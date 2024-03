¿Cuánto cuesta un seguro de decesos?

Aunque suela ser un tema del que no guste hablar, la muerte es ley de vida y llega inexorablemente; por ello es mejor dejarlo todo organizado para cuando llegue ese momento. Las pólizas de deceso son una de las modalidades de seguro más habituales en España porque los costes que conlleva todo lo que rodea un fallecimiento son bastante altos.



Tipos de seguros de decesos

Existen diferentes tipos de pólizas de decesos y es importante nformarse para asegurarse de elegir la que mejor encaje con sus necesidades. El precio seguro de decesos varia bastante según la modalidad elegida y los servicios incluidos en cada una. En primer lugar, hay que explicar la diferencia entre los seguros de decesos con prima nivelada o única. La principal diferencia es que con la modalidad nivelada, también llamada constante, el asegurado paga una prima que no varía nunca. En cambio, con la modalidad, también llamada natural, la prima que debe pagar el asegurado va aumentado a medida que va cumpliendo años.



Los precios de los seguros de decesos se ajustan a la situación y edad del asegurado. Al contrario de lo que pudiera parecer, en la actualidad hay seguros deceso con unas primas mensuales muy económicas, desde menos de 2 euros al mes, que además de cubrir los gastos funerarios ofrecen otros servicios para el asegurado y su familia.



Ventajas de contratar un seguro de decesos



Una de las principales ventajas de contar con un seguro de decesos es que el asegurado deja planificados los detalles de cómo quiere que se hagan las cosas una vez haya fallecido. Si prefiere ser inhumado o incinerado; el féretro, el tipo de ceremonia, en qué tanatorio y cementerio quiere que se le vele; si desea que sus restos reposen en una sepultura, en un nicho en un panteón familiar, etc. No es algo nimio, ya que cuando los deseos del fallecido no han quedado claros y en un momento de dolor y tensión, la toma de este tipo de desiciones puede resultar complicada para la familia.



Los seguros de decesos han ido incorporando servicios adicionales para adaptarse a las necesidades actuales. Los asegurados reciben asesoramiento legal para poder redactar un testamento online; dejar directrices sobre donación de órganos o pueden dejar encargado el borrado de su huella digital ( redes sociales, fotografías, correos electrónicos, etc.)



El traslado y repatriación del fallecido es un servicio muy recomendable incluir para aquellas personas que viaja con mucha frecuencia fuera de España o para extranjeros que residen en nuestro país y que desean ser trasladados a su país de origen cuando fallezcan. Hay algunas aseguradoras que ofrecen además, el traslado del féretro a cualquier localidad española; o cubren el gasto del traslado de la familia si reside en el extranjero.



Todos los trámites administrativos que rodean un fallecimiento son otro motivo de estrés que se suma al duelo y puede generar rencillas entre las familias. Por ello, poder contar con asistencia jurídica profesional que les acompañe durante todo el proceso es una importante ventaja. Además, gestionar el duelo tampoco es tarea fácil y por ello, algunos seguros de decesos incluyen también un servicio de apoyo psicológico para ayudar a sobrellevar la carga emocional de los familiares y seres queridos del fallecido.



Algunas compañías aseguradoras también ofrecen la posibilidad de incluir en la misma póliza a todos los miembros de la familia y combinarlos con pólizas de salud e incluso de asistencia para mascotas. De esta forma, el asegurado garantiza la protección de los suyos más allá de su muerte.