Descubrir islas secretas en Tanzania, de la mano de The African Experiences

Tanzania es considerado un destino turístico por excelencia, ya que cuenta con una gran cantidad de bellezas naturales. Si bien Zanzíbar es uno de los destinos más populares en este país, existen dos islas en Tanzania, que no son Zanzíbar, para quienes prefieren realizar turismo selecto y boutique, fuera de las grandes aglomeraciones y las masas: Pemba y Fanjove.

Ambas suelen encontrarse fuera del circuito normal de todas las agencias turísticas. Sin embargo, el equipo de The African Experiences ofrece a sus clientes la posibilidad de disfrutar de los encantos naturales que brindan estos destinos, mediante una experiencia única que incluye el paquete completo para descubrir estos destinos alejados del ruido de las masas.

Qué ver en las islas Pemba y Fanjove Mientras que Zanzíbar ha sido considerado durante mucho tiempo el destino estrella en las costas de Tanzania, Pemba y Fanjove destacan como refugios ideales para los viajeros que buscan una experiencia mucho más íntima y auténtica. Estas dos islas de Tanzania se caracterizan por ofrecer un ambiente tranquilo y aislado de la aglomeración que a veces predomina en otras zonas turísticas.

En el caso de Pemba, es una de las islas más grandes del archipiélago de Zanzíbar y se encuentra al norte de esta. Lo que hace de este lugar algo tan especial es su naturaleza inalterada, que permite a los visitantes disfrutar de la esencia de la vida en una isla tropical sin las multitudes ni el ajetreo de otros destinos.

Sus paisajes naturales incluyen colinas cubiertas de bosques, manglares y playas de arena blanca. Además, cuenta con una rica y variada vida marina que rodea sus atractivas aguas de color turquesa.

Fanjove, es considerada la joya escondida del Océano Índico porque se trata de una de las islas de Tanzania más aisladas y exclusivas. Este entorno natural otorga a sus selectos visitantes la posibilidad de explorar la abundante vida marina, disfrutando de sus blancas playas rodeadas de palmeras, aguas azules y el canto de los pájaros. Representa un destino ideal para quienes buscan escapar del bullicio del mundo y observar un ecosistema con todo su esplendor.

Experiencia exclusiva en Pemba y Fanjove The African Experiences se consolidó como una de las principales referencias de los turistas que desean visitar estas exclusivas islas Tanzania. Los especialistas de la agencia reconocen el valor de estos destinos y los incorporaron a sus ofertas turísticas, brindando a los viajeros la oportunidad de explorar territorios mágicos y especiales que se diferencian del resto.

Quienes buscan una experiencia única en islas exclusivas y poco frecuentadas, Pemba y Fanjove son dos opciones inmejorables. The African Experiences ofrece la posibilidad de visitarlas, realizar recorridos y múltiples actividades que aseguran a los viajeros una aventura inolvidable en un entorno de belleza natural.

