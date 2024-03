La vida me está llevando a la política, a cargos de elección popular. Si así ocurre, esa será la vitrina disponible.   

En Diario Siglo XXi cruzamos el charco para hablar del matrimonio igualitario en Chile y el mundo, solo semanas después de que en un país gobernado por cristianos conservadores impulsara y aprobara su primera ley que da el derecho a las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Juan Pablo de La Hoz es un reconocido periodista chileno especializado en la actualidad LGTB y, además, un militante muy activo. Charlamos con él sobre este importante paso adelante del país heleno y de cómo ha calado en la sociedad chilena este mismo e importante derecho adquirido legalmente del que justo ahora justo se cumple su segundo aniversario:

E.Espada: Grecia, último país en aprobar el matrimonio igualitario. Primer país ortodoxo cristiano en legalizar este tipo de uniones, impulsado por el propio gobierno conservador de centro-derecha. Un marco muy similar al de Chile, en el que se aprobó en marzo de 2022 esta misma ley, impulsada también por un gobierno de derechas. ¿Qué es lo que está cambiando para que se sucedan estos avances gracias ahora a partidos que, en muchos casos, incluso han perseguido al colectivo LGTBI o cuanto menos los consideraban enfermos?

J.P. La Hoz: No está de más indicar que años atrás en el Primer Gobierno del recientemente fallecido Sebastián Piñera, se materializó lo que se llamó Acuerdo Unión Civil (AUC) que a mi parecer, hoy en día y no antes, fue punta de lanza en políticas públicas pro igualdad para con las disidencias sexuales. Me detengo en el "hoy en día" mencionado palabras antes ya que se criticó, me incluyo, que esto era una bofetada porque categorizaba al LGBT+ como ciudadanos de segunda clase, en 2024 estoy convencido que era un proceso necesario de menos a más.



E.Espada: En Chile, la ley del matrimonio gay -que también permite la adopción- cumplirá en unos días su segundo aniversario. ¿Qué balance hace el país de estos importantes derechos tan recientes?

J.P. La Hoz: El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organización que respeto sobremanera debido a su consecuencia y coherencias desde los años más difíciles en Chile sobre el LGBT+, critica la Aprobación de Reforma en el Senado de la Ley de Adopciones de 2022 ya que incluiría Artículos Homófobos, cito: “Si bien el proyecto de ley permite a las parejas del mismo sexo adoptar, contiene artículos abiertamente homofóbicos que dañan la dignidad humana y son contrarios a la igualdad ante la ley, así como a los derechos garantizados en la Ley 20.609 que Establece Medidas contra la Discriminación y en la recién aprobada Ley 21.400 sobre matrimonio igualitario”.



Hoy en día, cuando han pasado dos años de esta crítica y con el trabajo que se ha realizado a nivel Legislativo, la historia desde Movilh es: "Eliminar el quinto del artículo 11 y el cuarto de la letra b del artículo 21. El primero señala que “si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo en forma preferente”, y el segundo enfatiza que “si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá dejar expresa constancia de ello”.

E.Espada: Aún hay mucho por lo que luchar, pero sí que es verdad que el matrimonio igualitario poco a poco va calando en la mayoría de los países -más tradicionales o no- desde que en 2005 España, por ejemplo, fuera el tercer país del mundo en hacerlo o, en este reciente 2023, Estonia haya sido el primero de la ex-unión soviética en aprobarlo legalmente. ¿Cuál crees que es la siguiente batalla en pro de la igualdad LGTB?



J.P. La Hoz: Siempre he querido pensar en el global, en la reivindicación del Ser Humano, independiente de si se es Mujer, LGBT+, Diferentes Religiones, etc y cada cosa que se deba trabajar en pro de la igualdad de derechos se debe realizar a más no poder.



Me preocupa sobremanera donde todavía ser disidente sexual es motivo para la Pena de Muerte como Irán, Afganistán, Pakistán, Somalia, Qatar y Emiratos Árabes... especialmente en estos dos últimos donde la instrucción formal y pensamiento crítico individual es mucho más fácil de desarrollar debido al acceso que se tiene producto de los recursos económicos que poseen. Lamentablemente muy pocos levantan la voz sobre estas Violaciones a Derechos Humanos en estas potencias petroleras... para muestra de ello el pasado Mundial realizado en Qatar, mientras más se pudo ignorar el "Asunto" más se puso bajo el tapete.

E.Espada: En 2012 escribiste Chile Gay: Testimonios De Vida, Amor Y Dolor. Ha pasado el tiempo, pero, ¿percibiste la demanda de poder casarse legalmente en Chile como un denominador común en esos 40 testimonios? ¿Qué otros reclamos recuerdas que también fueran cubiertos por posteriores y nuevas leyes del país?

Escuchar tantos testimonios disímiles y con tanta verdad, hizo de mí un mejor ser humano. El deseo de tener libertad de escoger si te quieres casar o no, de si quieres ser padre o no eran algunos de los principales temas, junto con tener la libertad de ser abiertamente LGBT+ y no esconderte por la Orientación Sexual... es decir, ser una persona más dentro de una sociedad.





También me di cuenta del rechazo que muchos vivieron desde sus familias que para bien o para mal, dependiendo del caso, los formó como personas. Lamentablemente ese tránsito de reconocerse estaba marcado por el rechazo, la soledad y el dolor que en gran medida provenía del núcleo familiar. Ley sobre esto último no conozco, si hay contra VIF (Violencia Intrafamiliar) que engloba la violencia ocurrida dentro del lugar donde se habita conviviendo con familia que no como muchos piensan es sólo enfocado en Mujeres. Gran parte de Las Nuevas Generaciones, vienen "formateadas con otro Sistema Operativo", lo que me encanta.



E.Espada: Como periodista especialista en el tema, ¿de qué formas apoyas en el día a día la 'causa´? ¿Cuáles son tus próximos proyectos periodísticos?

J.P. La Hoz: Mis Causas a esta altura de mi vida son LGBT+, Discapacidad, Migración, Mujer y Personas Mayores que trabajo básicamente desde la generación de contenido ya sea escrito y/o audiovisual. Algo que no es fácil, ya que al comenzar un proyecto así sólo le importa a uno mismo y es un viaje agotador que decanta en mucha satisfacción, pero muy desgastante porque todo está en contra y además uno tiene que vivir pagando cuentas, comprando comida, estar al día con el alquiler y otros gastos mensuales. Mi próximo libro es sobre personas mayores de 70 años, el estigma que existe de que ya no valen para nada... siendo que es todo lo contrario. En general y en estas causas creo profundamente que "Lo que no se ve, no existe" y esa es mi labor... visibilizar.



La vida me está llevando a la política, a cargos de elección popular. Si así ocurre, esa será la vitrina disponible.