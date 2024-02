Fermín Peluqueros ofrece servicio de barros para teñir el pelo

Los tintes de cabello comerciales suelen proporcionar tonos brillantes y muy coloridos. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como dermatitis, picazón, enrojecimiento de la piel, entre otros. Todos estos síntomas están asociados a alergias a los ingredientes químicos de los tintes. Además, si no se tiene el cuidado adecuado, el cabello teñido puede experimentar resequedad o caída. Una opción natural que evita todos estos problemas son los barros para teñir el pelo. Estos no solo proporcionan color, sino que fortalecen el cabello y lo llenan de brillo. En el salón de belleza Fermín Peluqueros es posible encontrar el barro ideal para cada persona.

¿Cómo son los barros para teñir el pelo? Una alternativa al tinte Teñir el cabello con barro es una técnica natural en la que no se emplea ningún tipo de químico o amoniaco. Este material está hecho con flores, arcillas, plantas, minerales… y otros elementos botánicos encargados de otorgar el color. Por ello, ofrece resultados más naturales que los tintes comerciales.

Cabe destacar que los tonos obtenidos dependen del tipo de barro que se aplique. Por ejemplo, la henna está hecha de plantas pulverizadas mezcladas con otros ingredientes. Los resultados que se obtienen con ella son, por lo general, tonos rojos y cobrizos, y sirven para cabellos castaños.

Por otro lado, el barro hecho con índigo (arbusto con flores rojizas) proporciona un tono violeta y azul que sirve para las personas con cabellos oscuros. Para las personas rubias o con cabello castaño claro que deseen tener un tono mucho más dorado se recomienda el barro de cassia, una planta con flores amarillas.

¿Qué beneficios ofrecen los barros para teñir el cabello? Los barros no solo funcionan como tintes para el cabello, sino que proporcionan textura y fuerza. Pueden considerarse como un tratamiento ideal para personas con el cabello muy fino, ya que aumentan la sensación de grosor y evitan la caída del cabello. Asimismo, las personas con problemas en el cuero cabelludo como la descamación, dermatitis o deshidratación, pueden beneficiarse de este producto, porque ofrece oxígeno, refuerza la barrera de protección y elimina toxinas grasas.

Por otra parte, tiene propiedades fisioterapéuticas que mejoran el estado de la cutícula. Como resultado, tras su aplicación, se obtiene un cabello hidratado y con menos frizz. Estos tintes no ocasionan daños, ya que solo actúan de manera superficial. Además, se desvanecen con el tiempo.

En Fermín Peluqueros cuentan con una variedad de barros para teñir el pelo de diversos colores. Dichos productos pueden ser aplicados en casa, sin embargo, para obtener resultados profesionales se recomienda acudir a un salón de belleza.

Ya sea por intervención de elementos térmicos o químicos, el cabello es una de las partes del cuerpo que más daño recibe. Por esta razón, los barros para teñir ofrecen un descanso saludable a las hebras.