NATU Laboratories adquiere a Iberfrasa su división de farmacia con la compra de Betrés On, operación en la que ha colaborado Grupo Carrillo NATU Laboratories, previamente reconocida bajo el nombre de Laboratorios Natuaromatic, ha anunciado la adquisición de Betrés On, la conocida marca de la división de negocio farmacia, creada por Iberfrasa. Este movimiento estratégico representa una apuesta por el crecimiento inorgánico, reforzando el posicionamiento de la compañía en el sector de la belleza y el cuidado del hogar. Una adquisición que, sin duda, representa un hito importante en la trayectoria de expansión que NATU Laboratories está siguiendo desde hace más de una década.

La empresa española de capital propio, NATU Laboratories, entra en un nuevo canal de distribución La especialista en diseño, desarrollo y fabricación de productos terminados de perfumería, cosmética y ambientación para gran consumo establece una estrategia de diversificación, incorporando una nueva unidad de negocio: el canal farmacia. "Con esta adquisición, apostamos por un crecimiento inorgánico que nos permite entrar en más de 6.000 puntos de venta y generar 20 nuevos puestos de empleo", dice José Sánchez, CEO de NATU Laboratories.

Cuentan con una de las fábricas más cualificadas a nivel tecnológico del territorio europeo. Su capacidad productiva es superior a los 50 M unidades y en 2023 cerraron el ejercicio con una facturación +20 % del año anterior.

Para esta operación, NATU Laboratories ha colaborado con otra empresa de la Región de Murcia experta en consultoría jurídica y fiscal: Grupo Carrillo, con más de 45 años de experiencia ofreciendo un servicio de asesoramiento integral de reconocido prestigio y, además de contar con varias oficinas en Murcia, están presentes en Madrid y en distintas localizaciones de la península.

Betrés On: la conocida marca de farmacia de perfumería, cosmética y ambientación Esta marca española, creada por Iberfrasa, ha tenido un recorrido significativo desde su nacimiento en 2016. Su principal canal de distribución es farmacia. Tiene un extenso catálogo en el que destacan sus perfumes para él y para ella, una colección de geles con fragancias sorprendentes y una gama pionera en el canal de farmacia de ambientadores decorativos de flor. Actualmente, NATU está trabajando en la creación de una nueva línea de productos que lanzará este mismo año, sobre la que aún no han desvelado más información.

Iberfrasa, líder en fabricación a terceros de productos de cuidado personal y hogar Fundada por Francisco Rubio y con más de 35 años de experiencia en el sector químico, ha sido asesorada en la operación por el bufete Lopez Brea. Con una gran trayectoria, es líder en la fabricación de productos de higiene, ambientación y limpieza del hogar para grandes cadenas de distribución españolas y europeas.

La empresa dio entrada en 2020 al fondo de inversión de capital privado Abac Solutions, que adquirió un 60 % de la compañía por un coste de +35 M €. Este fondo, compuesto por inversores institucionales de Europa, EE. UU. y Asia Pacífico, está especializado en la inversión en pymes españolas sólidas con potencial internacional, como es el caso de Iberfrasa.

Grupo Carrillo suma otro éxito más en su trayectoria, siendo parte clave en esta importante operación.