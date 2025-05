El diseñador Daniel Chong, recibido por el presidente del Gobierno como ejemplo de diversidad cultural

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido en el Palacio de la Moncloa al diseñador y director creativo Daniel Chong, como uno de los invitados a la ceremonia realizada por el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

Seis han sido las figuras convocadas en el Palacio de la Moncloa junto al presidente del gobierno, con el motivo de ensalzar la importancia de fomentar la inclusión en la cultura y de seguir creando una sociedad abierta, plural y respetuosa, aspectos en los que el diseñador Daniel Chong ha destacado desde su sector, la moda, donde se ha posicionado como uno de los creadores más asentados en España con sus accesorios coloridos y sus prendas.

La celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, organizada por la UNESCO cada 21 de mayo, destaca no solo la riqueza de las culturas del mundo, sino también el papel esencial del diálogo intercultural para lograr la paz y el desarrollo sostenible, así como su valía económica, ya que representa el 3,1% PIB y el 6,2% empleo a nivel mundial.

Según datos de la UNESCO, el sector cultural y creativo es uno de los motores de desarrollo más potentes del mundo. Supone más de 48 millones de puestos de trabajo en todo el mundo —casi la mitad de ellos ocupados por mujeres—, lo que representa el 6,2% todo el empleo existente y el 3,1% PIB mundial. También es el sector que emplea y brinda oportunidades al mayor número de jóvenes menores de 30 años.

Daniel Chong, de Lavapiés al mundo Daniel Chong, diseñador chino-ecuatoriano ha revolucionado la moda urbana con su enfoque sostenible y colorido. Desde la creación de su marca homónima en 2009, Chong ha apostado por accesorios artesanales que combinan funcionalidad y estética vibrante, destacando en un mercado saturado por la monocromía y la producción en masa al realizar sus producciones desde sus talleres de Madrid, Elche y Alicante, donde da forma a prendas que se venden en más de 200 puntos de venta por todo el mundo.

La marca Daniel Chong se distingue por su compromiso con la sostenibilidad, utilizando materiales reciclados como botellas de plástico y piel vegetal, y produciendo localmente en España para minimizar la huella de carbono. Este enfoque ha convertido a sus mochilas y bolsos en piezas icónicas de "kilómetro cero", apreciadas tanto por su diseño como por su ética de producción.

El éxito de Chong no solo se refleja en las cifras de ventas, sino también en su impacto cultural y social. Participando en eventos internacionales y colaborando con plataformas que promueven la moda sostenible, Chong ha llevado su mensaje más allá de las fronteras españolas, demostrando que es posible combinar diseño, ética y éxito comercial.

Su enfoque artesanal y su dedicación a la sostenibilidad han establecido un nuevo estándar en la moda urbana contemporánea, inspirando a una nueva generación de consumidores y diseñadores comprometidos con un futuro más responsable en una firma que nació en el barrio madrileño de Lavapiés y que no ha abandonado sus orígenes.