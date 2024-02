Un proyecto ApS complutense acerca el ‘mundo invisible’ de los ecosistemas acuáticos a las personas con discapacidad visual

Un proyecto de aprendizaje-servicio desarrollado por el Grupo de Investigación Sostenibilidad, Ciencia y Arte de la Universidad Complutense de Madrid (SCIART-UCM) acercará a estudiantes de secundaria de diferentes centros de la Comunidad de Madrid a ‘Mundos Ocultos: Tiflodidáctica aplicada a la enseñanza de microorganismos acuáticos y su impacto en la sostenibilidad ambiental’.



El proyecto, coordinado por José Carlos Espinel y Concha Herrero Matesanz, de las Facultades de Bellas Artes y Ciencias Geológicas de la UCM respectivamente, ha sido financiado por la Universidad Complutense de Madrid -a través de u Oficina de Aprendizaje y Servicio- y apoyado por El Planetario de Madrid, el Centro de Recursos Educativos de la ONCE (CRE) y la Cátedra Extraordinaria ONCE-Tiflotecnología de la UCM, y el proyecto Innova-Docencia SENSIVISUAL-UCM-IV.

Los ecosistemas acuáticos están repletos de microorganismos de gran importancia ecológica que sufren el impacto del cambio climático y la acidificación oceánica. Los talleres pretenden dar a conocer estos organismos, de habitual sólo visibles a la lupa binocular, microscopio óptico o microscopio electrónico, haciendo hincapié en su importancia medioambiental a través de talleres dirigidos a la infancia, y aplicando métodos de Tiflodidáctica.

A través del tacto, los asistentes podrán descubrir las formas y volúmenes de 14 grupos diferentes de microorganismos, explorando con sus propias manos modelos tridimensionales modelados por estudiantes e investigadores de la Facultad de Bellas Artes. Asimismo, los miembros del equipo de trabajo, incluido el alumnado de la Facultad de Ciencias Geológicas que imparte los talleres, han asistido a un seminario de “Formador de formadores” orientado a técnicas de enseñanza tiflológicas impartido en el CRE de la ONCE en Madrid.

Los talleres, aunque se han diseñado para asistentes con diversidad visual, están abiertos a personas sin problemas en la visión, de tal forma que el proceso de aprendizaje tiflológico se aplica no solamente a aquellas personas con dificultades visuales, sino a todas las personas asistentes a los talleres. De esta forma, los asistentes, a la vez que descubren un mundo “invisible”, aplican el sentido del tacto aprendiendo, aquellos sin diversidad visual, sobre las dificultades de aprendizaje a las que se enfrentan las personas invidentes.

Los talleres previstos para los días 4 y 18 de marzo y 8 abril se llevarán a cabo en El Planetario de Madrid con diferentes grupos de estudiantes de secundaria de centros de la Comunidad de Madrid y se impartirá, además, un taller el día 11 de abril en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE.