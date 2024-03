Mery Turiel impulsa la moda sostenible en los Premios Ídolo, la gran cita con el entretenimiento

Vinted, el marketplace de artículos exclusivos de segunda mano, ha unido fuerzas con la influencer, referente de moda en España, Mery Turiel, para conseguir algo único: ‘colarse’ en la III Edición de los Premios Ídolo, celebrados en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, con un vestido y complementos hechos a base de prendas de ropa y complementos reutilizados.



La colaboración entre Vinted y Mery Turiel marca un hito significativo en la historia de los Premios Ídolo, siendo la primera vez que una influencer posa en la alfombra roja con un vestido y unos complementos sostenibles y éticos.

“Cuando el equipo de Vinted me lo propuso, fue un sí rotundo para mí”, apunta Turiel. “Yo misma me he sentido muchas veces más segura en un evento al lucir un look tendencia y “novedad”. Sentía que tenía que ir de estreno sin ser consciente de que muchas veces hay prendas que han sido utilizadas en infinidad de ocasiones y que eso las hace muy especiales y únicas. La moda vintage es la mayor tendencia de todas y un movimiento que cada vez tiene más fuerza”, cuenta la influencer.

Mery Turiel, conocida por su contenido enfocado al mundo de la moda y el estilo de vida, demostró una vez más su compromiso con la sostenibilidad al elegir piezas exclusivas de Vinted para lucir en la alfombra roja de los Premios Ídolo. Su elección de prendas de segunda mano, en colaboración con una de las estilistas del momento, Carla Paucar, no solo reflejó su estilo único, sino que también transmite un poderoso mensaje sobre la importancia de reutilizar y reciclar la moda para reducir el impacto ambiental de una manera creativa.

Para esta ocasión tan especial, Mery apostó por un vestido firmado por Mugler porque “fue un diseñador innovador para su época, un símbolo de modernidad y empoderamiento femenino. Tuvo un estilo muy personal que a día de hoy sigue siendo tendencia y al final eso es un reflejo de lo cíclica que es la moda. Y también de que las prendas, tienen todas las vidas que les queramos dar”.

Por su parte, la estilista también tuvo clara la elección: “el look se basa en la estética de las divas de Hollywood, pero con un toque moderno y futurista. La búsqueda de un vestido negro con un giro especial ha culminado con la elección de un diseño de Mugler encontrado en Vinted, que encajaba a la perfección con lo que buscábamos. Aunque consideramos varias opciones, este vestido fue tanto la elección de Mery como la mía. A pesar de algunas dudas iniciales debido a la descripción del vendedor sobre su ajuste, consultamos con una modista que confirmó que podíamos ajustarlo sin problemas. Finalmente, el vestido se adaptó perfectamente, confirmando que era la elección predestinada”, explica Carla Paucar.

Sin embargo, en la elección de complementos tuvieron dudas hasta el último momento: “en mi cabeza, tenía claro que quería algo de color blanco tanto en zapatos como en bolso, pero hubo dificultades a la hora de encontrar los mismos tonos de blanco. Al final, nos decantamos por un bolso vintage de terciopelo con detalles en dorado y unos pendientes vintage de pinza, que tienen en el centro una perla, elegantes pero a la vez muy vistoso”, asegura Paucar.

La participación de Vinted y Mery Turiel en los Premios Ídolo representa un paso adelante en la integración de la moda sostenible y el mundo upcycling en la cultura mainstream, inspirando a una nueva generación de consumidores a repensar su relación con la moda y el medio ambiente y desafiando los paradigmas al mostrar que para “ir a la moda” no hacen falta creaciones completamente nuevas.

“En general, es un look increíble y, tanto yo como estilista, como Mery, estamos súper felices y pensamos que el resultado de esta acción con Vinted no ha podido salir mejor”, concluye la estilista.