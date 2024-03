Cuello en V vs. cuello redondo: ¿qué escote te conviene?

Hace más de 170 mil años que el ser humano comenzó a usar las primeras prendas, las cuales conocemos hoy en día como “ropa”, y cuyo principal objetivo es ajustarnos a las condiciones climatológicas.

Al principio, la indumentaria era utilizada con ese fin: mantenerse cubierto. Sin embargo, con el tiempo comenzamos a darles un nuevo significado y también cambiando su forma y corte para ajustarla a diferentes necesidades.

En la actualidad, nuestra ropa tiene diferentes estilos, sobre todo cuando se trata de elegir camisetas con cuello en V o de cuello redondo, y aquí te contaremos las diferencias entre ambas y sus más destacados atributos.

Cuello en “V”

Si bien las camisetas son una prenda casual e informal, su estilo ha cambiado con el paso de los años, y uno de estos es el “cuello en V”. Para muchos es un estilo muy particular que puede desviar la mirada de una persona hacia la zona del busto, pero también otorgan un poco más de formalidad.

Por otra parte, hay otro porcentaje de la población que no comparte este tipo de gustos; no estamos diciendo que sea un mal diseño, pero la realidad es que no a todos nos puede ayudar a lucir bien este tipo de indumentaria con corte en V.

Para hombres y mujeres

No importa si se trata de ropa de lujo o camisetas baratas como las que podemos ver en Wordans, vestirse con este tipo de ropa es tanto para hombres como para mujeres. Todo depende del estilo que queramos lucir, por ejemplo, en los caballeros les otorga un look casual, elegante y fresco. También les permite lucir otros accesorios como cadenas, o incluso algún tatuaje que tengan cerca de esa zona para darle más notoriedad.

Por su parte, las chicas también suelen usar este estilo de cuello más que nada en las épocas calurosas o durante un largo viaje, ya que las mismas han comentado que les da una mejor movilidad y comodidad al no sentir una prenda tan “ajustada” en la zona del cuello a diferencia de las camisetas de cuello redondo.

Otras opiniones generales que podemos escuchar de las chicas es que les favorece enormemente cuando se trata de usar el corte en V con vestidos, sobre todo en aquellas que tienen espada ancha.



Cuello redondo

Las camisetas con “cuello redondo” suelen ser las más clásicas por tener un diseño genérico, pero esto no le quita importancia a la hora de pavonearse frente a los demás.

Para los chicos, este estilo de corte es ideal si quieren verse más serios y elegantes, mientras que las chicas les hace resaltar aún más sus rasgos faciales además de verse más coquetas. Si la forma de la camiseta se ajusta más al cuerpo, puede ayudar a que nos perciban de una forma más atractiva.

Cuestión de gustos

Podemos probarnos una camiseta o vestido de cada corte para saber cuál nos sienta bien. Puede que ambos estilos nos queden a la perfección y nos podamos percibir bien arreglados, aunque al final, todo es cuestión de gustos.

Si tienes algún colega que sepa de moda, puedes pedirle consejos sobre qué tipo de cuello te haría lucir mejor y en qué tipo de eventos sería más conveniente usarlos.