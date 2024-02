Diccionario Kia de materiales sostenibles

Además de desarrollar tecnologías electrificadas que reducen el impacto ambiental de un coche durante su fase de uso, otro elemento importante de la ecuación es emplear la mayor cantidad posible de materiales respetuosos con el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.

Kia tiene una larga trayectoria en la integración de materiales sostenibles en sus productos, comenzando con el uso de bioplástico y biofibra de caña de azúcar en el Soul EV 2014. La estrategia de la marca es generar esos materiales sostenibles a gran escala e introducirlos en todos sus automóviles, para que produzcan un impacto beneficioso real.

Para ello se está siguiendo un plan de acción, que comienza con los “10 materiales sostenibles imprescindibles” que, a partir del EV9, incorporarán todos los modelos de la marca. Pero esto es solo el principio, pues Kia está investigando, colaborando con diferentes empresas y creando plataformas de investigación para startups, con el objetivo de desarrollar nuevos materiales de base biológica que puedan aplicarse a gran escala en un coche, dentro de tres grandes áreas: color, material y acabado.



Materiales sostenibles

Además de su presencia en el resto del habitáculo, Kia utiliza PET 100% reciclado en la creación de sus alfombras estándar. Yendo más allá, una parte de este material procede de redes de pesca recicladas. Se trata no sólo de un uso innovador de los residuos, sino que también aborda el grave problema de las redes de pesca desechadas y perdidas que devastan la vida marina en todo el mundo, y vierten partículas plásticas al agua a medida que se descomponen.

Algodón reciclado con tintes naturales

El Concept EV4 avanza otro material inspirado en la naturaleza. Sobre algodón 100 % reciclado se aplican tintes naturales elaborados con raíces de rubia y cáscaras de nuez. Con ellos, el equipo tiene a su disposición una gama casi infinita de tonalidades y matices.

Bioplástico

Se trata de un innovador tipo de plástico que se puede producir utilizando una variedad de fuentes de biomasa renovables, como aceites vegetales, extracto de maíz, serrín y caña de azúcar. El uso de bioplástico no sólo ayuda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también ofrece los beneficios adicionales de un abastecimiento diversificado y una exposición reducida a sustancias químicas.

Además de su sostenibilidad, el bioplástico también es lo suficientemente versátil y duradero como para usarse en diversos componentes del interior del automóvil, desde el tablero y la consola hasta los pilares y adornos. Es uno de los materiales incorporados en el interior del Kia EV9.





Bio biopoliuretano (PU)

En sus esfuerzos por eliminar gradualmente el cuero, Kia identificó el biopoliuretano (PU) como la solución óptima, dado su potencial para reducir las emisiones generales de carbono e incorporar componentes de origen vegetal, contribuyendo a una fabricación más sostenible.

El Bio PU ofrece una experiencia de uso cómoda en los asientos. Cuidadosamente diseñado para brindar excelente soporte, amortiguación y durabilidad, así como una sensación suave y transpirable, el Bio PU se puede encontrar en los asientos y revestimientos interiores del Kia EV9.

Cuero vegano con Tencel

El cuero vegano no requiere de los tratamientos de la piel animal y genera una menor huella de carbono. Además, el cuero vegano incorporado en el Kia Niro contiene Tencel, un material realizado a partir de madera de eucalipto, biodegradable, y cuya fabricación apenas genera residuos ni emplea elementos químicos contaminantes.

Espuma de poliuretano (PU)

La espuma de poliuretano (PU) es un material versátil con aplicaciones que van desde equipamiento deportivo hasta aislamiento de transbordadores espaciales. Sus excelentes características de durabilidad y compresión también lo convierten en una opción ideal para contar con una amplia gama de aplicaciones, como muebles, ropa de cama y calzado.

Fabricada con la ayuda de aceites naturales, la espuma Bio PU de Kia ofrece la resistencia y flexibilidad del poliuretano estándar con un impacto reducido en el planeta. La espuma Bio PU se puede encontrar en los reposacabezas del Kia EV9.



Fibras de cáñamo

El cáñamo es una planta de crecimiento rápido que requiere recursos mínimos para su cultivo. No solo es muy sostenible, también es muy moldeable, lo que lo convierte en material muy versátil para diferentes aplicaciones. Las fibras de cáñamo se han empleado en la consola del Concept del futuro eléctrico EV4.

