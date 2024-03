​Renault 5 espera convertirse en el coche urbano de referencia de la transición energética

El Renault 5 está fabricado íntegramente en Europa y conseguirá un posicionamiento muy competitivo, con un precio de partida de unos 25.000 euros.



“Renault 5 E-Tech 100% eléctrico es mucho más que un coche. Llega en un momento en el que millones de europeos están a punto de hacer el gran cambio hacia una movilidad eléctrica, conectada y sostenible. También ha impulsado la transformación de Renault Group en una empresa automovilística de nueva generación. Para desarrollarlo en tres años, en Europa, con este nivel de calidad tecnológica y eléctrica, todas nuestras decisiones tenían que ser disruptivas. Y nuestra organización tenía que ser lo más ágil posible. Ser los primeros en elegir una plataforma 100% eléctrica para un coche pequeño en Europa, optimizar los costes en toda la cadena de valor, relocalizar nuestro ecosistema industrial... Solo un coche emblemático podía hacer todo eso y además unir a los equipos para mover las líneas internamente. Frente a los cambios que está experimentando nuestra industria, este coche abre un nuevo camino para Renault. Está en el centro de la batalla por reinventar la industria europea frente a la competencia del Este y del Oeste. Con este coche, demostramos que producir en Europa ¡es posible!” - Luca de Meo, CEO de Renault Group

Un diseño único y emocional

Cuando Renault 5 nació en 1972 dejó huella por su diseño moderno e inconformista. Los parachoques de plástico, los colores vivos y los faros le daban un aspecto travieso, casi humano. Gracias a su posicionamiento en línea con la evolución social, conquistó inmediatamente al público, con un gran éxito entre el público femenino y joven - una nueva clientela para la época -. Encarnaba un soplo de aire fresco, un símbolo de libertad y alegría de vivir.

Es un terreno de juego fantástico para el equipo de diseño, que ha adoptado un enfoque profundamente emocional para su trabajo: el del «retrofuturismo». Colores pop, una mirada simpática, pilotos traseros verticales, aletas esculpidas, línea del techo coloreada, rejilla de ventilación del capó reinventada y mucho más. Renault 5 E-Tech 100% eléctrico está lleno de guiños a su predecesor. La idea es reinterpretar de forma eléctrica, en el siglo XXI, los numerosos detalles tan arraigados en nuestro imaginario colectivo.



La rejilla de ventilación del capó del modelo original se ha reconvertido para estar a la altura de los tiempos, sustituyéndose por un indicador de carga en forma del emblemático número 5, que se enciende cuando el conductor se acerca al vehículo. Una interacción cómplice entre el hombre y la máquina. Otro ejemplo de interfaz humanizada es una secuencia de bienvenida en forma de guiño de los faros LED en forma de pupila. En cuanto a los apéndices aerodinámicos - ausentes en el modelo original pero necesarios hoy en día para optimizar la eficacia del vehículo - se han hecho invisibles, como el cristal aerodinámico que cubre los faros traseros para optimizar el flujo de aire.

La emoción generada por el diseño exterior se refleja en el interior. Se ha prestado especial atención a la acogida del conductor. Renault 5 E-Tech 100% eléctrico incorpora una gran pantalla táctil multimedia de 10,1" con una interfaz pop y fluida. Incluye una secuencia gráfica y sonora de bienvenida diseñada en colaboración con el Ircam y Jean-Michel Jarre. El artista, compositor y autor, pionero de la música electrónica, apasionado por la tecnología, también ha desarrollado los entornos sonoros de a bordo y el VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), un sonido de alerta externo emitido por el vehículo eléctrico a velocidades inferiores a 30 km/h para advertir a los peatones.

Una plataforma eléctrica de nueva generación, única en Europa

Para garantizar que el vehículo de producción tenga todo el atractivo seductor del show-car presentado en enero de 2021, los equipos de diseño, ingeniería y producto han trabajado juntos en modo comando, utilizando un proceso invertido "del boceto a la calle". El diseño del vehículo suele estar limitado por la plataforma en la que se basará. Esta vez, los ingenieros han tenido que imaginar la plataforma que correspondía al deseo de Luca de Meo: un modelo de resina creado por el equipo de Diseño Avanzado. Renault 5 E-Tech 100% eléctrico es el primer vehículo diseñado íntegramente sobre AmpR Small, la nueva plataforma Ampere dedicada a los vehículos eléctricos del segmento B. Esto lo convierte en un vehículo único en el mercado con claras ventajas competitivas: suelo plano, gran distancia entre ejes (2,54 m), espacio optimizado para los pasajeros y volumen del maletero (326 litros), centro de gravedad más bajo, peso reducido (menos de 1.500 kg), etc. La plataforma AmpR Small también ha permitido numerosas economías de escala sin comprometer los componentes eléctricos y las tecnologías útiles para los clientes. Este enfoque disruptivo, sin precedentes en la empresa, también ha reducido el tiempo de desarrollo a sólo tres años.

