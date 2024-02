Velark, un líder en el diseño y construcción de velarias a nivel nacional

Velark emerge como un referente nacional en la industria de diseño, fabricación, construcción, instalación y mantenimiento de velarias. Redefinen el concepto de sombra con estructuras que no solo cumplen una función estética y funcional, sino que también transforman y mejoran significativamente los espacios públicos y privados.

Con una visión clara y ambiciosa, Velark se posiciona como una firma de referencia a nivel nacional, comprometida con la excelencia en la construcción. La clave de su éxito radica en la combinación de innovadores diseños, fabricación de calidad respaldada por tecnologías avanzadas y una construcción precisa liderada por un equipo altamente capacitado.

Innovación y colaboración: El enfoque de Velark Velark no solo construye velarias, sino que construye experiencias que superan las expectativas de los clientes, fusionando funcionalidad, estética y sostenibilidad en cada proyecto. Para Velark, la colaboración es un valor fundamental. La firma busca socios que compartan su compromiso, permitiéndoles ofrecer soluciones integrales desde el diseño conceptual hasta la instalación y el mantenimiento continuo. Introduciendo el innovador concepto "Crea tu Sombra", Velark empodera a los clientes para participar activamente en el proceso, diseñando su propio espacio de sombra con productos de calidad respaldados por Velark Velarias.

Las velarias no son simplemente estructuras arquitectónicas, son elementos que impactan positivamente en la comunidad al transformar y mejorar los espacios. Velark se enorgullece de contribuir a la creación de espacios públicos y privados que no solo ofrecen sombra y protección, sino que también añaden valor estético y funcional a entornos diversos.

Tipos de velarias y sus aplicaciones Las velarias, también conocidas como tensoestructuras, representan una innovadora forma de abordar el diseño arquitectónico, destacando por su flexibilidad y eficiencia estructural. Estas estructuras delgadas y flexibles soportan cargas a través de esfuerzos de tracción, abarcando diversas categorías que van desde membranas textiles hasta estructuras neumáticas y vigas de concreto armado.

Dentro de los distintos tipos que existen, se encuentran las velarias paraboloides, con sus formas curvas artísticas son ideales para aeropuertos con diseños particulares. Por su parte, las velarias conoides, suelen ser empleadas en centros de convenciones y espacios públicos para grandes reuniones. Las velarias en bóveda con valles y crestas son muy utilizadas en proyectos comerciales para cubrir áreas de dimensiones considerables. De igual manera, las velarias en espacios privados, son diseñadas para jardines, patios de viviendas, áreas comunes y espacios privados, y por supuesto, las velarias en espacios públicos son colocadas en áreas de jardín o patios para eventos temporales y desmontables al finalizar su uso.

En resumen, Velark se alza como un referente en el diseño y construcción de velarias a nivel nacional, destacando por su enfoque innovador, compromiso con la sostenibilidad y capacidad para transformar espacios de manera significativa. Con cada proyecto, Velark marca el camino hacia un futuro donde la arquitectura y la funcionalidad convergen para mejorar la calidad de vida.