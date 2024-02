¿Todavía no sabes qué regalar en San Valentín? Olvídate de los bombones y triunfa con estas ideas, una selección de los mejores tratamientos en los centros estéticos más demandados de la capital o un buen perfume… Por aquí la inspiración que necesitas:





MARIBEL YÉBENES

Celebra San Valentín cuidando tu cuerpo y mente con exclusivos tratamientos en el recién inaugurado centro Maribel Yébenes International Beauty Experience.









Hace unos días asistimos a la presentación de la primera Boutique Experiencial Sensorial de Estética Avanzada de España Maribel Yébenes en la céntrica calle Velázquez, en plena Milla de Oro madrileña. Merece la pena entrar y visitar sus 7 cabinas, cada una tematizada de una manera muy especial donde se combina la última tecnología de vanguardia con la estética artesanal, buscando una experiencia única, con tratamientos personalizados enfocados en el rejuvenecimiento de la piel, reafirmación, reducción, drenaje y mejora del estado de la piel.





Por aquí tenéis algunas propuestas para regalar en San Valentín:



MY SILK TRADITION

Un lujoso tratamiento diseñado para proporcionar una experiencia de rejuvenecimiento total. Este exclusivo procedimiento combina una exfoliación meticulosa, que elimina suavemente las impurezas de la piel en cuerpo y rostro, con una envoltura de oro, conocida por sus propiedades regeneradoras. Además, se realiza una terapia vibracional y una combinación de 5 técnicas exclusivas de masaje.

Precio: 300 € / Sesión 90 min.





MY TACT&LUM

Un ritual innovador que fusiona la habilidad del profesional con la tecnología de vanguardia, utilizando radiofrecuencia, infrarrojos y electroestimulación, para reafirmar la piel del rostro. Además, ofrece la elección entre tres mascarillas: Diamond, Platinum o Sapphire, con tecnología genómica para devolver la luminosidad e hidratación a la piel. Un ritual para deleitar los 5 sentidos.

Precio: 280 € / Sesión 80 min.









MY SFERANOVA

Una experiencia corporal sin precedentes que utiliza esferas de plata y oro para combatir la retención de líquidos y reducir el volumen corporal. Estas esferas, seleccionadas por sus propiedades regeneradoras, estimulantes y detoxificantes, ofrecen indulgencia de lujo y eficacia comprobada para lograr una reducción notable de volumen y activar el sistema linfático.

Precio: 275 € / Sesión 80 min.





UNA EXPERIENCIA 360º

Además de los tratamientos de belleza y bienestar, en Maribel Yébenes Experience Center podrás realizarte un asesoramiento personalizado sobre el cuidado de la piel y adquirir exclusivos productos de belleza de autor y nutricosmética, así como un amplio servicio de infiltraciones que no necesitan anestesia y que son realizados por los mejores profesionales para garantizar resultados seguros y efectivos.





INSTITUTO DE BENITO

El equipo del Instituto de Benito nos propone tres tratamientos: el primero para lucir buena cara (Mesosinergy), otro para presumir de melena (Hairsinergy), y por último un ritual wellness (Ritual con aromaterapia y velas), toda una experiencia estética, sensorial y terapéutica.





Regalo pensado tanto para Él como para Ella.









1.-MESOSINERGY





¿Qué es?

Un tratamiento de biorevitalización de la piel con triple acción y con péptidos reparadores que desaceleran el envejecimiento celular.



¿Qué se consigue?

- Mejora la calidad de la piel y proporciona efecto Glow

- Reduce el tamaño del poro

- Aclara las manchas producidas por el envejecimiento





Protocolo

Después de una sesión de peelings superficiales se realiza una sesión de microneedling, también llamado terapia de inducción de colágeno. Con micropunciones se consigue generar el colágeno y la elastina. El tratamiento acaba con una sesión de masaje facial en el que se realiza un drenaje linfático, aplicando un complejo de péptidos.





Tiempo: 1h.

Precio aprox: 120€.





2.-HAIRSINERGY





¿Qué es?

Es un tratamiento nutritivo que nos ayuda a tonificar nuestro cuero cabelludo, con este se previene y evita la caída del cabello, aumentando el grosor y la densidad del cabello.