Renault 5 E-Tech 100% eléctrico inaugura un nuevo cargador bidireccional de corriente alterna compatible con las tecnologías V2L (vehicle-to-load) y V2G (vehicle-to-grid). Este sistema pionero, que está llamado a generalizarse, permitirá al vehículo convertirse en un verdadero actor del ecosistema energético a través de los servicios Mobilize, devolviendo a la red electricidad libre de carbono. Además, los usuarios se beneficiarán de importantes ahorros en sus facturas de electricidad.

Bajo el capó, el motor eléctrico de Renault 5 E-Tech es más compacto que el de Megane E-Tech 100% eléctrico y el de Scenic E-Tech 100% eléctrico del que deriva. Se mantiene fiel a la tecnología preferida por Renault: síncrono con rotor bobinado. Sin imanes permanentes, no utiliza tierras raras, reduciendo así su impacto medioambiental. Este motor, que se beneficia de la experiencia de sus predecesores en términos de durabilidad, se ofrecerá en tres niveles de potencia: 110, 90 o 70 kW ( = 150, 120 o 95 CV).

Excepcional placer de conducción para que el eléctrico sea la opción preferida

El polivalente Renault 5 E-Tech 100% eléctrico destaca en la ciudad, pero también está preparado para salir a la carretera gracias a su cargador de corriente alterna de 11 kW, su cargador de corriente continua de 80 o 100 kW y su batería de 52 kWh, que le proporcionan una autonomía de hasta 400 km WLTP. Una rareza en este segmento de coches eléctricos urbanos, que puede incluso arrastrar un remolque con una capacidad de arrastre de 500 kg.

Sobre todo, ofrece una agilidad de primer nivel gracias a su eje delantero optimizado y a su reducido radio de giro. Su eje trasero multibrazo, procedente de los segmentos superiores, garantiza un agarre a la carretera y un dinamismo sin precedentes en este segmento. Todo ello se traduce en un alto nivel de placer de conducción sin descuidar el confort.

Renault 5 E-Tech 100% eléctrico es:

Conectado

Renault 5 E-Tech 100% eléctrico está equipado con la última generación del sistema openR link con Google integrado, completado con más de 50 aplicaciones y servicios prácticos como la integración de las paradas de recarga en el itinerario propuesto.

Intuitivo y cálido

Además de los servicios conectados de Google, Renault 5 E-Tech 100% eléctrico presenta a Reno, el avatar oficial de Renault que es un compañero auténtico, inteligente y simpático. Desarrollado por Renault para hacer la experiencia del coche eléctrico más fácil e intuitiva para sus clientes, el avatar Reno tiene una personalidad real. Responde a las preguntas y órdenes de los usuarios (por ejemplo: "Hey Reno, programa una carga para mañana a las 8h" o "Hey Reno, ¿cómo puedo optimizar mi autonomía?") y confiere al vehículo una firma relacional llena de empatía.

Cómodo

El confort acústico se optimiza con el sistema patentado de insonorización smart cocoon y un parabrisas acústico heredado del segmento superior. El confort térmico está garantizado por una bomba de calor que limita el consumo para ahorrar toda la energía posible de la batería.

Seguro

A la vanguardia de la seguridad, incorpora ayudas a la conducción (ADAS) del segmento superior, como el control de crucero adaptativo inteligente que se anticipa a las condiciones de la carretera, y la delegación de conducción de nivel 2 con Active Driver Assist. También dispone de tecnologías innovadoras para simplificar la intervención de primeros auxilios en caso de accidente (Fireman Access, Pyroswitch y QRescue). Su nuevo sistema de frenado reduce a la mitad el tiempo de reacción del frenado automático. Por último, el Safety Coach ayuda al conductor a reducir el riesgo de accidentes.

Simple

Por último, Renault 5 E-Tech 100% eléctrico hace que la recarga sea más fácil e inteligente gracias a los numerosos servicios que ofrece el ecosistema Mobilize: Mobilize Power Solutions para hacer un pedido en la red Renault y disponer de una solución de recarga a domicilio instalada; Smart Charge para una recarga inteligente a domicilio a menor coste; y Charge Pass para acceder con una sola tarjeta a más de 600.000 puntos de recarga públicos en 25 países europeos.



Diseñado de forma sostenible en un ‘valle eléctrico’ europeo

Siempre adelantado a su tiempo, Renault 5 fue el primer coche en bajar de la simbólica barrera de los 5 l/100 km a 90 km/h... ¡e incluso hubo una versión eléctrica ya en 1974 que ofrecía 110 km de autonomía!

La comercialización del nuevo 5 se iniciará durante el último cuatrimestre de 2024.

