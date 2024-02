«La digitalización y automatización de las operaciones en sala y cocinas, aporta más efectividad y hace que sea necesario menos personal»

La empresa Sighore-ICS, con sede central en Barcelona, se dedica desde 1995 al desarrollo de soluciones informáticas para la gestión y automatización de negocios en el sector de la hostelería y la restauración. Entre sus clientes destacan Enrique Tomas, Quirón Salud, GrandValira Resorts, Aeropuertos Argentinos, Cambrils Park Resort – Sanguli Salou, Grupo Moncho’s y Valor Chocolaterías. A finales del pasado año, Shigore anunciaba la apertura de su primera oficina en el Principado de Andorra a través de Sighore-ICS Pirineus.

Hablamos de ello con su CEO, Jorge Juárez Ayuso, así como de los retos del sector.

• En las casi tres décadas de vida de Sighore-ICS, ¿cómo ha cambiado la tecnología en los negocios hosteleros? Hacer un resumen de tres décadas, es una empresa difícil en pocas palabras, pero ahí vamos. Los cambios tecnológicos desde mediados de los años 90 de siglo pasado, han sido muchos, tantos como en nuestra sociedad. Hemos vivido una evolución espectacular y constante, que no se detiene. Cuando empezaba su trayectoria SIGHORE-ICS, para la gran mayoría de los profesionales del sector de la hostelería-restauración era algo extraño, incluso algunos lo veían con recelo. Se tuvo que dar mucha pedología, picar mucha piedra y explicar las virtudes que podían aportar la tecnología a sus negocios. Empezamos con sistemas en MS-Dos, después a pantallas táctiles, mandos de movilidad, monitores de cocina…. A partir de ahí, ha sido imparable, los negocios cada día son y deben ser más tecnológicos por muchos y variados motivos. Hoy en día la tecnología es una herramienta estratégica para cualquier negocio hostelero, por la gran información que aporta interna y externa, y el análisis de esa información, el control de las operaciones, la automización del servicio y un sinfín de posibilidades. Actualmente es el cliente el que te pide innovar tecnológicamente, sus ideas y necesidades se convierte y se plasman, en nuestras soluciones que ofrecemos al mercado. Si no quieres verte fuera del mercado, no puedes parar de innovar, es estar en constante movimiento.

• ¿Cómo se está adaptando el sector hostelero y de restauración de nuestro país a las nuevas tecnologías? Como he comentado anteriormente, tecnológicamente ha sido un camino largo y el que aún nos queda por recorrer de la mano de los sectores de la hostelería y de la restauración. La adaptación de los negocios, las hay con muchos y diferentes perfiles. También la aptitud, que puede variar mucho. Cada vez se vez la digitación se ve una necesidad imperiosa para la continuidad de sus negocios, sin control e información no hay futuro. Y eureka, muchos profesionales ya lo ven como una inversión y no como un gasto. Pero el camino sigue siendo largo, según recientes estudios solo el 25% de los negocios del canal horeca están digitalizados correctamente. En resumen, nos queda mucho trabajo y pedología por realizar por parte de los profesionales tecnológicos enfocados a estos sectores.

• Hace poco habéis abierto vuestra primera oficina en Andorra, ¿hay más visión innovadora fuera de nuestras fronteras? Si nos referimos al pequeño país de los Pirineos, creo que la visión innovadora es muy similar a la de España. La diferencia es que sus administraciones están haciendo una labor de mejora constante hacia el turismo para dotarlo de herramientas competitivas, no nos olvidemos que es el sector económico más importante de Andorra.

Respecto a otros países de Europa, creo que en España la restauración es bastante innovadora, no nos estamos quedando atrás. Puede afirmar que hay mucha creatividad y pasión, en todos los ámbitos que conciernen al sector.

• ¿Puede la tecnología ser una solución ante la escasez de camareros y profesionales de la restauración que estamos viviendo en los últimos tiempos? Desde luego, no sé si será la solución, pero si parte de la solución. La digitalización y automización de las operaciones en sala y cocinas, aporta más efectividad, la necesidad de menos personal. También el uso de robótica para las tareas repetitivas y más fáciles de automatizar –retirada de platos, limpieza y eliminación de residuos, pelado y preparación de alimentos en cocina. Resumiendo, todo esto puede ayudar, sin duda, a aumentar la eficiencia del servicio, permitiendo, con menos número de empleados, atender un mayor número de clientes y con un servicio mejor, más cercano y humano.

Por otro lado, crecer en digitalización ayuda al sectora reducir la necesidad de empleados en general. Esto puede ser un alivio para la hostelería donde, como decía, hay más demanda de empleados que oferta de estos.

• ¿Puedes darnos algunos ejemplos de los servicios y soluciones tecnológicas que ayudan a los empresarios de este sector a mejorar sus negocios? Desde nuestra visión empresarial, cada cliente es un proyecto, y hay que aportarles soluciones y servicios tecnológicos para la mejora continua.

Sin duda disponer de un ERP Claud es esencial, tener una herramienta 360 grados que les permita gestionar su negocio, sin preocuparse de la complejidad operativa o tamaño, que les aporte control, eficiencia, rentabilidad, automización, adaptación al mercado, sostenibilidad, innovación, sin duda, es una necesidad estratégica. Tenemos la experiencia de la implantación de nuestro ERP Cloud SIGHORE-ICS, como casos de éxito que les ha aportado mucho valor, en algunos de los principales actores de la restauración actual, como grandes grupos: Enrique Tomás, Quirón Salud Restauración, GrandValira Resorts, Valor Chocolaterías o restaurantes Cocina Hermanos Torres, Enigma de Albert Adrià, Omeraki de Alberto Chicote, entre otros muchos.

Al ERP, hay que añadirles soluciones Front en el punto de venta, para que los servicios sean más eficientes, rápidos, sostenibles y rentables. Disponer de sistema de movilidad para la toma de comanda, monitores para gestionar con efectividad y sin ruidos las cocinas, kioscos de auto compra, tpvs de última generación para el cobro, entre otras.

También este un auge, las soluciones enfocadas a las auditorias y cheklist de los negocios hosteleros, es un producto últimamente muy demandando por nuestros clientes.

• ¿Qué avances tecnológicos podemos esperar en los próximos años? ¿Estáis trabajando en nuevas soluciones? Esta es la pregunta más difícil de todas, ser gurú tecnológico es muy complicado, y más para mí con un perfil comercial, pero creo que, si no me equivoco, ira por las soluciones de inteligencia artificial, el internet de la cosas IoT, chatbots…

Por parte de SIGHORE-ICS, nuestros departamentos de I+D+I+s y de desarrollo de negocio, están cada día investigando las tendencias del sector, desarrollando soluciones nuevas y mejorando las actuales, con herramientas de última generación con las que he comentado anteriormente. Creo que si quieres innovar no puedes estar quieto y eso hacemos por la mejora continua del sector. Como dice nuestro lema: ¡Nos gusta la restauración y se nos nota!