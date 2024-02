Una guía para crear una cuenta para apostar en línea

Los jugadores eligen las casas de apuestas en línea sobre las de tierra por varias razones. Además de la facilidad de uso, las probabilidades son más altas, los mercados son más amplios, y pueden obtener bonos y promociones. Crear una cuenta de apuestas en línea es una pregunta común para los nuevos usuarios.

Puede acceder a miles de libros de deportes, pero el proceso es similar. Debe estar al tanto de los requisitos de registro de apuestas online, como países restringidos y preferencias de cuenta, y posibles problemas. Empecemos.

Seis pasos para abrir una cuenta de apuestas

Empiece a apostar en línea registrándose con un bookie. Los sitios piden información similar al registrarse, por lo que el proceso suele tardar unos minutos. Los pasos para abrir una cuenta de apuestas en línea son los siguientes:

- En primer lugar, elija una casa de apuestas en línea para registrarse. - Haga clic en ‘Registrarse’ en el paso 2: Seleccione inscribirse para ir a otra página. Se requiere información personal. - Paso 3: Registro: La mayoría de los sitios requieren su nombre, dirección de correo electrónico, residencia, número de teléfono y fecha de nacimiento. Algunos pueden solicitar más detalles. Siempre, la forma se verá así. - 4. Seleccione Nombre de Usuario y contraseña: Su cuenta debe estar protegida por un nombre de usuario y contrasinal únicos para volver a iniciar sesión. - El sitio le pedirá que acepte los T&Cs antes de que pueda apostar. Para evitar sorpresas, leerlas cuidadosamente de antemano. - Paso 6—Activa tu cuenta: Algunas casas de apuestas requieren que actives tu cuenta por correo electrónico o tu número de teléfono registrado. Asegúrese de que sus datos son exactos.

Otras opciones de registro

Introduzca una bookie introduciendo su número de teléfono móvil. Para confirmar, introduzca el código PIN de un mensaje de texto. Enlace sus cuentas de Facebook o Twitter.

Estas plataformas tienen su información personal, por lo que los libros de deportes pueden acceder a ella. Sólo algunas casas de apuestas permiten el registro con un solo clic. Sólo tiene que elegir su moneda.

Su nombre de usuario y contraseña serán únicos. Estas opciones son más rápidas y pueden requerir información adicional. Elija un sitio de la lista de abajo.

Configuración de la cuenta de apuestas a través del móvil

Abrir una cuenta de apuestas en su teléfono inteligente. Puede registrarse en la casa de apuestas desde su navegador. Todo lo demás es igual. Aplicaciones de apuestas móviles de Bet365, 22bet y Unibet simplifican la apuesta.

Descargarlos desde el sitio web del bookie y crear un perfil. Las aplicaciones pueden ser útiles con tantas personas apostando en movimiento. Las apuestas de teléfono inteligente y de escritorio se pueden hacer con la misma información de inicio de sesión.

Requisitos de registro de apuestas en línea

Al abrir una cuenta de apuestas, debe cumplir varios requisitos. Las leyes de juego en línea varían según el país. Consulte todo lo demás que pueda encontrar:

- Países restringidos: Asegúrese de que el bookie acepte a los jugadores de su país primero. La mayoría tienen una lista de regiones prohibidas. Consulte el menú desplegable del formulario de registro o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para ver si puede registrarse.

- Edad: Para apostar se requiere la edad legal. ¿A qué edad puedes apostar? Dependiendo del país, la edad mínima es de 18 a 21 años. Los menores de edad no pueden registrarse.

- Residencia: Verifique su dirección. Para la verificación de la cuenta, el bookmaker requerirá un documento de prueba. Cualquier error impedirá la verificación.

- Información sobre mí: Al igual que la dirección, toda la información personal que proporcione debe ser verdadera y correctamente ortográfica para verificar su cuenta de apuestas en línea con una identificación válida.

- Cuestiones de seguridad: Los sitios a menudo requieren preguntas de seguridad para proteger su cuenta. Si pierdes tu contraseña, necesitas la respuesta. La mayoría de las personas preguntan “en qué ciudad creció”, “cuál es el nombre de su madre”, o “qué es su primer animal de compañía”.

