Conecta Wireless, más de 15 años de trayectoria empresarial en servicios digitales

La transformación digital, hoy en día, es una acción fundamental que las empresas deben aprovechar para optimizar sus procesos operativos, rediseñar sus productos o servicios, ofrecer un valor añadido a los clientes e incrementar la competitividad del negocio, dentro de un marco tecnológico que evoluciona y exige una adaptación continua.

En tal sentido, la implementación de nuevas tecnologías y estrategias de digitalización no solo permiten una gestión eficaz tanto de datos como de gastos en las organizaciones, sino también potencian las habilidades digitales de los empleados, dotan de eficiencia a los flujos de trabajo y mejoran las experiencias de comunicación exterior e interior.

Dentro de este escenario, Conecta Wireless es un proveedor integral de soluciones personalizadas IT & Data para una amplia gama de empresas. La firma española lleva más de 15 años de trayectoria empresarial como socio global de servicios digitales para sus clientes.

Servicios digitales a medida Conecta Wireless es una compañía tecnológica integrada por profesionales altamente cualificados tanto en entornos tecnológicos como de gestión, que trabajan de forma ágil y resolutiva para facilitar soluciones de digitalización a medida que permiten al sector corporativo (empresas financieras, de ventas, marketing, turísticas, salud, RRHH, fabricación, etc.) y mantener su competitividad digital y global.

La acción resulta posible gracias a que la firma establece diversas alianzas estratégicas con partners líderes y fabricantes, con el objetivo de acelerar la transición digital en los entornos empresariales a través del asesoramiento, diseño, soporte e implementación de proyectos transformadores que en general no requieren de grandes inversiones.

De esta manera, Conecta Wireless impulsa la eficiencia operativa y la automatización de procesos en las organizaciones con el desarrollo de una plataforma unificada que combina Business Intelligence (BI), Inteligencia Artificial (IA) y Big Data para simplificar la gestión integral del dato en las organizaciones, ofreciendo una analítica avanzada que mejora la toma de decisiones y dota de mayor seguridad a la información.

La compañía también despliega otras soluciones como un centro de contacto omnicanal (WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, email y aplicaciones de chat) integrado con un software CRM que contribuye a humanizar las experiencias de comunicación con el cliente. A su vez, están los servicios digitales como la migración multicloud que ayudan a obtener altas prestaciones en aplicaciones empresariales ERP, SCM, CRM, IoT y e-commerce, entre otras.

Además, Conecta Wireless implementa acciones con plataformas de redes privadas (VPN) y soluciones móviles IoT que añaden valor al negocio y reducen los costes fijos e infraestructuras de comunicaciones de voz y datos.

Un business partner de confianza Conecta Wireless como business partner de sus clientes se caracteriza por una oferta de servicios IT que garantizan una transformación, gestión y optimización continua tanto de sus soluciones TIC como de sus modelos de operación.

La experiencia del personal técnico de la firma en proyectos de integración tecnológica es clave para que los entornos corporativos reduzcan sus gastos operativos, aseguren la calidad de los procesos, obtengan ventajas competitivas e incrementen sus ingresos.

Conecta Wireless, en definitiva, desarrolla proyectos exitosos de transformación digital a partir de priorizar a las personas, los procesos, la tecnología y los datos