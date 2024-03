La empresa de transporte de coches en España Orvipal y sus servicios

El traslado de vehículos es un servicio crucial para diversos negocios, como concesionarios, empresas de renting de coches, exportadores, fabricantes, etc. Sin embargo, en cualquiera de estos casos, se necesita una empresa de transporte de coches confiable, que garantice una movilización segura y eficaz de los automóviles.

Una de las mejores alternativas para ello es Orvipal, una empresa de transporte y logística automotriz, cuya principal especialidad es el traslado de coches en toda Europa. Su amplia experiencia y conocimiento del negocio les permite ofrecer un servicio eficiente, que cumple siempre con los plazos acordados.

Un servicio confiable de transporte de coches con amplia cobertura en Europa Creada en 2012, Orvipal es una empresa de transporte de coches que se caracteriza por ofrecer una garantía inmejorable en sus servicios, con un cumplimiento estricto de los plazos de entrega fijados con el cliente, y un control completamente seguro de los vehículos trasladados.

Para ello, cuenta con una flota compuesta por más de 100 camiones portacoches, los cuales no sobrepasan los dos años de antigüedad. Todos estos vehículos están equipados con motores Euro6, los cuales son altamente respetuosos con el medioambiente, y cuentan con su respectivo certificado de huella de carbono.

Las excelentes condiciones y avanzada tecnología de su flota, junto con la dedicación a su trabajo, han permitido a esta empresa de transporte de coches alcanzar un crecimiento de niveles récord durante sus más de diez años de trayectoria.

A través de este proceso, sus servicios se han extendido desde Murcia, donde se localiza su sede, hacia todo el territorio peninsular e incluso más allá. Actualmente, su cobertura ha trascendido las fronteras nacionales, y ha llegado hasta múltiples destinos en Europa, como Portugal, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Polonia, Croacia, Inglaterra y varios otros países.

Las claves detrás del éxito de Orvipal De ser una empresa pequeña con un solo camión en su flota, Orvipal ha pasado a ser un referente en el ámbito del transporte de coches y la logística de mercancía. Este éxito se lo debe a varios elementos clave en su proceso de crecimiento, entre los cuales destaca su apuesta por la tecnología e innovación. Sus vehículos cuentan con algunas de las más avanzadas tecnologías, las cuales permiten un monitoreo de todo lo que ocurre en cada viaje, tanto dentro como fuera de la cabina. Esto les permite anticiparse a cualquier contratiempo, y encontrar en el menor tiempo posible soluciones adecuadas para cumplir cada entrega en los plazos señalados.

No obstante, si la tecnología ha sido una pieza clave para su éxito, el otro elemento fundamental radica en su equipo humano. Orvipal cuenta con una plantilla joven, compuesta por profesionales altamente capacitados, y con una importante trayectoria en este sector, orientada principalmente al trabajo con clientes internacionales. Esto les permite atender solicitudes en ocho idiomas diferentes y ofrecer un servicio de excelente calidad en todos estos casos.