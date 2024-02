Auditech ofrece un servicio de consultoría para mejorar la gestión de controles de ciberseguridad

En el panorama digital, la ciberseguridad se perfila como una de las prácticas fundamentales.

Por ese motivo, debe ser implementada en las organizaciones de cualquier sector para salvaguardar sus datos y la información confidencial de las amenazas cibernéticas, las cuales acechan constantemente, desafiando la integridad de sistemas y redes y poniendo en riesgo la estabilidad organizacional.

Son muchas las medidas de protección que se pueden tomar para mitigar riesgos, como firewalls o cifrados, entre otras, que van a depender de cada necesidad particular. En ese sentido, las compañías que hayan tomado la decisión de adoptar prácticas preventivas, deben acudir a empresas especializadas como Auditech.

Auditech ofrece servicios de ciberseguridad Auditech es una empresa proveedora de servicios gestionados de ciberseguridad y consultoría que está a disposición de pymes y grandes corporaciones de cualquier actividad económica. Esta firma está integrada por un equipo de profesionales que trabaja de forma personalizada para poder dar a cada cliente una atención eficaz y oportuna.

Una de las particularidades de esta compañía especializada es que sus soluciones no son genéricas, lo que significa que se amoldan a los requerimientos y necesidades individuales de seguridad digital. Antes de implementar medidas, los expertos se reúnen con la clientela para conocer las características de sus negocios, con el objetivo de detectar todas las vulnerabilidades y, con base en eso, determinar qué acciones precisas evitarán que los ciberdelincuentes puedan lanzar ataques.

Los empresarios pueden delegar íntegramente en Auditech la ciberseguridad de sus organizaciones. Para ello, deben contratar el servicio de seguridad gestionada o managed security service provider, en el que los expertos intervienen utilizando el sistema SOC as a Service (SOC-aaS). Esta metodología permite administrar y monitorizar los accesos a los dispositivos de determinada empresa, controlar la infraestructura cloud y los activos de IT.

Seguridad ofensiva o defensiva Auditech también trabaja ejecutando medidas concretas para ayudar a las compañías. Una de ellas es la seguridad ofensiva, la cual consiste en lanzar un ataque al estilo de un ciberdelincuente. Esto sirve para localizar debilidades. Por otro lado, está la seguridad defensiva, es decir, crear un exhaustivo plan para evitar peligros. Este puede incluir endpoint detection & response, seguridad para email, firewalls, control de acceso a la red, prevención de fuga de datos y más.

Finalmente, se puede solicitar una consultoría para contratar a un chief information security officer (CISO), un profesional externo que se responsabiliza de la ciberseguridad empresarial.

La evolución tecnológica acelerada y el poder de los hackers demanda una constante actualización de estrategias como las diseñadas por Auditech, que velan por un entorno digital seguro y resistente ante las potenciales vulnerabilidades que traen graves consecuencias en todos los aspectos.