin tener que hacer un gran desembolso en un momento puntual".