Conoce las formas de dejar de fumar utilizando el vaper reduciendo el daño asociado al tabaco

Como todos sabemos el tabaco es un hábito altamente perjudicial para la salud. El tabaquismo representa una de las principales preocupaciones para la salud pública a nivel mundial, ya que provoca más de 8 millones de muertes al año. De estas, más de 7 millones se deben al consumo directo de tabaco, mientras que aproximadamente 1,3 millones son resultado de la exposición de no fumadores al humo de segunda mano. Es por este motivo, que cada vez son más las personas que desean abandonar esta poco saludable costumbre. No obstante, no es algo que resulte precisamente fácil. Es por ello, que en el artículo de hoy vamos a mostrarte las formas de dejar de fumar y reducir el daño asociado al tabaco a través del Vaper



¿Qué es el vaper?

Un vaper es un dispositivo electrónico que se utiliza para inhalar vapor, generalmente de una solución líquida que puede contener nicotina o no, así como saborizantes y otros ingredientes. Se utiliza como una alternativa al cigarrillo tradicional, ya que no produce humo ni cenizas, y se considera bastante menos perjudicial para la salud. Realmente, simula la sensación de fumar sin los efectos nocivos del cigarro convencional.

Tipos de vaper

Antes de nada, decirte que es fundamental investigar y probar varios tipos de vapers para encontrar el que mejor se adapte a tus preferencias y necesidades. Aquí te mostramos algunos de los más comunes.

1. Vaper de cigarrillo electrónico: este tipo de vaper se asemeja físicamente a un cigarrillo convencional y suele ser portátil y fácil de usar. Funciona con una batería recargable y contiene un cartucho o depósito de líquido de vapeo que se calienta para producir vapor.

2. Vaper de bolígrafo: similar al vaper de cigarrillo electrónico, pero con un diseño más parecido a un bolígrafo. También funciona con una batería recargable y un cartucho de líquido de vapeo.

3. Vaper de modificación avanzada: estos vapers suelen ser más grandes y potentes que los modelos de cigarrillos electrónicos estándar, y permiten al usuario personalizar la configuración de la batería, la resistencia y otros aspectos del dispositivo para obtener una experiencia de vapeo más personalizada.

4. Vaper de pod: son pequeños y compactos, a menudo con un diseño elegante y discreto. Utilizan cartuchos rellenados de líquido de vapeo, siendo especialmente indicados para quienes inician su debut en estas lides.

¿Cómo puede ayudarte el vaper a dejar de fumar?

Sin duda, el vaper es considerado por la mayoría de usuarios como la opción más efectiva y saludable para dejar de fumar y finalizar definitivamente el hábito tabáquico. Gracias a su similitud de uso tanto física como psicológicamente, la reducción de la adicción a la nicotina, la posibilidad de vapear en lugares donde no está permitido fumar, y la eliminación de todos los componentes perjudiciales del tabaco convencional, el vapeo se presenta como la mejor alternativa al tabaco en la actualidad.

Reducción de la dependencia de la nicotina

Una de las principales ventajas del vaper es que permite controlar la cantidad de nicotina que se consume, facilitando el proceso de reducir progresivamente la dependencia de esta sustancia. Los vapers pueden elegir una amplia gama de líquidos con diferentes niveles de nicotina. Con el tiempo, los fumadores pueden comenzar con altos niveles de nicotina y luego disminuirlos gradualmente hasta lograr dejar de fumar por completo.

Eliminación de toxinas dañinas

A diferencia del tabaco, los cigarrillos electrónicos no contienen alquitrán, monóxido de carbono ni otras sustancias dañinas que se encuentran en los cigarrillos tradicionales. Optando por cambiar al vaper, los fumadores reducen significativamente su exposición a toxinas que pueden causar cáncer y enfermedades respiratorias.

Cambio de hábitos

Fumar no solo implica el consumo de nicotina, sino también una serie de hábitos y rituales asociados, como el acto de encender un cigarrillo, la sensación de llevarlo a los labios y la inhalación del humo. Es todo puramente psicológico. De este modo, cambiando al vaper, los fumadores pueden mantener estos rituales y la estabilidad emocional que les comporta, sin consecuencias perjudiciales para la salud.

Apoyo para dejar de fumar

Muchas personas encuentran que el vaper les brinda un mecanismo efectivo para dejar de fumar proporcionándoles una alternativa más segura y controlada. Al unirse a comunidades de vapeo en línea o presenciales, los fumadores pueden recibir apoyo y consejos de personas que han logrado dejar de fumar con la ayuda de un vaper.

