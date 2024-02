Traspaso Dental; revolucionando el sector de la compraventa de clínicas dentales

En el ámbito odontológico, caracterizado por su competitividad y dinamismo, la transición y el éxito de las clínicas dentales representan desafíos que requieren de soluciones innovadoras.

Ante este panorama, Traspaso Dental emerge como una fuerza revolucionaria en el proceso de compraventa de clínicas dentales, empleando un nivel de sofisticación y metodologías propio del mercado de fusiones y adquisiciones (M&A), donde compiten los grandes despachos de abogados y las principales consultoras.

Traspaso Dental, especialistas en el traspaso de clínicas dentales Su misión es transformadora: redefinir el escenario transaccional en el sector dental, facilitando a vendedores y a compradores la concreción de acuerdos que salvaguarden sus intereses y preserven los aspectos más relevantes de sus operaciones.

Lo explican desde Traspaso Dental: "Transformar el sector de compraventa de clínicas dentales no es solo nuestra labor; es nuestra pasión. Cada operación es una historia de éxito que refleja el compromiso y la innovación que caracterizan a Traspaso Dental".

Una necesidad latente en el mercado La idea de negocio de Traspaso Dental surgió de una necesidad evidente en el mercado: la ausencia de un medio estructurado y detallado para explorar las opciones de compraventa de clínicas dentales. Antes de la creación de su plataforma, el sector dental carecía de un canal que ofreciera un acceso ordenado y exhaustivo a las oportunidades de traspaso, algo similar a lo que sucedía en el mercado inmobiliario antes de la aparición de las grandes plataformas (i.e. Idealista, Fotocasa, etc.). En aquel entonces, las oportunidades se movían principalmente a través de pequeñas agencias inmobiliarias o por el boca-oreja, limitando significativamente el alcance y las opciones disponibles para los interesados.

Su plataforma revoluciona este panorama, brindando a vendedores y a compradores un espacio donde pueden conocer con detalle y de forma organizada las diferentes opciones disponibles, permitiendo elegir un producto mucho más específico que a través de los canales tradicionales. Esta innovación no solo facilita el proceso de compraventa, sino que también amplía las posibilidades para todos los actores involucrados en el sector.

Soluciones para los vendedores y compradores de clínicas dentales Su mercado objetivo se articula en dos segmentos clave: vendedores de clínicas dentales, principalmente propietarios de clínicas que buscan vender sus negocios por motivos de jubilación, reubicación o estrategias de desinversión; y compradores de clínicas dentales, individuos interesados en adquirir una clínica dental existente, ya sea para iniciar su explotación en el mercado o para expandir sus operaciones actuales.

Fundada por Luis Puig, abogado especializado en M&A (ex Cuatrecasas), Traspaso Dental se ha consolidado como un líder en su mercado. Esto no solo evidencia su efectividad y la confianza depositada por sus clientes, sino también su compromiso con brindar un servicio de la más alta calidad y confidencialidad.

La adopción de prácticas y estructuras propias del mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) no solo ha elevado los estándares en la compraventa de clínicas dentales, sino que también ha consolidado a Traspaso Dental como un aliado estratégico, asegurando resultados beneficiosos y protegiendo los aspectos más sensibles de cada operación.

Con una amplia cartera de más de 100 clínicas situadas en ubicaciones estratégicas a lo largo de España, Traspaso Dental garantiza anonimato y privacidad en cada transacción, asegurando la estabilidad y la reputación de las clínicas involucradas. Este enfoque se centra en la gestión cuidadosa y profesional de una transacción que trasciende lo comercial, reconociendo a la clínica dental como el fruto del esfuerzo y la dedicación de sus propietarios.

"La clave del éxito en el traspaso de clínicas dentales radica en la precisión, la discreción y una negociación justa. En Traspaso Dental, nos dedicamos a proteger los intereses y la sensibilidad de cada operación como si fuera nuestra propia clínica", revela Luis Puig, co-founder & CEO de la compañía.

El proceso de traspaso con Traspaso Dental Cada operación se inicia con un exhaustivo análisis de la clínica, evaluando aspectos clave como su ubicación, cartera de pacientes, nivel de facturación y potencial de crecimiento. Esta evaluación detallada establece las bases para un precio de venta justo, iniciando la fase de promoción con un perfil cauteloso y detallado de la clínica. La meticulosa selección de compradores previene la exposición de la información más delicada, manteniendo el proceso con el más alto nivel de discreción.

Traspaso Dental ha perfeccionado el arte de la negociación, estableciendo condiciones de traspaso justas y equitativas que promueven una transición fluida tanto para compradores como para vendedores. Traspaso Dental cobra una comisión por todos los servicios de comercialización, comisión que solo se devenga a éxito con la venta del negocio, lo que subraya su compromiso con resultados concretos y satisfactorios para sus clientes.

"Nuestra misión va más allá de cerrar operaciones; buscamos asegurar que cada traspaso sea una operación exitosa que beneficie a todas las partes involucradas, aplicando la misma sofisticación y detallismo del M&A al sector dental", declaran estos jóvenes con contundencia.

Un asesoramiento integral Optar por Traspaso Dental es elegir un equipo de expertos comprometidos con el éxito del traspaso, aprovechando la infraestructura, la reputación y la ubicación de establecimientos ya consolidados. Desde la valoración, pasando por la mediación, hasta la formalización del acuerdo, Traspaso Dental ofrece un soporte integral, erigiéndose como la solución preeminente en el mercado.

En una era donde el sector dental enfrenta desafíos y oportunidades sin precedentes, Traspaso Dental destaca como uno de los líderes indiscutibles en la transformación del mercado transaccional, demostrando que a través de la innovación, la profesionalidad y un enfoque humano, es posible revolucionar la compraventa de clínicas dentales. Si se está contemplando el traspaso de una clínica dental o se está interesado en adquirir una, Traspaso Dental se posiciona como el aliado ideal, marcando la diferencia en el sector con cada operación exitosa.