Iván Cobo, nuevo líder del Tour de Taiwán

Iván Cobo se ha colocado al frente de la clasificación general del Tour de Taiwan (Taiwan, UCI 2.1, 10-14/03) después de la cuarta etapa gracias a una extraordinaria labor de todo el Equipo Kern Pharma. El cántabro fue el ciclista más fuerte de la jornada y asciende hasta el primer puesto después de seleccionar el pelotón y ser 5º en el sprint de Sun Moon Lake.





Un día más, la carrera se inició a una velocidad altísima con los equipos más fuertes buscando hacerse con las bonificaciones y llevar la carrera a su terreno. Fue Miguel Ángel Fernández quien se impuso en el primer sprint bonificado del día y, unos kilómetros después, se formó la fuga de cinco ciclistas que rodó en cabeza gran parte de la jornada.

Fue en los últimos 30 kilómetros cuando el Equipo Kern Pharma tomó las riendas de la carrera y dio caza a los escapados. Primero, se movieron Iñigo Elosegui y Miguel Ángel Fernández con intención de hacer la carrera lo más exigente posible y después entraron Diego Uriarte y Mikel Retegi imponiendo un fuerte ritmo que frenaba cualquier tipo de intento.

En la subida final, Iván Cobo aprovechó el lanzamiento de sus compañeros para lanzar su ataque y marcharse en solitario. Nadie pudo seguir al cántabro, que rodó con fuerza durante 12 kilómetros y fue neutralizado cuando cesó la dureza. Ante la fatiga del grupo y sin ningún equipo que asumiese la responsabilidad, cuatro ciclistas consiguieron abrir hueco a escasos kilómetros del final y lograron arrancar el sprint con cierta ventaja que acabó siendo decisiva. Finalmente, Carter Bettles se llevó la etapa e Iván Cobo ocupó la 5ª plaza, enfundándose así el maillot de líder gracias al corte provocado en los últimos metros, que picaban para arriba.

Iván Cobo hace balance del día: “Al principio me he sentido decepcionado porque era el más fuerte de la carrera y no he podido rematar, pero cuando nos hemos enterado que éramos líderes ha sido una explosión de sentimientos y me he abrazado con mis compañeros, que han estado geniales”, expresa Iván Cobo. “Mañana nos tocará remar de lo lindo y lucharemos para llevarnos el amarillo a casa”, añade el ciclista del Equipo Kern Pharma.

“El final de hoy invitaba a que, aunque fueras el más fuerte, te pudieran pillar y es lo que le ha acabado pasando a Cobo. Por lo menos, hemos conseguido el premio momentáneo del maillot. Todavía queda una etapa y habrá que lucharlo hasta el final”, apunta Pablo Urtasun, director del Equipo Kern Pharma.

El Tour de Taiwan pondrá punto y final mañana en Kaohsiung National Stadium, donde los corredores del Equipo Kern Pharma buscarán mantener la primera posición en la general para ganar la carrera.

Tour de Taiwan (Taiwán, UCI 2.1, 10-14/03)

Recorrido: 10/03 – 09:00 – 10:59 (UTC +7). 1ª etapa: Taipei City Hall, 88,5 km 11/03 – 10:00 – 12:53 (UTC +7). 2ª etapa: Taoyuan City Hall – Jiaobanshan Park, 115,5 km 12/03 – 10:00 – 13:53 (UTC +7). 3ª etapa: Baozhong Yimin Temple – Shigang Visitor Center, 154,3 km 13/03 – 09:30 – 13:41 (UTC +7). 4ª etapa: Nantou County Hall – Sun Moon Lake Xiang-Shang Visitor Center, 165,5 km

1. Carter Bettles (Roojal Insurance) 3h55’39” 2. Valentin Darbellay (Team Corractec – Vini Fantini) m.t 3. Joseph Blackmore (Israel Premier Tech) m.t … 5. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) m.t 21. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) a 1’03” 72. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) 10’01” 75. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) m.t 95. Miguel Ángel Fernández (Equipo Kern Pharma) a 12’39” Clasificación general 1. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) 11h54’41” 2. Yuma Koishia (JCL Team UKYO) a 2” 3. Carter Bettles (Roojal Insurance) a 14” … 23. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) a 1’16” 73. Miguel Ángel Fernández (Equipo Kern Pharma) 16’12” 87. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) a 21’25” 91. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) a 26’52”

14/03 – 11:37 – 15:10 (UTC +7). 5ª etapa: Fo Guang Shan Buddha Museum – Kaohsiung National Stadium, 146,4 km