¿Qué consigue?

Su combinación de principios activos con péptidos reparadores aumentan el grosor y la densidad del cabello.



Protocolo

Se realiza mediante la técnica de Microneedling , suplementación oral y loción. Con una Pistola de oxigenoterapia, donde según la piel del paciente se utiliza un producto oxigenante o hidratante. Por último se realiza un Bio Lifting, para ayudar a recuperar la elasticidad estimulando la circulación sanguínea y las fibras de colágeno.



Tiempo: 75 minutos.

Precio: 120€ por sesión (se recomiendan un mínimo de 5 sesiones).









3.-RITUAL CON AROMATERAPIA Y VELAS





¿Qué es?

Un completo masaje ayurvédico con movimientos largos y muy fluidos para calmar la mente, suavizar las emociones y equilibrar la energía. Se aplica con velas y se realiza con aceites aromatizados, como los aceites esenciales de bergamota -regenerador de colágeno-, aceite de coco -hidratante-, lang y Lang -relajante-, plus citronela de java -antiinflamatorio-, que hidratan y revitalizan la piel aportando un efecto neurosedante.



¿Qué consigue?

Mejora nuestro sistema linfático, ayuda a eliminar toxinas y produce una relajación total e instantánea. Además, la piel luce un tacto sedoso y terso. Los faciales cuentan con muchos beneficios: contribuyen a mantener la capa muscular firme, estimulan la formación de colágeno, y activan la circulación sanguínea.



Tiempo: 50 minutos.

Precio: 60 €

TEMPLA MEDICAL





En TEMPLA nos sorprenden para San Valentín con sus originales Menús degustación.

Como si de una degustación de estrella Michelín se tratara sus Menús nos harán vivir toda una experiencia… Algunos ejemplos:





MENÚ DEGUSTACIÓN LOVE ELIXIR:





Entrante

Welcome Tranquility





Primeros

Indiba Deep Care Corporal

Presoterapia





Segundos

Cura Detox Facial

Terapia Fotodinámica





Postre

Masaje craneal y facial





Maridaje

Crema corporal Reafirmante

Crema facial efecto seda





Precio: 270€





MENÚ DEGUSTACIÓN SUBLIME ROMANCE:





Entrante

Welcome Tranquility

Masaje craneal





Primeros

Prímex Corporal (Ultrasonidos + Radiofrecuencia de alta intensidad)

Presoterapia





Segundos

Hydrafacial Signature

Hidralips + Mintgloss





Postres

Terapia Fotodinámica

Masaje en brazos y manos





Maridaje

Crema corporal Anticelulítica

Sérum facial Age Plus

Crema cuidado antiarrugas





Precio: 450€





En el apartado de perfumes, llegan algunas novedades con las que sorprender este San Valentín:





ZADIG & VOLTAIRE





Si hay una fragancia perfecta para San Valentín esa es ZADIG & VOLTAIRE. Una fragancia inspirada en la noche parisina, con dos almas libres que se lanzan a la aventura para vivir su historia de amor.

Dazzling. Iconic. THIS IS REALLY HER! es deslumbrante, sensual, su envase en color amarillo dorado inspira las luces de París al anochecer… un perfume pensado tanto para ponerte tanto por el día como por la noche.





«Para crear este efecto de claroscuro olfativo, he apostado a la carta del contraste a todos los niveles», explica Sidonie Lancesseur, perfumista en Robertet.





En las notas de salida, una baya rosa luminosa, una nota de albahaca, que gana en profundidad con las notas de ron ambarino. En las notas de corazón de la fragancia, un buqué de rosas, con matices metálicos. «Con sus destellos metálicos inéditos, la rosa de THIS IS REALLY HER! es un homenaje a la elegancia atemporal de la capital, así como a su vanguardismo. Mientras que las cálidas notas amaderadas y ambarinas evocan las animadas aventuras de la vida nocturna parisina». Sidonie Lancesseur









Bold. Magnetic. THIS IS REALLY HIM! es hipnótica. De color plata antracita recuerdan el juego de sombras nocturnas sobre los edificios más bellos de la capital.