- Preferencias: Seleccione sus preferencias de cuenta además de proporcionar información. Las casas de apuestas más grandes le permiten elegir el formato de las probabilidades, las apuestas y los límites de depósito.

¿Mi cuenta de apuestas en línea se califica para un bono?

Un generoso bono de bienvenida es una gran manera para las casas de apuestas para atraer a nuevos apostadores. Para los usuarios de apuestas por primera vez, estas ofertas pueden hacer o romper la experiencia. Hay varios bonos.

Las ofertas de depósito, que le dan el 50%, 100%, o 200% en su primer deposito, son las más comunes. Los bonos móviles, las apuestas gratuitas y las probabilidades aumentadas son otros. Las bookies suelen pedirle que elija una Oferta durante la inscripción.

Es posible que sólo pueda reclamar uno dependiendo de dónde juegue, casino o apuesta deportiva, así que tenga cuidado. Para activar el bono, es posible que necesite códigos promocionales de bookmaker, por lo que lea los términos y condiciones antes de depositar.

Depositar dinero en mi cuenta de apuestas

Después del registro de apuestas en línea, financie su cuenta y comience a jugar. Las opciones de transacción del jugador han sido cruciales para elegir un sitio de apuestas durante años. La mayoría de los sitios ofrecen métodos de depósito de bookmaker.

Tarjetas de CC/Debito: La mayoría de la gente tiene uno. Debido a su simplicidad y aceptación mundial, es el método de pago en línea más antiguo. Las tarjetas locales están disponibles, pero VISA y Mastercard son las más populares.

Carteras electrónicas: Las opciones específicas del jugador como Skrill, Neteller y Ecopayz son esenciales. Son rápidos pero pueden no calificar para los bonos de bienvenida.

Transferencias bancarias rápidas: Esta es una opción de confianza porque se puede pagar con la espalda. Klarna, iDeal y Trustly son transferencias bancarias locales populares.

Vouchers:Los PIN de bonos como Paysafecard, Flexepin y Astropaycard se están volviendo menos comunes debido a los bajos límites y la disponibilidad limitada.

Pagos por móvil: Las casas de apuestas en línea no se han atrapado, pero Boku y Zimpler permiten depósitos y retiros móviles.

Criptomonedas: El anonimato y las transacciones instantáneas son características de Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Sin embargo, las promociones pueden excluirlos.

Después de la inscripción, ¿qué debo hacer?

Si has seguido todas las reglas, puedes apostar. La inscripción para apostar en línea es sólo el comienzo. Saber por qué necesita verificar su cuenta y cómo retirar ganancias.

Verificación de la cuenta Los apostadores quieren pagos transparentes para evitar los estafadores, al igual que los apostadores. La mayoría de los sitios requieren verificación KYC. Básicamente, usted debe proporcionar la prueba de nombre y dirección. Hace unos años se introdujo el KYC para prevenir el blanqueo de dinero y el fraude. Después de un cierto tiempo, su cuenta será bloqueada y no podrá realizar transacciones.

Retiradas Excelente si vuelves el bono y ganas. Es hora de liquidar tus ganancias. El cajero de apuestas en línea muestra todas sus opciones. No te preocupes por la ligera diferencia con la opción de depósito. Para evitar problemas, use el mismo método de depósito que antes.

Hay que tener en cuenta varias cosas. Las cantidades mínimas y máximas de retirada son las primeras. Compruebe las tarifas de retirada. ¿Cuánto tiempo tardará el dinero en llegar a su cuenta bancaria? Las bookies con retiros rápidos son populares.

Eliminar la cuenta Los jugadores pueden borrar sus cuentas en línea por muchas razones. Los principales son los problemas técnicos, el producto mediocre, el soporte al cliente sin respuesta, la falta de ofertas y la pérdida del control del juego.

Dado que cada bookmaker tiene sus propios términos y condiciones, la eliminación de una cuenta de apuestas puede ser larga y molesta. La forma más fácil de borrar su cuenta es ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente y pedir ayuda.

Las mejores cuentas de apuestas en línea de bookmakers

Elegir un sitio de apuestas puede hacer o romper la experiencia. Al abrir una cuenta de apuestas, considere varios factores. Si está abrumado, pruebe uno de los sitios a continuación o compare los mejores libros de deportes en nuestra página.