Tres avances tecnológicos que han mejorado los servicios de mudanzas

En las tres últimas décadas, la tecnología ha evolucionado a un ritmo vertiginoso. De ello dan buena cuenta la práctica totalidad de sectores, los cuales se han modernizado y ofrecen unos resultados bastante mejores que los que proporcionaban antaño. Hoy hablaremos de uno de los ámbitos que lo demuestran a la perfección: el de las mudanzas.



Tal vez creas que este sector es bastante tradicional y no requiere tecnología, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que los negocios que invierten en implementar una serie de avances tecnológicos, ofrecen un mayor nivel de satisfacción a los clientes que depositan su confianza en ellas.

Pero, ¿a qué tipos de avances nos referimos? Seguidamente describiremos cómo son tres de los que están presentes en algunas empresas de Mudanzas Madrid. Disponer de ellos da pie a que los profesionales puedan operar a pleno rendimiento, factor que posteriormente se traduce en que los usuarios publiquen reseñas muy positivas en la red.

Páginas web a través de las que es posible solicitar presupuestos sin compromiso

Ahora que hemos mencionado Internet es un buen momento para describir uno de los avances tecnológicos más importantes: los portales online con los que actualmente cuentan casi todas las empresas de mudanzas no solo de Madrid, sino también del resto de España.

Pero, ¿en qué afecta esto a las mudanzas? Básicamente en la posibilidad de averiguar el precio antes de contratar los servicios. Si bien es cierto que antes también podía hacerse con una llamada telefónica, el resultado obtenido dejaba que desear.

Todo lo contrario sucede al solicitar un presupuesto vía online. Tras rellenar los campos de texto de un formulario, en poco tiempo se recibe el documento en el que se especifica de manera clara y transparente cuál será el desembolso a efectuar con tal de que tenga lugar la mudanza en cuestión.

Conviene destacar que los presupuestos no acarrean compromiso alguno, así como ningún tipo de pago. Esto anima a los usuarios a solicitarlos, sabiendo que no tendrán obligaciones por el simple hecho de querer saber cuánto les costaría trasladar sus enseres de un lugar a otro, amén de mantenerlos a buen recaudo recurriendo al servicio de guardamuebles.

Máquinas elevadoras por fachada

A principios del siglo pasado se produjo un avance importantísimo que fue crucial para la revolución industrial. Nos referimos a la invención de la carretilla capaz de trasladar cargas en vertical. Pero, ¿sabías que en 1851 ya existían elementos que podían obtener un resultado similar?

Con el paso de las décadas, han mejorado muchísimo y las empresas de mudanzas les sacan un gran partido. En concreto, hacen uso de las máquinas elevadoras por fachada para subir y bajar aquellos elementos que, por unos u otros motivos, no pueden ser trasladados por la escalera o el ascensor.

Atrás quedan los tiempos en los que incluir en la mudanza un frigorífico o un sofá se convertía en una odisea. En pleno 2024, las máquinas elevadoras por fachada ofrecen un excelente resultado. Sin esfuerzo alguno, los elementos de considerable peso y volumen pasan a estar a la altura adecuada para poder sacarlos de una vivienda u oficina, así como colocarlos en el nuevo espacio de destino. No importa si se trata de un mueble, un electrodoméstico o cualquier otro enser grande y/o pesado: en todos los casos, este tipo de plataformas resultan prácticas y seguras a partes iguales.

Dicho último aspecto adquiere una gran relevancia para la integridad física de los profesionales que trabajan para empresas de mudanzas. Por supuesto, también es importante en lo que respecta a los enseres: al no sufrir ningún tipo de percance, el estado en el que se encuentran tras la mudanza es exactamente el mismo que tenían antes de dar comienzo al proceso.

Camiones que cuentan con GPS

Ahora los GPS están muy normalizados, pero hace tan solo veinte años eran prohibitivos y bastante arcaicos. Afortunadamente, la situación en 2024 nada tiene que ver. Así lo demuestran aquellos dispositivos con los que cuentan los camiones que forman parte de la flota de las mejores empresas de mudanzas en Madrid.

Estamos ante unos aparatos tecnológicos que son precisos a más no poder. Algunos incluso ofrecen información del tráfico en tiempo real, por lo que trazan rutas alternativas con las que es posible ahorrar unos cuantos minutos al no tener que lidiar con retenciones.

Uno de los aspectos que más valoran los clientes de una empresa de mudanzas es la puntualidad. Gracias a los GPS de los camiones, dichos vehículos hacen acto de presencia en la dirección indicada por muy inhóspito que sea el lugar, puesto que sus indicaciones son claras y no generan dudas de ningún tipo.

Como hemos visto, este sector cuenta a día de hoy con una serie de avances tecnológicos que eran impensables hasta hace unas cuantas décadas. Todo parece indicar que el ámbito de las mudanzas seguirá modernizándose para ofrecer unos resultados si cabe más satisfactorios.