Tech Hub FP Euroformac garantiza una tasa de empleabilidad del 95% desde el primer año

La empleabilidad de la Formación Profesional se sitúa en un 42,2%, superando incluso al 38,5% de los estudios universitarios. Los estudiantes que cursan un grado superior y realizan un máster de especialización logran un salario medio de 45k a partir del tercer año de estar en el mercado laboral. Desde Tech Hub FP Euroformac aseguran que la FP no solo es una alternativa viable, sino una elección estratégica para aquellos que buscan una carrera exitosa en el mundo profesional En un mundo laboral cada vez más competitivo, encontrar oportunidades de empleo se ha convertido en una tarea difícil para muchos jóvenes. En este contexto, la Formación Profesional se presenta como una alternativa sólida y solvente para garantizar una inserción laboral exitosa. Desde Tech Hub FP Euroformac, el centro tecnológico Oficial de Formación Profesional especializado en informática y comunicaciones, garantizan una tasa de empleabilidad del 95% desde el primer año.

Álvaro Castedo, director de Marketing y Comunicación de Tech Hub FP Euroformac revela la importancia de la FP como una opción educativa de calidad y con amplias oportunidades en el mercado laboral, "la FP ofrece una formación práctica y especializada que prepara a los estudiantes para el mundo laboral de manera efectiva. Aquellos que optan por este tipo de formación no solo encuentran trabajo antes, también tienen mejores sueldos que en algunas carreras universitarias. Por ejemplo, un estudiante que curse un DAM, un grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o un DAW, un grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web y lo complemente con un máster en Ciberseguridad o en Big Data, puede lograr un salario medio de 28k el primer año y alcanzar los 45k a partir del tercer año", afirma Castedo.

Según datos del último Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la empleabilidad de la Formación Profesional se sitúa en un 42,2%, superando incluso al 38,5% de los estudios universitarios. Desde la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) apuntan que los graduados en FP de Grado Superior encuentran trabajo en 3 o 4 años, mientras que los universitarios tardan hasta 5 años.

"En Tech Hub FP Euroformac sabemos lo que necesitan las empresas, conocemos cuáles son las profesiones del futuro y por ello, los ciclos y máster que ofrecemos están en constante evolución, adaptándose a las tecnologías demandadas por las empresas, garantizando así el mejor TALENTO TECH", explica Castedo.

Además, sus centros tienen convenios con empresas líderes como NTT DATA, ORANGE, TOWER, lo que facilita la entrada al mercado laboral de sus alumnos. "También somos centros oficiales homologados por el Ministerio de Educación y por la Comunidad de Madrid", explica Castedo, lo que garantiza que sus programas de estudio estén alineados con las demandas y necesidades del tejido empresarial de la región.

El programa de prácticas laborales no solo proporciona una experiencia valiosa, sino que también contribuye significativamente a la inserción laboral de los graduados. La formación práctica en entornos reales de trabajo complementa el conocimiento teórico adquirido en el aula, brindando a los estudiantes las habilidades y la confianza necesarias para enfrentar los desafíos del mundo laboral

Sobre Tech Hub FP Euroformac

Tech Hub FP Euroformac, el Centro Tecnológico Oficial de Formación Profesional especializado en informática y comunicaciones, destaca por su enfoque pionero y vanguardista en la formación tecnológica. Con más de 25 años de experiencia en el sector, se ha posicionado como una referencia en la formación continua y la capacitación para el empleo. Su estrecha colaboración con las empresas y su certificación como centros oficiales de la Comunidad de Madrid garantizan una formación orientada a las necesidades del mercado laboral.