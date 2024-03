Entrevista a Nacho Santillana, presidente de AUSAPE, para ‘Diario Siglo XXI’

AUSAPE acaba de renovar su Junta Directiva para el periodo 2024-2025. Al frente estará Nacho Santillana, director de Sistemas de Información en el Ayuntamiento de Barcelona y que durante los dos últimos años había ocupado la vicepresidencia de la Asociación de Usuarios de SAP en España. Santillana, economista de formación, encara esta nueva etapa con el reto de consolidar y seguir impulsando una asociación que en los últimos años ha vivido un importante crecimiento, tanto en número de miembros como de su relevancia nacional e internacional.





-Es la tercera vez que formas parte de la Junta Directiva de AUSAPE, después de ser presidente entre 2018 y 2019 y vicepresidente en 2022-2023. ¿Qué te impulsa a continuar trabajando en el equipo directivo de la asociación? Para ser exactos es la cuarta vez. La primera fue en 2016-2017 como vocal del plan estratégico. En aquel momento AUSAPE sólo disponía de un documento preparado por una entidad externa que no se adecuaba a la realidad de la asociación. A raíz de esta experiencia, y al conocer toda la actividad y el espíritu de AUSAPE trasladado por el director de aquel momento, me presenté por segunda vez para el periodo 2018-2019. La sorpresa fue que salí presidente por unanimidad y con el hito de los 25 años de la asociación. Me despedí al acabar mi mandato con un buen recuerdo por el trabajo realizado. De nuevo, y por tercera vez, en 2022-2023 salí como vicepresidente de la mano del presidente en aquel momento, que me dio su confianza y que yo agradecí. Finalmente, llegamos a la cuarta vez: presidente en 2024-2025 con una junta directiva renovada que mezcla experiencia con frescura. No tengo dudas de que funcionará bien.

El impulso de continuar trabajando con dedicación e ilusión desde esta posición ‒y también como coordinador de innovación‒ permite que se obtengan beneficios para los asociados y mejore el ecosistema, no exento de dificultades. Creer en las líneas estratégicas, estar dispuesto a involucrarme en el funcionamiento de la asociación y tener motivación por obtener valor para la comunidad es el incentivo que me impulsa a seguir en el equipo directivo.

-¿Qué ideas tienes para esta nueva etapa? ¿Cuáles van a ser las líneas maestras de la acción de la Junta en los dos próximos años? AUSAPE, en la anterior junta directiva de la cual era vicepresidente, definió un Plan Estratégico 2022-2025, titulado “Comprometidos con el ecosistema SAP en España”, con una misión y una visión que deben mantenerse en el largo plazo. El roadmap de la asociación, cuya punta de lanza es la mejora continua de la comunicación, tiene seis líneas estratégicas que son: innovación, internacionalización, formación, empleo, mujer STEM y participación en eventos TIC. Para su consecución se han definido una serie de proyectos operativos siempre vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Algunos ya han sido acometidos en el periodo 2022-2023 ‒como el portal de empleabilidad‒ y otros se realizarán en el periodo 2024-2025 ‒como la consolidación de la nueva web‒.

-¿Hay algún proyecto en especial para este 2024 que quisieras destacar? Todos los proyectos tienen algo, pero si me preguntan por uno en especial para 2024 quizás sería “AUSAPE Talks, directo a tus oídos”. Se trata de una nueva iniciativa de contenido y comunicación a través de Spotify, con podcast de entrevistas de interés, que se podrá consumir en diferido por parte de asociados y colaboradores especiales.

Así como para 2022-2023 destacaría el portal de empleabilidad y la tan ansiada nueva web, en el 2024 queremos que AUSAPE Talks, producido por nuestro partner Comunicación&Más y liderado por David Escamilla, sea un éxito.

-Aunque el presidente es la cara más visible de AUSAPE, el trabajo de la Junta es una labor colectiva. Háblanos un poco sobre tus compañeros. En efecto, la labor de la Junta Directiva es conjunta: todas las decisiones se toman mediante la votación de todos sus miembros e intentamos ajustar la propuesta para que su aprobación sea por unanimidad. Respecto a la visibilidad, intentamos que cada cargo o vocalía lidere sus responsabilidades y las comunique en la revista, el boletín, eventos virtuales o presenciales, de manera que no sea un órgano presidencialista.

Mario Rodríguez, vicepresidente, es una persona con experiencia, temple, con ánimo de buscar el acuerdo y con sentido común. Sara Antuñano, secretaria y tesorera, es todo corazón e impulso, tiene su propia marca personal que amplifica la comunicación e imagen de AUSAPE, cosa que apreciamos, además de su veteranía en la asociación con su grupo de financiero. Javier Ramírez, vocal de internacional, es una persona seria, comprometida y que afronta los retos con decisión. Maria Rosa Ribó, vocal de mujer, tecnología, formación y empleo tiene grandes desafíos que está asumiendo con dedicación y prudencia. Jordi Bartolí, vocal de comunicación y proyecto web es dinámico, ágil y puede aportar experiencia para conseguir objetivos definidos. Jordi Xofrà, vocal de grupos de trabajo y delegaciones, tiene la misión del core de la organización y, al ser una persona positiva, que sabe escuchar y participativa, logrará el funcionamiento idóneo de los mismos.

