En el sur de España, se extiende una provincia cuyo nombre es sinónimo de calidad y tradición en la producción de aceite de oliva de Jaén. Conocida como la capital mundial del aceite de oliva, Jaén no solo domina la producción global en términos de cantidad, sino que es también un estandarte de la excelencia en la calidad del aceite de oliva virgen extra.

Un paisaje dedicado al olivar El paisaje de Jaén es una amplia extensión de olivares que cubren más de 550,000 hectáreas. Esta densidad de olivos es única en el mundo y forma parte integral de la identidad cultural y económica de la región. El clima mediterráneo de Jaén, con inviernos fríos y veranos calurosos, junto con su suelo rico y variado, ofrece condiciones ideales para el cultivo del olivo.

Cultivo y cosecha: una tradición milenaria La tradición del cultivo del olivo en Jaén se remonta a tiempos de los romanos y ha sido perfeccionada a lo largo de los siglos. Los agricultores de Jaén combinan técnicas tradicionales con tecnologías modernas para cuidar los olivares. La cosecha se realiza principalmente entre los meses de octubre y noviembre. En muchos casos, se sigue prefiriendo la recolección manual o métodos que garantizan la integridad de la fruta, evitando dañar el olivo.

El proceso de elaboración del aceite de oliva: del árbol a la mesa Una vez recolectadas, las aceitunas se transportan rápidamente a los molinos para mantener su frescura. El proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra en Jaén es un delicado equilibrio entre tradición y tecnología. La extracción en frío, un método que evita la degradación del aceite, es la más utilizada. Este proceso ayuda a conservar los aromas, sabores y propiedades saludables del aceite.

La calidad de los AOVES: un compromiso con la excelencia El aceite de oliva virgen extra producido en Jaén es conocido por su alta calidad. Se caracteriza por su color verde, aroma frutal y equilibrio en el sabor, con una perfecta combinación de amargo y picante. Estos aceites son ricos en polifenoles y antioxidantes, contribuyendo a una dieta saludable y equilibrada.

Impacto económico y cultural La producción de aceite de oliva es un pilar fundamental en la economía de Jaén, generando empleo y sosteniendo el tejido rural. Además, el aceite de oliva de Jaén es un elemento clave en la dieta mediterránea, reconocida mundialmente por sus beneficios para la salud.

Jaén en el mundo El aceite de oliva de Jaén no solo es un producto; es un embajador cultural de España. A través de su aceite, Jaén comparte su historia, tradición y pasión por la excelencia.

AOVE Green Sublim, un ejemplo de la excelencia de Jaén En este contexto de calidad y tradición, empresas como AOVE Green Sublim juegan un papel crucial. AOVE Green Sublim no solo produce uno de los mejores aceites de oliva virgen extra de Andalucía, sino que también representa el compromiso de Jaén con la excelencia y la innovación en la producción de aceite de oliva gourmet.