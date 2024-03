Conocer los beneficios de oncothermia en tumor cerebral (Gliomas)

El glioblastoma es un tumor cerebral que tiene un crecimiento muy rápido y es bastante agresivo, pudiendo aparecer en cualquier parte del cerebro, y no solo afecta a adultos, sino también niños. Este es muy agresivo, es el tumor más frecuente y suele darse en un 48 % de los casos, con una incidencia de 3,21 casos por cada 100.000 habitantes.

Sin tratamiento, la supervivencia de los pacientes es muy corta, dado el rápido desarrollo tumoral.

En este contexto, la Oncothermia destaca como una de las opciones más efectivas contra el cáncer, y especialmente como tratamiento de tumor cerebral. La clínica oncológica Cellumed Clinic destaca como un referente en la implementación de esta revolucionaria técnica para la destrucción de las células cancerígenas malignas por apoptosis, es decir, causando mediante energia modulada una muerte de las células cancerígenas sin efectos secundarios, sin dolor ni incomodidad para los pacientes.

También conocida como hipertermia electro-modulada (mETH), o nanothermia, la Oncothermia en la actualidad, destaca en la lista como el tratamiento de tumor cerebral que reporta mejores beneficios, en combinación con otros tratamientos o como única terapia, ya que el cerebro es un órgano muy sensible y el tumor puede instalarse en una zona que no puede ser radiada, o que no reaccione a la quimioterapia, pero la oncothermia puede utilizarse en cualquiera de los casos, incluso para tratar las zonas más difíciles y sensibles del cerebro.

Las ventajas de oncothermia es que dirige la energía al interior de las células cancerosas causando un choque molecular y una reacción química que libera calor, pero selectivo, por tanto, no daña otros tejidos sanos circundantes, importante cuando hablamos del cerebro. Genera un campo de energía que es absorbido por el líquido extracelular y que trabaja en la destrucción únicamente de las células malignas.

Cuando el paciente está recibiendo otros tratamientos convencionales, actúa de forma sinérgica con la quimioterapia y radioterapia, ya que ayuda a potenciar estos dos procesos y combatir de forma más efectiva la enfermedad, prolongando y aumentando la calidad de vida de estos pacientes. En muchos casos cuando los tumores están en estadío avanzada o son voluminosos, suelen ser más resistentes a los tratamientos oncológicos debido al grado de hipoxia,( falta de oxígeno ), por lo que la Oncothermia contribuye a aumentar la oxigenación de estas células haciéndolas más sensibles a la radioterapia. El calentamiento del fármaco y la vasodilatación también hacen doblemente efectiva la quimioterapia. Al mismo tiempo, contribuye a potenciar el sistema inmunológico para aumentar la destrucción de estas células y combatir los efectos secundarios de la quimio o radioterapia. Cuando la oncothermia se utiliza como única terapia, el equipo médico y oncológico de Cellumed Clinic, estudia las connotaciones del paciente para combinar oncothermia con nutrición ortomolecular y si es posible con terapias biológicas coadyuvantes.

Una clínica de referencia en la implementación de Oncothermia Desde 2012, fecha que Cellumed Clinic introdujo la oncothermia en España, ha tratado cientos de pacientes con tumores cerebrales incluso de mal pronóstico, y cuenta con el equipo médico más experimentado en esta área, entre otros, con el oncólogo Dr. Álvaro Flores, el cual tiene experiencia previa con hipertermias comunes y ha realizado estudios y publicaciones al respecto, por tanto, conoce a la perfección tanto el mecanismo de las diferentes hipertermias como de la oncothermia (tecnología más evolucionada) y es miembro de SEOR (Sociedad Española de Oncología y Radioterapia) y de la Asociación Nacional de Hipertermia, así como Jefe de la coordinación con la cadena de hospitales que cuenta Cellumed Clinic en colaboración en todas las provincias Andaluzas. El Dr.Villarejo, neurocirujano de Cellumed Clinic, es medalla de oro nacional de la Asociacion Española de Neurocirugía, considerado uno de los principales expertos a nivel mundial en cirugía cerebral,

El tratamiento como cualquier otro tumor tiene un manejo multidisciplinar, si bien la filosofía de Cellumed Clinic es emplear los métodos menos invasivos, en algunos casos puede ser factible la cirugía. En este caso, es el neurocirujano el que determina el procedimiento técnico de extirpación idóneo a la extensión y localización del tumor. El primer médico formado en oncothermia en España por el Profesor Andras Szasz fundador de esta terapia, fue el Dr. Juan Doblas, cirujano oncológico de Cellumed, experto tanto en hipertermia corporal como oncothermia, protocolos antitumorales de vitamina C intravenosa y otras terapias regenerativas.

Hasta la fecha Los profesionales de Cellumed han tratado cientos de casos como glioblastoma, astrocitoma y diferentes tipos de tumores, tanto primarios como metástasis y en diversas fases, siendo reconocidos con diversos premios entre otros el Premio Nacional como clínica Oncológica por la introducción de nuevas terapias, e internacionalmente por su trayectoria en el área de microscopía celular y la combinación de tratamientos médicos avanzados para afrontar el cáncer, siendo el centro médico responsable de la expansión en España de oncothermia y del entrenamiento de doctores tanto de nuestro territorio nacional como de otros países.