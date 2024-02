¿Por qué los jóvenes prefieren no ver la televisión tradicional?

Los jóvenes españoles han adoptado de manera masiva las plataformas de streaming, relegando a un segundo plano la televisión tradicional. Y es que la inmediatez y la posibilidad de consumir contenido a la carta han marcado un cambio en los hábitos de consumo de las generaciones más jóvenes. La televisión lineal, con su programación fija y la necesidad de buscar entre canales, no satisface las expectativas de un público acostumbrado a la interactividad y la personalización en un mundo digital.





De hecho, Según un estudio de Wavemaker, recogido por Sharingful, la plataforma que actúa de intermediaria entre los usuarios que desean compartir sus suscripciones digitales, en España, el 64% de los jóvenes entre 18 y 24 años prefiere programas en streaming, que contrasta con el 36% que aún opta por la televisión tradicional lineal. Estos datos afirman que la televisión en streaming ha superado a la televisión convencional en todas las franjas de edad, especialmente entre los más jóvenes.

“Lo que observo es una transformación duradera en los patrones de consumo. Los jóvenes no están familiarizados con la idea de encender la televisión y aceptar pasivamente la programación impuesta. No están dispuestos a cambiar su enfoque de consumo. Su preferencia no se inclina hacia la televisión tradicional, a menos que haya un cambio significativo a nivel global en las propias plataformas televisivas”, añade Guillem Vestit, CEO y Co-Founder de Sharingful.

Por qué la generación Z prefiere plataformas de streaming y no la televisión tradicional

Las nuevas plataformas de streaming de España están ofreciendo una diversidad extensa de alternativas de entretenimiento. Datos de un estudio de GECA y recogidos por Sharingful, señalan que las plataformas más utilizadas por la Generación Z son Netflix y Prime Video, con un notable aumento en el uso de Disney+ (del 37,25% al 57,77%) y HBO Max (del 30,95% al 43,59%). En el segmento de 18 a 24 años, estos jóvenes representan el 10,3% de los usuarios de plataformas, mientras que solo constituyen el 2,7% de los televidentes tradicionales.

Y es que, los jóvenes de hoy prefieren consumir contenido en estas plataformas en lugar de ver televisión, y esta preferencia puede atribuirse a diversos factores que reflejan la evolución de los hábitos de consumo de medios en la era digital. Algunas de las razones clave incluyen:

- Flexibilidad y personalización - Variedad de contenido - Publicidad reducida o inexistente - Accesibilidad multiplataforma - Interactividad y participación social - Coste y opciones de suscripción

Razones clave para compartir las suscripciones y ahorrar más de 30 euros al mes

Sin embargo, los usuarios de streaming enfrentan el desafío de suscripciones sin control de gastos y cambios en las tarifas de estas plataformas. Tanto es así, que datos de otro estudio revelan que un 20% de los usuarios paga por diez plataformas de contenido en streaming, gastando más de 90 euros mensuales.

Varios factores hacen de Sharingful la opción más conveniente y eficiente para facilitar la compartición de gastos entre amigos, familiares o compañeros de casa. De hecho, 80.0000 usuarios en España ya se benefician de la plataforma pudiendo ahorrar 30 euros cada mes y más de 350 euros al año.

Y es que, la plataforma simplifica la compartición de suscripciones digitales con su interfaz intuitiva y fácil de usar. Prioriza la seguridad y privacidad del usuario mediante medidas robustas. Ofrece gestión centralizada para agregar o quitar accesos, compatible con diversas plataformas y proporciona herramientas de monitoreo de uso para una distribución equitativa de costes. Además, se adapta a las preferencias individuales, reconociendo la diversidad de intereses de los usuarios.

En resumen, la preferencia de los jóvenes por las plataformas de streaming se basa en la flexibilidad, la variedad, la accesibilidad y la personalización que estas ofrecen, por lo que la plataforma destaca como la alternativa perfecta para aquellos que desean compartir suscripciones de streaming de manera conveniente y segura. Con su enfoque en la facilidad de uso, seguridad, gestión centralizada y adaptabilidad, la plataforma se posiciona como una herramienta esencial en la era de la compartición de gastos digitales.