Fibras naturales sostenibles

El tejido de fibra sostenible es excepcionalmente resistente y presenta una estética elegante y moderna. Se emplea en las tapicerías de los asientos del Concept EV3 y se combina con la tecnología 3D Knit, que ofrece un tacto más suave, un efecto 3D visualmente impresionante, y la máxima eficiencia por la reducción de costuras y uniones, además de no generar residuos de material.

Fibras de papel reciclado

El revestimiento del techo del Kia Niro contiene un 56% de fibras de papel pintado reciclado. Este material reduce la cantidad de residuos de papel y reduce la tala de árboles para producir fibra de celulosa de la madera.

Fieltro PET reciclado

El fieltro fabricado con botellas de PET recicladas es suave y duradero, cualidades clave cuando se utiliza en un entorno para transportar de todo, desde equipaje hasta mascotas. El PET tiene el beneficio añadido de ofrecer una buena absorción acústica, reduciendo la transmisión de sonido desde la parte trasera del coche al resto del habitáculo. El fieltro de PET reciclado se puede encontrar en el maletero del Kia EV9.

Hilo de PET reciclado

El tereftalato de polietileno (PET) vuelve a demostrar su versatilidad y se emplea para producir el hilo utilizado en las costuras de los asientos del EV9. Este elemento procede de botellas de PET recicladas.

Micelio

Este biomaterial se produce a partir de las raíces del hongo “Mycelium”, cultivándose en un molde para obtener la forma deseada. El micelio combina una excelente resistencia con una superficie extremadamente suave. Se ha empleado en el interior de la consola del Concept EV3 y Kia está trabajando con diferentes socios para acelerar su desarrollo a gran escala.

Pintura biológica

La pintura biológica es más sostenible que las alternativas fabricadas con petróleo crudo, y reduce los residuos químicos que normalmente se derivan del proceso de fabricación. La biopintura de Kia se elabora con aceite de colza, comúnmente utilizado en las industrias alimentaria, de biocombustibles, de pinturas, cosmética y farmacéutica. Se puede encontrar pintura biológica en los paneles de interruptores de las puertas del Kia EV9, minimizando el impacto ambiental sin comprometer la calidad.

Pintura sin BTX

Kia ha abordado de forma proactiva los efectos medioambientales nocivos asociados con el uso de la combinación de benceno, tolueno y xileno (BTX) adoptando una solución sostenible: pinturas sin BTX. Al aplicar pinturas libres de BTX en sus modelos, la marca ofrece la misma protección y acabado de alta calidad que los clientes esperan, al mismo tiempo que minimiza el uso de químicos contaminantes. El Kia EV9 presenta un interior adornado con pinturas libres de BTX en casi toda su extensión, excepto el panel de interruptores de las ventanillas de las puertas, que está recubierto con pintura biológica.



Plástico reciclado (PCM)

El plástico de material postconsumo (PCM) es plástico fabricado con material reciclado de productos existentes. Este proceso tiene varios beneficios que abarcan todo el ciclo de producción. En primer lugar, reduce significativamente la cantidad de residuos plásticos que acaban en vertederos o contaminan el medio ambiente.

En segundo lugar, el plástico reciclado postconsumo también ayuda a conservar recursos no renovables, al reducir la necesidad de utilizar materiales vírgenes en la creación de nuevos productos. Una de las áreas clave donde se ha incorporado el plástico PCM en el Kia EV9 son los adornos de las puertas.

Tela PET reciclada

El tereftalato de polietileno (PET) se encuentra entre los plásticos más fáciles de reciclar del mundo, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones sostenibles, desde botellas de agua hasta ropa. Con buena resistencia al impacto, la humedad y los disolventes, es el tejido ideal para cubrir las superficies expuestas del interior del coche. Así, Kia ha ido un paso más allá al utilizar hilo reciclado para componer parcialmente su tejido PET, garantizando sostenibilidad y durabilidad. Este material se puede encontrar en numerosas áreas del interior del EV9, incluidos los asientos, el techo interior, el parasol, diversos adornos y los reposacabezas. Cada EV9 incorpora, al menos, 70 botellas recicladas, lo que pone de relieve el compromiso de la marca con la reducción de residuos.