Nathalie Lorson, perfumista de Firmenich, comenta: «esta nueva fragancia magnética ilumina y aporta calidez a las sombras de la noche parisina».





«Para THIS IS REALLY HIM! me inspiré en las noches parisinas y en las celebraciones que se prolongan hasta altas horas de la madrugada. Jugué con las luces y los contrastes en mi paleta de materias primas. Los colores profundos y misteriosos de la noche se hacen eco de la riqueza del Ambrox®, mientras que el amanecer corre por cuenta de esta cautivadora flor de azahar. Destellos plateados y metálicos puntúan la fragancia, sinónimo de fiesta sinfín». Nathalie Lorson





Una vez más, los modelos Maya Stepper y Mikkel Jensen, de Alemania y Dinamarca

respectivamente, protagonizan la campaña THIS IS REALLY!.





Primer encuentro, primera cita, primer juego de seducción... Aquí comienza su historia. Un idilio tan auténtico y con una química tan perfecta como siempre…..





THIS IS REALLY HER! EDPI 30ml – PVPR 70€

THIS IS REALLY HER! EDPI 50ml – PVPR 102€

THIS IS REALLY HER! EDPI 100ml – PVPR 137€

THIS IS REALLY HIM! EDTI 50ml – PVPR 79€

THIS IS REALLY HIM! EDTI 100ml – PVPR 106€





A la venta a partir del 1 de febrero.





VALENTINO





Valentino Beauty presenta Born in Roma Green Stravaganza, la última incorporación de la maison a la colorida colección de fragancias inspiradas en la Ciudad Eterna, Born in Roma.



Ambientada al término de una fiesta que se prolonga hasta las altas horas de la madrugada, Born in Roma Green Stravaganza es una invitación a vivir la vida en sus propios términos. Esta fragancia floral, ambarina y amaderada promete abrir la puerta a un mundo de extravagancia y singularidad y despertar los sentidos con su extravagante mezcla de té Lapsang Souchong y el jazmín.





El frasco rinde homenaje a las emblemáticas tachuelas de Valentino, sello de identidad de la Maison Valentino.





“El verde se asocia a la naturaleza, puede ser tranquilo y sereno, aunque también tiene un punto extravagante”. Pier Paolo Piccioli



En versión para hombre y mujer.









Born In Roma Donna Green Stravaganza (30ml [PVPr: 85€] 50ml PVPr: 120€], 100ml PVPr 160€]

Born In Roma Uomo Green Stravaganza (50ml [PVPr: 89€], 100ml PVPr: 120€]





HERMÈS





Otra novedad en perfumes es el nuevo lanzamiento de Hermès: Oud Alezan.





La historia de este perfume merece la pena ser contada. Hace unos años, Christine Nagel, perfumista de Hermès, visitó las caballerizas durante la competición de saltos Le Saut Hermès decidida a superar el miedo que tenía desde niña a los caballos, un animal que no olvidemos ocupa un lugar muy importante en La Maison Hermès… Cuando llegó al último box, un caballo de color “alezan” (que significa castaño en francés), se le acercó hasta apoyar la cabeza en su mejilla. A partir de ahí, su percepción por este animal cambió por completo y dejó de sentir miedo. Por primera vez, percibió el olor de los músculos calentados por el esfuerzo y el aliento suave del animal mezclado con el olor del serrín. El olor de este caballo, cálido y envolvente, la fascinó y se le quedó grabado en la memoria. Años más tarde, se convertiría en el punto de partida de una nueva historia. Cuando Christine Nagel descubrió un oud excepcional, una esencia divina de notas cálidas y sensuales, sintió la misma sensación que años atrás en las caballerizas y de alguna manera desenterró de inmediato el recuerdo olvidado.





Este perfume entra a formar parte de la colección exclusiva Hermessence, lanzada en 2004, en las que se incluían perfumes de la talla de Cardamusc, Musc Pallida, Rose Ikebana, Myrre Églantine, Violette Volynka… entre otros.





El nuevo Hermessence, con una composición sencilla y directa, recrea la emoción de este recuerdo: Oud Alezan combina el oud con un agua de rosa de carácter natural, y el óxido de rosa.





El frasco está también inspirado en el color del pelaje “alezan”, con matices marrón oscuro y ciruela.