IOB MADRID inicia su actividad en Hospital Beata María Ana

Los doctores Javier Cortés y Javier Román, directores médicos de IOB Madrid Institute of Oncology, han trasladado su sede de actividad a Hospital Beata María Ana, junto con más de cuarenta profesionales Los doctores Javier Cortés y Javier Román, directores médicos de IOB Madrid Institute of Oncology, han trasladado su sede de actividad a Hospital Beata María Ana.Les acompaña en esta nueva etapa su equipo de colaboradores, un grupo de más de cuarenta profesionales entre los que se encuentran once oncólogos de reconocido prestigio. La Unidad Central de Oncología Médica y de Investigación Oncológica se ubica en el Hospital Beata María Ana de Jesús, en la calle Dr. Esquerdo 83 de Madrid.

Los doctores Román y Cortés hacen hincapié en el mantenimiento de su equipo humano de enfermería, asistentes de investigación y de administración de pacientes, con muchos años de experiencia, lo que constituye una garantía de continuidad de los servicios que vienen prestando a sus pacientes. Asimismo, se mantienen los acuerdos con la inmensa mayoría de las aseguradoras.

La nueva sede de Hospital Beata María Ana dispone de instalaciones y medios materiales de última generación, así como de una excelente organización y experiencia probada en la dedicación al paciente, su principal objetivo. Cuenta además con la colaboración de excelentes servicios de Laboratorio de Análisis Clínicos, Biología Molecular y Genética, Diagnóstico por Imagen, Oncología Radioterápica, Cuidados Continuos y Hospitalización, así como de un Servicio de Urgencias y un oncólogo de guardia las 24 horas, todo elloconcertado con las compañías aseguradoras.

El Dr. Javier Cortés, director médico científico de IOB Madrid Institute of Oncology, es oncólogo médico especialista en cáncer de mama y está considerado como el cuarto mayor experto del mundo en esta patología y el primero en el subtipo HER2 positivo.

Por su parte, el Dr. Javier Román es director médico-asistencial, internista y oncólogo médico. Tiene más de 35 años de experiencia en la oncología madrileña, dirige el operativo asistencial de IOB Madrid y es Presidente y Fundador de Fundación Oncoayuda.