​"Putin", un nuevo largometraje en inglés del director polaco Patryk Vega

Patryk Vega, uno de los directores más populares del cine polaco contemporáneo, ha realizado un largometraje titulado "Putin" utilizando tecnología 'deep fake'. Muestra la vida del presidente ruso desde su infancia marcada por la violencia en Georgia hasta la invasión infundada contra Ucrania. "Putin" se estrenará internacionalmente en primavera.





Patryk Vega es un director polaco cuyas películas siguen gozando de interés desde hace años. Aborda temas difíciles y controvertidos, pero al mismo tiempo actuales. Su producción más reciente es un thriller político sobre Vladimir Putin.

"Nuestra película es una biografía sin precedentes que abarca 60 años de la vida de Putin. Comienza cuando Putin tiene 10 años y continúa a lo largo de su carrera política. La película presenta el conflicto armado en Chechenia, los ataques terroristas en el teatro Dubrovka o Beslán, y los acontecimientos más trágicos en Ucrania, como los de Bucha, Irpin y Mariupol", dijo Patryk Vega.

Los autores de la película utilizaron tecnología deep fake. Se basa en algoritmos de inteligencia artificial y permite colocar la imagen de otra persona en el rostro de un actor. "Fue difícil, porque obviamente no pudimos lograr que Putin viniera a nuestro estudio para entrenar inteligencia artificial para imitarlo perfectamente. Los materiales del Kremlin no fueron suficientes para imitar la figura en resolución cinematográfica. Afortunadamente, lo logramos después de ocho meses de ensayos", afirmó el director polaco.

Y subraya que su "Putin" pretende ofrecer al público occidental una clave para comprender la Rusia contemporánea. "Mi ambición era traducir la cultura de Oriente al idioma de Occidente de una manera comprensible para el resto del mundo", explicó Patryk Vega.

La película se proyecta actualmente en funciones cerradas para representantes de la industria cinematográfica. El anuncio fue presentado durante el American Film Market en Santa Mónica, un importante evento de la industria cinematográfica internacional, donde despertó un considerable interés por parte de los distribuidores extranjeros. "The Hollywood Reporter" ha escrito que se trata de uno de los próximos estrenos más destacados.

Recientemente se proyectó en Ucrania una escena de la película que provocó intensas reacciones entre los espectadores. "La mayor distribuidora ucraniana decidió distribuir la película no sólo en Ucrania sino también en países donde la emigración ucraniana es particularmente numerosa", añadió el director polaco.