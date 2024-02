Descubriendo los juegos más lucrativos de los casinos actuales

La actividad de los casinos en línea en Chile es algo que ha alcanzado un punto tan alto en el país que aunque en el pasado no existían leyes reguladoras del mismo, de repente se hizo una necesidad y de lo único que se habla es de la inminente ley del juego en línea. Esto nos habla de la importancia de la actividad y por ello hoy queremos repasar los juegos más lucrativos de los casinos actuales.

En este repaso sobre estos juegos lucrativos revisamos diferentes modalidades de juego y validamos si realmente son rentables para los jugadores, por ello la invitación es a que permanezcas con nosotros y descubras toda la información que tenemos para ti sobre esta temática.

Los juegos más lucrativos de los casinos online de Chile

El juego de casino en línea es considerado una de las formas de entretenimiento más importantes que tiene la sociedad chilena y por ello revisamos tragamonedas como Mega Moolah y Gonzo's Quest que aunque no son consideradas clásicas tienen una gran importancia en la actividad porque son muy fáciles de jugar, juegos de mesa como Blackjack y ruleta que requieren un poco de estrategia y juegos de casino en vivo que son de los más divertidos.

Tragamonedas

Las tragamonedas actuales tienen diversas formas de atraer al usuario porque cuentan con diferentes temas, numerosas líneas de pago, características únicas y lo más importante, la promesa de ganancias lucrativas gracias a botes progresivos de al menos 7 cifras en USD.

En estos casos lo más relevante siempre será conseguir títulos con RTP (Return to Player) altos que puedan devolverte un gran porcentaje de victorias de tus apuestas. Dicho esto a continuación te mostramos algunas slots con RTP alto:

Nombre Proveedor RTP Ocean Princess Playtech 99.07% Ugga Bugga Playtech 99.04% Mega Jooker NetEnt 99.02% Nemo´s Voyage WMS 99%

Juegos de mesa

Evidentemente, las tragamonedas digitales no son las únicas formas de juego en el sector, por ello también revisamos modalidades que requieren un poco más de estrategia, como es el caso del blackjack y la ruleta:

Blackjack

A pesar de ser estratégico este juego tampoco tiene tanta dificultad, en él, la misión del usuario es conseguir el mejor puntaje posible cercano a 21 cumpliendo dos requisitos básicos, no pasar de 21 ni tener menos que el croupier. Esto deja en el jugador una serie de decisiones importantes como quedarse, pedir más cartas, dividir su jugada en caso de que se cumplan los pasos o doblar su jugada.

En este caso tu principal aliciente es que esta modalidad de juego tiene una de las menores ventajas de la casa en la industria.

Ruleta

En el caso de la ruleta el juego se desarrolla en un tablero y una “máquina” giratoria en la que va una bola en busca del número ganador. Aquí la suerte tiene más importancia que en el blackjack, pero igual debes estar atento a las posibles jugadas por número, por color, por par o impar o por más o menos de determinado número.

Este juego es uno en el que debes tener cuidado porque aunque parece sencillo te puede dar grandes recompensas o grandes pérdidas.

Juegos de casino en vivo

Como último grupo de estudio tenemos los juegos de casino en vivo, una modalidad en la que tu rival no es únicamente el croupier, sino también jugadores reales como tú a los que te estás enfrentando. Sin embargo, de igual forma presentan grandes oportunidades de obtener una recompensa:

Texas Hold´em

Este juego es una variante del póker en la que cada jugador tiene dos cartas y hay cartas “comunitarias” con las que se puede obtener un resultado. Esto hace que varios factores entren en juego como la suerte, la interacción con los compañeros de mesa y tus propias decisiones viendo que es lo correcto en la partida.

En Texas Hold´em se suelen ver recompensas bastante jugosas que hacen que se gane su sitial aquí en la reseña.

Baccarat

Por el lado del Baccarat uno de los principales aspectos positivos es la presencia de tasas de pago sólidas haciendo que una buena elección a la hora de hacer tus apuestas tenga incidencia en la posibilidad de obtener ganancias lucrativas.

Estrategias para aumentar tus ganancias

Obtener grandes recompensas siempre será posible siempre y cuando establezcas una estrategia y te apegues a ella, por eso a continuación te mostramos algunas de las estrategias más populares:

1. Maneja tu presupuesto de modo tal que la actividad no se convierta en algo peligroso para tu salud 2. Selecciona juegos con RTP alto, ya que esto te brinda la oportunidad de tener un retorno por encima de la media del sector 3. Aprovecha los bonos porque ellos te dan la oportunidad de obtener mayores recompensas 4. Utiliza métodos y sistemas de apuestas como el modelo Martingala o Pároli.

Además de estas posiblemente haya más estrategias de juego, pero estas son las que a nuestro criterio son las más relevantes para el tema en cuestión.