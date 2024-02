El fenómeno Plinko en línea: cómo ganar en el juego Plinko

No podemos negar que los juegos de casino, sobre todo las tragaperras, están en el top. Muchos gamers apuestan dinero real y ganan más de lo apostado. ¿Cómo? Su secreto es: jugar a los slots que dejan ganar. Entre ellos, sin duda alguna, está el juego Plinko.

A continuación, te explicaré desde cuándo existe el fenómeno Plinko, por qué es tan popular ahora y cómo jugar para ganar en un casino. Listos, ¡vamos allá!

La historia de Plinko

La primera vez que escuchamos hablar de Plinko fue en los 80, en el programa “The Price is Right”. De todos los juegos que se presentaban en el show este fue la estrella, porque en él se podía ganar de 100 a 100 000 euros. Además, al jugar con varias fichas, las oportunidades de ganar de los concursantes aumentaban el doble o incluso el triple.

BGaming, el famoso proveedor de juegos de casino, se percató de la popularidad de este show y decidió crear una tragaperras que sigue la temática y las reglas de Plinko. En 2019 la lanza y esta consigue un éxito total en todas las plataformas. ¿Por qué? La respuesta es simple, su RTP puede llegar hasta el 98-99%.

Mecánica del juego Plinko

Para empezar a jugar Plinko no tienes que quedarte horas aprendiendo reglas difíciles como en las cartas, puesto que la mecánica del slot es muy simple. Te recomiendo que empieces con el modo demo, que está disponible en los sitios como 1Win Casino o Pin Up Casino, totalmente gratis, sin registrarse. Así, verás los principios básicos de Plinko y entenderás cómo jugar.

Lo primero que verás al abrir el campo de juego es una pirámide con líneas (clavijas), más abajo están las casillas con los multiplicadores y los botones de “Apuesta”, “Jugar”, “Autoplay”, etc. Para empezar a jugar en el casino solo debes de configurar el slot y dar al “Jugar”. Entonces, desde lo alto de la pirámide caerá una bola que tropezando con las clavijas, cambiará el rumbo, finalmente llegando a una casilla con el multiplicador asignado.

Una vez alcanzada la casilla, las ganancias en el casino se calculan: la apuesta actual * el multiplicador de la casilla. ¡Fácil! Vamos a ver las posibles configuraciones de Plinko que influyen en las ganancias.

Configuraciones principales:

1. La apuesta. La cantidad para apostar en un spin puede variar. Puedes jugar con 0,1 euros o 100 euros. Esto depende del casino elegido y el proveedor. 2. Nivel de riesgo. Muchos slots (de BGaming, Spribe, B.C. Original) tienen esta configuración. Puedes jugar Plinko eligiendo entre 3 niveles disponibles: bajo, medio, alto. Este parámetro influye en las ganancias totales en el casino. ¿Cómo? Lo explicaré en el siguiente apartado. 3. Las clavijas o las líneas. A más clavijas, mayor es la línea de pagos. Es decir, los multiplicadores son mayores, aunque la probabilidad de acertar en ellos se vuelve menor. 4. Modo de juego. Es una configuración tradicional en todos los slot del casino. Puedes jugar en modo manual o autoplay. Las reglas dependen del proveedor en concreto.

Cómo ganar en el juego Plinko

Plinko deja ganar, pero la cantidad de veces y la suma de las ganancias dependen de las configuraciones y estrategia elegida en el casino.

1. Si quieres ganar más veces, pero cantidades pequeñas debes de jugar con el nivel de riesgo bajo, si quieres ganar un premio gordo (apuesta multiplicada por 1000) elige el riesgo alto. Ten en cuenta que al jugar con el riego alto las ganancias son menos frecuentes. 2. A más líneas en la pirámide mayores son los multiplicadores, ¡ya sabes qué hay que hacer para jugar y ganar! 3. Gestiona el bankroll para una sesión de juego larga. En el juego Plinko, al jugar con el riego bajo, los multiplicadores altos aparecen cada 15-20 rondas, aproximadamente.

Artículo redactado por Tiago Alves, experto en juegos de casino