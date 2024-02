Cómo hacer ‘reels’ en Instagram

Instagram ha sido una red social conocida por sus imágenes, especialmente por sus fotografías. Pero debido a la competencia existente, tuvo que hacer mucho hincapié en el vídeo, uno de los formatos que más gusta a las nuevas generaciones. Una de las funciones que ha incorporado que más ha atraído a los usuarios han sido los 'reels', que se han convertido en la oportunidad perfecta para ampliar tu alcance, aumentar el engagement y, por ende, construir tu comunidad en esta plataforma.

Por ello, muchos usuarios han buscado ser expertos en los reels y hasta para comprar views reels debido a la importancia que estos han adquirido a lo largo de los últimos años en Instagram. Pero, crear dichos Reels en Instagram requiere tiempo, habilidad y esfuerzo.

Por ello, a continuación se mostrará una breve guía de por qué son tan importantes y cómo hacer los reels en Instagram para tu perfil.

¿Qué son los ‘Reels’ de Instagram?

Los reels de Instagram son vídeos cortos y, por lo general, amenos y divertidos que son perfectos para compartir contenidos educativos, inspiradores y, por qué no, entretenidos en la aplicación. Como ocurre con TikTok, la gran competencia de Instagram, los reels se hacen en formato vertical, un formato vídeo que ha ganado mucha popularidad gracias a estas apps. De esta manera, tendrás un hilo interminable en el que pasarás hasta horas entreteniéndote con estos vídeos.

Por lo general, son clips de entre 15 y 90 segundos que podrás editar al ritmo de la música de tendencia, que puedes encontrar en el mismo Instagram o con música original, como muchos creadores de contenido hacen. En estos reels podrás también añadir tanto filtros como texto. Asimismo, no te saldrán reels al azar, sino que será el mismo Instagram con su algoritmo y tus preferencias en la red social el que te sugerirá ver ciertos tipos de clips en función de lo que te está gustando, lo que los convierte en una forma estupenda de llegar a un público nuevo y relevante.

Cómo hacer un ‘reel’ con fotos

A partir de las fotos y vídeos que tengas en tu galería, podrás montar los reels de la siguiente manera:

1/ Hazte un guión Sí, tendrás que planificar todo al detalle, por esto mismo se requiere tiempo para montar un reel. Tendrás que hacerte diferentes preguntas, como por ejemplo si tu contenido en el reel y las imágenes que edites tendrán sentido y cohesión con tu línea que sigues en el perfil.

Deberás dedicarle tiempo a examinar la aplicación y hacer un balance de los elementos visuales, el texto, las tendencias y la estética en los que podrías inspirarte. Ya hecho en la cabeza, pasa a hacer un guion gráfico de tu contenido desglosando los clips que necesitas rodar para que todo funcione.

2/ Graba tu ‘Instagram Reel’ Una vez con ese plan dibujado, tendrás que grabar para luego montar el reel. En Instagram podrás hacerlo a través de la pestaña de Carrete, tu pantalla de inicio de Instagram o la misma cámara de Instagram Stories.

3/ Previsualiza antes de publicar Una vez grabado el reel, deberás pasar a la edición. Cuando estés satisfecho con los clips, toca "Siguiente" y "Vista previa”.

Ahí tendrás diferentes funciones que podrás ir agregando o borrando dependiendo de cómo vaya quedando, según tus preferencias. Por ejemplo, en el apartado de texto, podrás ir añadiendo más o menos a tus reels. También, podrás dibujar con la herramienta de dibujo para añadirle ese toque extra persona, así como stickers donde hay gifs que están muy de moda y le podrá dar ese toque divertido.

Otro elemento que atrae mucho es el de los filtros, donde tendrás una amplia galería desde Instagram, así como otros efectos que incluso son creados por otros usuarios y podrás usar. Sin olvidarnos del audio, donde podrás añadir clips de música de la biblioteca que tiene Instagram, así como la posibilidad de grabar una voz en off o añadir efectos de sonido.

4/ Publica y comparte Ya es el momento de compartir lo que has creado. Pero antes vas a tener que elegir una foto de portada y escribir una “caption” que llame la atención a los usuarios. Puedes compartir este reel tanto en Instagram como en Facebook para lograr mayor alcance entre tu comunidad.