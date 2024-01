FISIO ACTIVE cambia de nombre a KABAT: roll-on efecto frío-calor disponible en todos los canales de venta

El gel reduce la inflamación y la hinchazón, proporcionando alivio eficaz del dolor muscular y articular. No tiene contraindicaciones y se distribuye en exclusiva por Stratton La lucha contra el dolor muscular es muy común, ya que el 95% de los españoles lo experimenta de forma habitual. Ahora llega una nueva solución al mercado que promete proporcionar un alivio rápido y eficaz. KABAT, el gel roll-on de efecto frío-calor, ha llegado a los canales de venta tras haber sido ampliamente probado por profesionales de rehabilitación, deportivos y fisioterapeutas.

Desarrollado con una formulación de alta calidad a base de ingredientes naturales, no tóxicos y antialérgicos, KABAT es adecuado para cualquier persona que sufra dolores causados por esguinces, rigidez muscular, artritis y dolores articulares. No tiene contraindicaciones y puede utilizarse regularmente, lo que lo convierte en un producto imprescindible para los deportistas habituales. Es apto a partir de 3 años de edad.

Una de las principales características de KABAT es su formato roll-on, que permite una aplicación fácil y cómoda. El gel se absorbe rápidamente, dejando un agradable olor y una sensación de frío-calor que proporciona alivio casi inmediato. Además, garantiza una aplicación limpia y uniforme, sin manchas en la ropa, lo que lo convierte en una opción cómoda para aliviar el dolor sobre la marcha.

El dolor de espalda (85%) y el dolor de cuello (54%) son los dolores musculares más habituales experimentados por los españoles, según estudios recientes de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF). Con KABAT ya disponible en todos los canales de venta, quienes sufren este tipo de dolores pueden encontrar alivio de forma segura y natural.

El nombre deriva del método Kabat, una técnica de fisioterapia que consiste en extender rápida y súbitamente los músculos implicados en un movimiento de forma pasiva. Este método ha demostrado su eficacia para aliviar el dolor muscular, por lo que es la inspiración perfecta para el nombre de este revolucionario gel roll-on.

"Estamos encantados de introducir KABAT en el mercado", afirma Felipe Armendáriz, Director de Ventas de Stratton, distribuidor exclusivo de KABAT para todos los canales de venta. "Su formulación única y su formato roll-on lo convierten en una solución cómoda y eficaz".

Acerca de Stratton

Stratton Suministros se ha convertido en uno de los proveedores de productos sanitarios con mayor crecimiento en España.

Stratton cuenta con la licencia de importador sanitario concedida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Esta certificación garantiza que Stratton Suministros posee personal técnico cualificado, procesos e instalaciones según la normativa vigente, así como la eficacia y fiabilidad de sus productos.

Además de una extensa cartera de clientes públicos y privados, Stratton cuenta con acuerdos internacionales que le han permitido importar productos sanitarios y productos de diagnóstico in vitro pioneros, así como garantizar la existencia de stock de test de antígenos de COVID GRIPE incluso en épocas de alta demanda, como las Navidades pasadas.