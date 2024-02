¿Por qué contratar un seguro de salud?

Si consultamos los datos que ofrece el INE (Instituto Nacional de Estadística), observaremos que las enfermedades cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca están entre las principales causas de fallecimiento en nuestro país. Entre 2010 y 2022, la mortalidad española se mantuvo con subidas y bajadas generalmente no muy llamativas. El aumento principal de defunciones se registró entre 2019 y 2020, coincidiendo con la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.



Esta situación ha evidenciado la importancia de la salud física y psicológica en los ciudadanos, tanto de España como de cualquier otro país del mundo. El impacto que una adecuada sanidad tiene en la población se refleja muy bien en la esperanza de vida. En 1950, los ciudadanos europeos vivían casi 63 años de media; algo bastante bajo en comparación a cinco décadas después, cuando la esperanza de vida aumentó a los 73,5 años en 2000. Estadísticamente, se calcula que, para 2050, esta cifra alcanzará los 83,8 años.

Es posible que, a medida que la esperanza de vida vaya en aumento, surjan nuevas enfermedades a las que hacer frente. Por eso conviene contratar un seguro de salud, para ayudar a cubrir económicamente consultas médicas, tratamientos, productos farmacéuticos, revisiones periódicas... y todo aquello que el paciente necesita para su bienestar, tanto en el momento presente como en el futuro.

El comparador de seguros https://www.arpem.com/seguros-salud/ permite encontrar el seguro adecuado a cada persona independientemente de su edad, siendo posible contratar seguros para mayores de 65 años, que es la edad que muchas compañías aseguradoras establecen como límite.

Habiendo Seguridad Social, ¿hace falta un seguro de salud?

La Seguridad Social es algo por lo que España se caracteriza internacionalmente. Sin embargo, hay algunas cuestiones que no se cubren y, además, no siempre se atiende a los pacientes en el plazo previsto. Esto conduce a listas largas de espera con pacientes molestos y médicos estresados. Así pues, aunque la sanidad en España está muy bien en la teoría, en la práctica hay algunos contextos para los que puede ser conveniente tener un seguro de salud. La principal ventaja de la sanidad privada es el grado de atención que se le dispensa al paciente. Los beneficios que pueden reportar los seguros de salud son:

1. Reducir el tiempo de espera. 2. Servicios médicos cubiertos en países a los que se viaja (especialmente útil para quienes visitan frecuentemente el extranjero por motivos laborales). 3. Trato personalizado al paciente. 4. Acceso directo a médicos especialistas, sin tener que pasar previamente por medicina general. 5. Disponibilidad horaria amplia. 6. Asistencia telefónica las 24 horas del día.

¿Qué servicios incluye el seguro de salud?

Según la póliza contratada, los servicios incluidos pueden ser más o menos variados. La mayor parte de los seguros privados incluyen coberturas como las siguientes:

- Consultas con especialistas médicos: cardiología, dermatología, endocrinología... - Realización de pruebas diagnósticas con la tecnología adecuada: ecografías, analíticas, resonancias... - Hospitalización, por ejemplo, tras una operación. - Intervenciones quirúrgicas. - Urgencias de salud que puedan producirse en el extranjero (se cubren hasta un presupuesto límite previamente establecido). - Atención psicológica para mantener la salud psíquica y emocional estable. - Fisioterapia y rehabilitación para favorecer el proceso de recuperación de un paciente lesionado. - Servicios de bienestar. Este concepto alude a los tratamientos de acupuntura y adelgazamiento, los servicios propios de un spa, sesiones con el nutricionista y el podólogo... En algunos casos, también se incluye el gimnasio.

Algunos tipos de seguros de salud que existen

El comparador arpem.com permite encontrar seguros con y sin hospitalización y con y sin copago.

Hospitalización Los seguros con hospitalización son los que permiten que el paciente pueda permanecer ingresado en el hospital, tanto si se trata de una intervención como de una prueba sanitaria para la que se necesita que pernocte en el centro médico. Por el contrario, en el seguro de salud sin hospitalización, las consultas médicas que implican anestesia o sedación no están incluidas.

Copago Los seguros de salud con copago cobran cuotas adicionales que se pagan al margen de la cantidad abonada inicialmente, cuando se formalizó la contratación del seguro de salud. Cuando los seguros no incluyen copago, todos los meses se paga la misma cantidad (independientemente de las visitas hechas al médico). Según la frecuencia con la que la persona espera acudir al centro médico, puede resultarle más o menos rentable el copago. Sin copago, se abona más dinero de entrada, pero también se puede rentabilizar mucho mejor el seguro. Con copago, se abona dinero adicionalmente por cada consulta al especialista y por cada prueba médica, pero la póliza resulta a priori más económica.

La telemedicina en los seguros de salud



Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) también han alcanzado al sector sanitario. Hoy día, muchos de los seguros de salud que compara arpem.com ofrecen sus servicios vía online. Las consultas genéricas, que no necesitan que el paciente se persone en el centro, pueden resolverse telemáticamente. Esto permite dispensar una mejor atención médica a personas mayores o con alguna discapacidad, que son quienes suelen tener más dificultades para moverse y desplazarse. Los servicios de atención psicológica online, por ejemplo, abogan por la telemedicina, porque esto permite que los pacientes que trabajan puedan compatibilizar más fácilmente su rutina diaria con el psicólogo.