Livensa Living Studios Valencia Marina Real se renueva ensalzando la esencia de la cultura local

El nuevo mural de arte urbano y el diseño interior homenajean la cultura y tradición de la ciudad

Livensa Living Studios es pionera en satisfacer la creciente demanda de alojamientos de carácter temporal y flexible en nuestro país, para estudiantes y también para todos aquellos que necesitan un lugar donde alojarse temporalmente con todas las comodidades y servicios. Pero no se limita a ofrecer un espacio en el que alojarse. Sus instalaciones son acogedoras, cómodas, pero también modernas. Se caracterizan por su cuidado diseño interior y por incorporar intervenciones de Arte Urbano, de la mano de importantes artistas, muy reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

Livensa Living Studios Valencia Marina Real, cuenta con 350 estudios, y se encuentra en la zona del Cabanyal, muy cerca de La Marina de Valencia y de la Playa de las Arenas, muy bien comunicada con el centro y con las universidades. El edificio acaba de pasar por un cuidado proceso de renovación, homenajeando la cultura y tradición valenciana más arraigada, y su capacidad para adaptarse a la realidad actual, sin perder su esencia más auténtica. Al igual que en los demás edificios de Livensa, el interiorista Ernesto de Ceano junto al estudio Candela Factoría, han desplegado su creatividad, para dotar de color y modernidad a los espacios comunes de este alojamiento flexible. En la gráfica la inspiración ha venido dada por los trazos característicos de las calles de Valencia, reflejando desde el primer contacto—en la recepción—la planimetría del callejero urbano y ofreciendo una cálida bienvenida en la zona del barrio de Valencia Grande. El clásico saludo valenciano "xe bonico", da la bienvenida aportando el toque local y cercano. Todo el diseño toma como referencia y entrelaza el talento y la sensibilidad de poetas y músicos valencianos, con el legado inconfundible del mundialmente reconocido Joaquín Sorolla, cuyas obras han sido fuente de inspiración para plasmar la esencia y el espíritu de la ciudad.

De esta manera se hacen guiños a músicos como La Fúmiga, una banda surgida en 2012 que representa una nueva generación de músicos valencianos fundiéndolo con el cuadro de Sorolla “Las Guitarritas. Costumbres valencianas”. La unión de estas dos vertientes artísticas —la pintura y la música se plasma en una obra gráfica que juega con los contrastes: lo culto y lo popular, el pasado y el presente, conviviendo en una escena atemporal.

En otro espacio se combina de nuevo a Sorolla, pero esta vez con la poesía de Vicent Andrés Estellés. Disciplinas diferentes pero unidas por la fuerza de la emoción. Estellés está considerado uno de los grandes renovadores de la poesía contemporánea en valenciano. De entre su obra, se ha seleccionado el poema “Els Amants”, una pieza profundamente emotiva que habla del amor entre dos amantes de Valencia. Para acompañar visualmente este poema, se ha elegido la pintura “Idilio,Jávea (1900)” de Joaquín Sorolla, una obra cargada de ternura y simbolismo, inspirada en los inicios de su historia de amor con su esposa Clotilde. La elección no es casual: ambos trabajos, aunque nacidos en épocas y lenguajes distintos, se funden en un mismo mensaje de intimidad, pasión y arraigo a la tierra.

Asimismo, en otras piezas creadas para Valencia Marina, se ensalzan y se combinan, a través de fotomontajes, algunos de los elementos más representativos de la cultura local, reinterpretados desde una mirada contemporánea y artística. Símbolos icónicos como las falleras, las Torres de Serranos, monumentos de la ciudad o su abundante flora se funden con los colores característicos de Valencia. Este homenaje moderno a la ciudad es un recordatorio visual de su esencia, pero desde una óptica renovada, vibrante y más actual. Los vinilos que decoran y dotan de privacidad a ciertos espacios del edificio representan otros aspectos típicos de la historia local, a través de portadas de novelas de Blasco Ibáñez, y etiquetas de Compañías Naranjeras, de las primeras en exportar sus frutos al resto de Europa.

Al proyecto de diseño interior se suma la intervención artística de la renombrada artista valenciana @Julieta XLF en dos de sus fachadas. La obra titulada “Entre Azulejos y Mareas” captura la esencia única del barrio de Cabanyal, entrelazando su distintiva arquitectura residencial con su profunda conexión marítima. Es una celebración visual de la identidad cultural de esta histórica zona de Valencia que se caracteriza por sus icónicas casas marineras con fachadas coloridas decoradas con azulejos tradicionales, creando un mosaico urbano vibrante. El diseño del mural incorpora estos patrones geométricos y paletas cromáticas típicas, reinterpretándolos en un lenguaje visual contemporáneo que respeta la tradición mientras mira hacia el futuro. Trabajando desde la integración y la idea de belleza, la figura de la mujer marca el punto de partida, como protagonista de sus propias aventuras y reflexiones. La proximidad al Mediterráneo ha definido la vida de esta área durante siglos y por eso el mural integra elementos de la vida marítima: barcas tradicionales, flora y fauna marina, fusionándolos con representaciones de las distintivas casas de dos plantas con sus características balconadas. También se incluye la posidonia oceánica, símbolo del equilibrio ecológico del mar Mediterráneo, aportando un componente naturalista que conecta la identidad de la zona con su entorno marino más profundo. Los colores del mural evocan distintos momentos del día de esta antigua colonia de pescadores, desde las cálidas y doradas tonalidades de la puesta de sol hasta los azules profundos y violetas que tiñen la noche sobre el mar. Esta gama cromática aporta riqueza emocional a la obra, sugiriendo el paso del tiempo y la continuidad de la vida en sus calles.

A través de esta intervención artística se busca crear un diálogo visual entre el pasado y el presente, honrando tanto su patrimonio arquitectónico como su identidad marinera. El mural funciona como un espejo de la comunidad, reflejando la resistencia y el espíritu de un barrio que ha preservado su carácter único a pesar de los cambios urbanos. Este proyecto pretende no solo embellecer el espacio urbano, sino también fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes y dar a conocer la rica historia de estas calles tan auténticas a visitantes y nuevas generaciones.

Acerca de Livensa Living Studios en Valencia

En Valencia Livensa pone al servicio de todo aquel que necesite una solución habitacional temporal (de meses, semanas o días) dos edificios “flex” altamente consolidados: el de Valencia Marina Real, en la calle Francesc Cubells, 7, recientemente renovado, con 350 estudios (50 de ellos dobles) y el de Valencia Viveros, en la calle Ruaya, 9, con 254 estudios (65 de doble ocupación).

Este último, ubicado en el barrio de Benimaclet, a 5 minutos a pie del cauce del río Turia y a 10 minutos del centro. Desde su apertura, Livensa Living Studios Valencia Viveros también cuenta con una doble intervención artística, de la mano de @Zoonchez, representando una alegoría a los colores y espíritu de la cultura Mediterránea.