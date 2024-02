Venta de lockers para hoteles y puntos de recogida

En los últimos años, se ha producido un gran avance en materia de soluciones de almacenamiento, entrega y retirada de paquetería, mejorando considerablemente la eficiencia de estos procesos mediante la implementación de sistemas tecnológicos.

Un ejemplo de ello son los lockers inteligentes, los cuales permiten definir un punto de recogida accesible y cómodo para los clientes de comercios electrónicos que no se encuentren en sus domicilios en el momento de recibir sus pedidos. En este aspecto, la empresa desarrolladora de software Scan and Buy se especializa en la venta de lockers inteligentes para ofrecer un mejor servicio a clientes de supermercados, tiendas online y otros negocios.

Lockers inteligentes, una herramienta revolucionaria para el sector de la logística A medida que las estrategias comerciales van evolucionando, tanto el ritmo laboral como las necesidades de los empleados y clientes cambian progresivamente, obligando a las empresas a implementar soluciones innovadoras que satisfagan dichas demandas. En el sector de la logística, una de las tecnologías que promete revolucionar los procesos logísticos es la de los lockers inteligentes, unas infraestructuras con compartimentos de diferentes tamaños en las que es posible depositar objetos o paquetes.

A través de estos casilleros digitales, los distribuidores pueden dejar la mercancía sin tener que interactuar con sus destinatarios, mientras que estos últimos pueden recoger sus pedidos en el momento más conveniente, utilizando un código único generado por el vendedor para abrir la taquilla. A su vez, otra de las ventajas de este tipo de sistemas es la reducción de costes de logística que supone para los negocios, los cuales pueden establecer un único punto de recogida para sus paquetes.

Comprar lockers inteligentes, de la mano de la firma Scan and Buy Scan and Buy es una compañía desarrolladora de software especializada en la simplificación de procesos por medio de la automatización, la cual busca facilitar la experiencia de compra de los clientes y maximizar su tiempo a través de la venta de lockers inteligentes. De esta manera, los negocios que recurran a esta solución podrán ofrecer a sus usuarios la opción de recoger su pedido sin tener que preocuparse por estar en su casa durante el horario de entrega, generando una gran ventaja competitiva.

Asimismo, estas consignas inteligentes son modulares, por lo que pueden adaptarse a paquetes de diferentes tamaños y formatos, además de permitir la lectura de códigos de barras y códigos QR, así como la introducción manual de referencias para su apertura y cierre.

Con el software creado por Scan and Buy, las empresas que busquen simplificar y potenciar sus negocios podrán mejorar la eficiencia de sus procesos logísticos.