​Comienza el rodaje de 'Soy Nevenka', de Icíar Bollaín

Ha comenzado en Bilbao el rodaje de ‘Soy Nevenka’, el duodécimo largometraje como directora de Icíar Bollaín. Se trata de una película original Movistar Plus+ producida por Kowalski Films, Feelgood Media y Nva Peli AIE, con la producción asociada de Garbo Produzioni (Italia), que supone la primera colaboración de la cineasta con la plataforma. El rodaje se prolongará durante ocho semanas, hasta final de marzo, en distintas localizaciones de Bizkaia y Zamora.





La película estará protagonizada por Mireia Oriol (‘El arte de volver’, 'Les de L'hoquei') y Urko Olazabal (Premio Goya al mejor actor de reparto por ‘Maixabel’). Les acompañan Ricardo Gómez (‘Cuéntame’), Carlos Serrano (‘La ley del mar’), Lucía Veiga (‘Rapa’), Luis Moreno (‘Vergüenza’), Javier Gállego (‘El desorden que dejas’), Mercedes del Castillo (‘Instinto’) o Font García ('Vida Perfecta', ‘En los márgenes’).

La directora de ‘Maixabel’ (tres premios Goya y la película dramática española más vista en las salas de cine en 2021) se inspira en el caso real de Nevenka Fernández, la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada que consiguió, por primera vez en España, una condena a un político por acoso.

En palabras de Icíar Bollaín: “Lo que más me impresiona de la historia de Nevenka es que es la de un abuso que ocurría en parte a la vista de todos, en un contexto que lo permitía. Nevenka se enfrentó al hombre más poderoso de su ciudad, Ponferrada, en contra de la opinión de casi todos los que la rodeaban y de forma pública, algo épico hace 20 años. Y aunque ganó la batalla legal, se quedó sola, frente a una sociedad muy distinta a la de hoy, que le dio la espalda”.

Considerada una de las cineastas españolas que mejor han sabido aunar la cercanía a los espectadores con un estilo propio, Icíar Bollaín firma el guion junto a Isa Campo (‘Apagón’, ‘Maixabel’).

‘Soy Nevenka’ cuenta con Gris Jordana (‘La Mesías’) como directora de fotografía. Mikel Serrano (‘Cristóbal Balenciaga’) se encarga de la dirección de arte y Clara Bilbao (ganadora de tres premios Goya por ‘Blackthorn’, ‘Endless Night’ y ‘Gun City’) del vestuario. Karmele Soler (premio Goya por 'La piel que habito') es la jefa de maquillaje, y Sergio Pérez ('Maixabel') de peluquería. Guadalupe Balaguer Trelles (‘Maixabel’, ‘Akelarre’) es la directora de producción. Juan Moreno, Koldo Zuazua y Guillermo Sempere son los productores ejecutivos. El film será distribuido en España en 2024 por Buena Vista International.

SINOPSIS

En el año 2000, Nevenka Fernández, de 24 años, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, sufre una persecución implacable, tanto sentimental como profesional, por parte del alcalde, un hombre acostumbrado a hacer su voluntad en lo político y en lo personal. Nevenka decide denunciar, aunque sabe que deberá pagar un precio muy alto: su entorno no la apoya, la sociedad de Ponferrada le da la espalda y los medios la someten a un juicio público.

Su caso inicia en España el movimiento #metoo mucho antes de que se invente el término. Una historia inspirada en hechos reales que convierte a su protagonista en una pionera al llevar por primera vez a un político influyente y popular ante los tribunales por acoso sexual y laboral.

ICÍAR BOLLAÍN

Directora, guionista y actriz, Icíar Bollaín (Madrid, 1967) se inicia en el cine como actriz con 15 años a las órdenes de Víctor Erice en ‘El sur’ (1983). En 1991 funda Producciones La Iguana para impulsar sus propios proyectos como directora. ‘Hola, ¿Estás Sola?’ (1995) es su primer largometraje. Después vendrán películas como ‘Flores de otro mundo’ (1999); ‘Te doy mis ojos’ (2003), por la que recibe dos premios Goya a la mejor dirección y al mejor guion; ‘Mataharis’ (2007); ‘También la lluvia’ (2010), con guion de Paul Laverty; ‘Katmandú, un espejo en el Cielo’ (2011). La cineasta prueba con el género documental en ‘En tierra extraña’ (2014) para regresar a la ficción con ‘El olivo’ (2016). Dos años después estrena ‘Yuli’ (2018) y en 2020 dirige a Candela Peña en ‘La boda de Rosa’. En 2021 estrena 'Maixabel', protagonizada por Blanca Portillo, y marca un hito en el cine español post pandemia, convirtiéndose en la película dramática española más vista en las salas de cine ese año con más de medio millón de espectadores, además de generar conversación social de gran calado y lograr premios muy destacados. Fundadora de CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales), su cine combina sensibilidad y elegancia.