-Este año AUSAPE conmemora su 30º aniversario. ¿En qué posición se encuentra la asociación después de estos 30 años de andadura? En efecto, desde el 1994 ya han pasado 30 años de historia de AUSAPE y siempre con un crecimiento sostenido, continuo y contenido en todos los aspectos: número de asociados, número de colaboradores, número de sesiones, número de participantes, etc. También ha ido aumentando su presencia en otros eventos, su publicidad y su presupuesto. En definitiva, la mejor manera de conmemorar el 30 aniversario es seguir trabajando en lo que sabemos hacer y siempre un poco más, como dice el lema: ¡vamos por más!

Por tanto, podríamos decir que la asociación se encuentra en una posición óptima: con solvencia económica, en crecimiento en todos los ámbitos según ratios definidas, con buena reputación y con una muy buena nota según encuesta de finales de 2023. Ahora bien, no ha sido fácil llegar hasta aquí y lo difícil siempre es mantenerse.

-Vuestro evento estrella es el Fórum anual, que tendrá lugar en Granada en mayo. ¿Puedes anticiparnos algo sobre lo que podrán ver los asistentes? Este año 2024 el Fórum AUSAPE será en el Palacio de Congresos de Granada los días 28 y 29 de mayo. Bajo el lema de Soft Innovation, what else? Inteligencia humana & Innovación infinita, queremos realizar nuestra visión y aportación de inteligencia artificial en el ecosistema. La celebración de los 30 años tendrá su momento dedicado a lo que hemos hecho y lo que aún nos falta o queremos hacer.

Os anticipo que este año hemos modificado un poco el formato de la agenda para adaptarlo a las respuestas mayoritarias recibidas en las encuestas y así seguir mejorando. No faltarán las ponencias plenarias, las sesiones paralelas de nuestros partners SAP, las sesiones de sostenibilidad, innovación, mujer y tecnología, formación y empleo, nuestros grupos de trabajo y delegaciones… sin olvidar el networking en la zona de stands, momentos lúdicos y, como siempre, alguna sorpresa que no puedo decir. ¡Quién venga podrá descubrirla!

-Los últimos meses habéis organizado varios eventos dedicados a la inteligencia artificial. ¿Qué valor diferencial aportan vuestras sesiones de cara a las organizaciones que ya están planteándose cómo pueden aterrizar esta tecnología? Los dos eventos dedicados a IA de enero y febrero 2024: “De dónde venimos y a dónde vamos, IA generativa en 2024” y “Experiencia SAP con ChatGPT” (Madrid) han sido un éxito de asistencia desde el primer día de registro de inscripciones, y eso que la segunda fue una sesión similar a “Experiencia SAP con ChatGPT” (Barcelona) en octubre 2023.

El valor diferencial en estas sesiones, y de ahí el interés de los asistentes, es plantear y mostrar casos prácticos y reales de IA en la vida diaria de los negocios. Ante la presión que la actualidad está generando sobre las instituciones y que los CEO están transmitiendo a los departamentos de tecnología, los clientes tienen la necesidad y, por qué no decirlo, la obligación de llevar a cabo un caso práctico con IA a sus organizaciones. Igual que cuando hay un cambio normativo en recursos humanos o finanzas los grupos se llenan de asistentes, lo mismo está sucediendo con la búsqueda del caso real de rápida implantación de IA y ya aterrizado en el negocio.

-Abriendo un poco el foco más allá de la inteligencia artificial, ¿hay más áreas en las que estáis trabajando dentro de vuestro interés por la innovación? La inteligencia artificial es algo que ya se trató en el Forum 2017 bajo el tema IBM Inteligencia Artificial aplicada al negocio Watson. Después, en el 2020, salieron artículos en una revista como “Qué hay detrás de SIRI o ALEXA”, “Chatbot, RPA e inteligencia artificial: trío de ases para una verdadera automatización de procesos”, o “Tecnologías de la nueva década: automatización, inteligencia artificial, chatbots.” En 2021, AUSAPE analizó la revolución de la inteligencia artificial en el pensamiento y la tecnología. En 2023, hablamos sobre cómo la IA mejora la eficiencia, la productividad y la rentabilidad de los negocios: experiencias SAP con ChatGPT. Y ya recientemente en 2024, AUSAPE muestra cómo se integra la inteligencia artificial generativa en el ámbito SAP, cómo la IA puede personalizar los servicios públicos, o los avances de SAP, AUSAPE y Microsoft Ibérica en el uso de la inteligencia artificial.

Quiero decir con esto que el paraguas de IA lleva años dentro de la asociación en el ámbito de la innovación, con enfoques diferentes y diversas aplicaciones. Pero también tratamos otros temas como la ciberseguridad, la computación cuántica, el humanismo digital, los negocios en la era digital, las tendencias económicas, etc... Y en ocasiones nos juntamos con otros grupos de trabajo buscando que sumen y den una visión práctica de negocio con Data Analytics, Customer Experience, Finanzas o Recursos Humanos.