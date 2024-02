​Juan Cruz: "Tenemos que mejorar la primera vuelta que hemos hecho y explotar lo difícil que es jugar en El Sadar"

Juan Cruz, lateral izquierdo de Osasuna, ha analizado cómo está siendo la trayectoria del equipo rojillo en una entrevista exclusiva mantenida con Kosner, patrocinador principal del club durante esta temporada.





De cara a los objetivos a cumplir en lo que resta de campaña, el zaguero apuesta por ir paso a paso: “Nosotros pensamos todos los días en mejorar, en entrenar día a día y en el partido que tenemos por delante. Al final tenemos que ir sumando puntos, mejorar la primera vuelta que hemos hecho y lo que se vaya dando y viniendo lo veremos más adelante”.

En ese sentido, Juan Cruz también destaca en qué aspectos deben mejorar: “Todos los días se puede mejorar. Entrenamos, lo damos todo y vamos a intentar seguramente mejorar la primera vuelta, porque sabemos y estamos capacitados para hacerlo mejor, pero centrados en el día a día, tampoco volviéndonos locos”.

Para el lateral rojillo, un aspecto fundamental a la hora de acabar con éxito la campaña reside en el apoyo que reciben de su público en El Sadar: “Al final, como casi siempre, y no solo en este tramo, sino toda la temporada, nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa. Todo el mundo sabe que venir aquí y jugar con nuestra gente en El Sadar es muy difícil para el rival y tenemos que explotar eso como siempre hacemos”.

En el plano individual, Juan Cruz afirma que lo principal es estar al servicio del equipo: “Personalmente, ayudar al equipo lo máximo que pueda y estar siempre disponible para el míster para este final de temporada y terminar de la mejor manera posible, lo más arriba posible”.

Partido histórico en Arabia Saudí

El pasado mes de enero, Osasuna hizo historia al disputar por primera vez la Supercopa de España. Pese a perder en la semifinal ante el FC Barcelona, el lateral muestra su satisfacción por lo vivido, aunque no lograran llegar a la final: “Fue una experiencia muy bonita que algunos no habíamos vivido nunca y ha sido una experiencia que nos llevaremos siempre con nosotros. Creo, sobre todo, que dimos la cara (...) Hicimos un buen partido en general. Es verdad que al final el resultado no fue así, pero creo que la idea que llevábamos la cumplimos y al final, por unas cosas o por otras, se nos escapó el partido”.