Gorka Sorarrain lidera la montaña tras un buen estreno en la Vuelta a la Comunidad Valenciana

Valiente aventura de Gorka Sorarrain en el estreno de la ronda valenciana. El de Caja Rural-Seguros RGA formó parte del grupo de siete que puso en jaque al pelotón y del que salió el vencedor de esta etapa. Como premio, el vasco subió a su primer podio con el equipo como líder de la clasificación de la montaña.





Sorarrain y sus compañeros llegaron a contar con casi 9 minutos de renta sobre un pelotón que intentó reaccionar en la parte final. Sin embargo, la escapada inició la decisiva ascensión al Desierto de Las Palmas con 3 minutos de ventaja, justo en el punto donde demarraron Tonelli y Tarozzi, los dos hombres de VF Group - Bardiani.

Lejos de rendirse, Gorka contactó de nuevo con ellos y resistió su ritmo hasta mediado el puerto, donde dijo basta y cedió terreno hasta ser atrapado por una primera avanzadilla de favoritos que alcanzó Castellón a poco más de 1 minuto.

Gorka Sorarrain: «La intención era entrar en la fuga, aunque no esperábamos que el pelotón nos permitiera conseguir tanta ventaja. Acabo contento con el rendimiento pero queda esa pena por no haber podido aprovecharlo, ya que estas oportunidades aparecen una vez al año. He ido con buenas sensaciones durante todo el día, pero cuando han atacado ellos dos he tenido que cerrar el corte solo. He aguantado bien la primera mitad cuando he llegado, pero después se me ha hecho largo». «El balance no obstante es positivo. Si nos lo hubieran dicho a principio de etapa estaríamos contentos, pero queda esa pena de no poder aprovechar la oportunidad. Es mi primer año entero en el equipo y mi idea es seguir progresando, mejorando y aprendiendo a cómo correr. Con esa filosofía vamos a seguir y a ver hasta dónde nos lleva. En cuanto al jersey de la montaña habrá que ir día a día».