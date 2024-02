PEUGEOT 408 refuerza su gama con el lanzamiento de versiones Hybrid, con tecnología MHEV

Rompedor y sorprendente al hacer renacer la silueta fastback para conquistar la parte alta del segmento C con un diseño elegante y deportivo, las tecnologías más avanzadas y una visión única de la eficiencia y la electrificación, el PEUGEOT 408 refuerza su vocación innovadora y su compromiso con la movilidad sostenible con el lanzamiento de versiones Hybrid, con tecnología MHEV, que unen altas prestaciones con un bajo nivel de consumo y emisiones, y las ventajas de la etiqueta “ECO” de la Dirección General de Tráfico, como la libertad de acceso a zonas restringidas de muchas ciudades españolas.



Ya disponible en el catálogo del PEUGEOT 408, la nueva motorización Hybrid desarrolla una potencia de 136 CV y está asociada a una caja de cambios de doble embrague e-DCS6. Ofrece una autonomía en modo 100% eléctrico de aproximadamente 1 kilómetro a velocidades inferiores a 30 Km/h. Sin embargo, gracias a la recarga automática de la batería durante las deceleraciones, podría hacer posible circular con “cero emisiones” durante el 50% de los trayectos en ciudad. En total, sus cifras de consumos y emisiones homologadas mejoran en un 20% las que se obtienen en una motorización gasolina PureTech como las que forman parte de la gama 408.



Además de sus cualidades medioambientales, la tecnología híbrida 48 V también destaca por sus prestaciones y el placer de conducir que proporciona. Por medio del “efecto boost”, el motor eléctrico de 21 kW asiste al propulsor de gasolina PureTech para mejorar la aceleración, sobre todo a regímenes bajos. En sus cadenas de tracción Hybrid, PEUGEOT ha apostado por acoplar lateralmente el motor eléctrico al térmico mediante piñones e integrarlo en la caja de cambios. De este modo, se aseguran cambios de marcha y de tipo de propulsión más suaves y confortables, además de hacer más sencillo su mantenimiento.

Las características del PEUGEOT 408 Hybrid encajan perfectamente con la “Allure” de este modelo, la mezcla de dinamismo, elegancia y placer de conducir que lo distinguen. Este fastback sorprendente incorpora, además, la emoción de unas tecnologías de vanguardia pensadas para ofrecer confort, seguridad y sensaciones al volante de un modo instintivo.

Estéticamente, el Nuevo PEUGEOT 408 introduce elementos del universo SUV, como sus grandes ruedas de 720 mm, que proporcionan una gran sensación de robustez, vestidas con unas icónicas llantas de aleación de 20”, inconfundibles gracias a su diseño geométrico disruptivo. El frontal, en cambio, adopta un aire armónico y deportivo, con una calandra pintada en el color de la carrocería y la presencia del emblema PEUGEOT en las aletas delanteras.

De noche, su firma luminosa le proporciona un aspecto único ofreciendo la máxima luminosidad por medio de sus faros Full LED Matrix Beam y sus colmillos LED en el frontal, y sus luces traseras LED 3D que dibujan las garras del León.



El interior del PEUGEOT 408 conjuga confort y dinamismo. Con 4,69 m de largo y una batalla de 2,69 m, ofrece una gran habitabilidad, como demuestran sus 188 mm de espacio para las rodillas en la segunda fila. Cuenta con un amplio maletero de 536 litros, que pueden llegar a los 1.611 litros con los respaldos de los asientos traseros plegados. Según acabados, los asientos envolventes pueden estar realizados en tres materiales, entre ellos el exclusivo Alcantara, y disponer de calefacción y función masaje. El aluminio, sinónimo de deportividad, está muy presente en el habitáculo, con detalles en el salpicadero y los paneles de las puertas o asumiendo todo el protagonismo en elementos como las taloneras y los pedales.

La tecnología es un elemento omnipresente en el Nuevo PEUGEOT 408. Cuenta con la última generación del puesto de conducción PEUGEOT i-Cockpit con las funciones de ayuda a la conducción más avanzadas, respaldadas por 6 cámaras y 9 radares. Entre su arsenal tecnológico destacan el Regulador de Velocidad Adaptativo con Función Stop & Go, el sistema Night Vision, que permite detectar la presencia de peatones, ciclistas o animales en la calzada antes de que los grupos ópticos los iluminen, el control de ángulo muerto de largo alcance (75 m) y la Alerta de Tráfico Trasero, que permite maniobrar y dar la marcha atrás con el mayor nivel de seguridad.



Desarrollado para amantes del automóvil que buscan sostenibilidad y seguridad sin renunciar al placer de conducir, el Nuevo PEUGEOT 408 cuenta con una gama de motores que destaca por su eficiencia y sus prestaciones dinámicas. En la parte alta de la oferta aparecen las alternativas Plug-in Hybrid, que desarrollan 225 CV y 180 CV, respectivamente, a las que ahora se suma la nueva cadena de tracción Hybrid de 136 CV. Junto a ellas, el innovador fastback del León incorpora un motor gasolina PureTech 130, de eficacia probada. Dentro de unos meses, el PEUGEOT 408 sumará una alternativa 100% eléctrica a su catálogo.

La frase del Campeón del Mundo Jackie Stewart: "No siempre es posible ser el mejor, pero lo que sí es posible es siempre mejorar tu desempeño”.