"Invisible Nation" cierra el festival de cine Slamdance

El icónico festival de cine Slamdance celebró del 19 al 25 de enero su trigésimo aniversario teniendo como película de cierre el documental Invisible Nation, de la productora Seine Pictures, del cineasta peruano Ivan Orlic. Producido en conjunto con Cassandra Jabola y con el gran productor de cine americano Ted Hope, quien fuera previamente presidente de cine para Amazon Studios, el documental expone la historia y la crítica situación actual de Taiwán y cuenta con imágenes sin precedentes de su Gobierno, incluyendo entrevistas a Tsai Ing-wen, la primera mujer presidente de la joven democracia taiwanesa.



Dirigida por Vanessa Hope, el proyecto del fundador de Seine Pictures se estrenó en Europa en el más prestigioso festival exclusivamente de documentales de todo el mundo, el International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), el pasado 14 de noviembre 2023. Además, también se ha presentado previamente en importantes festivales de cine en los EE.UU., entre ellos el Woodstock Film Festival, el Mill Valley Film Festival, el Seattle DocFest, el Hamptons International Film Festival, el New Hampshire Film Festival y el exclusivo Middleburg Film Festival donde recibió el galardón de Mejor Documental. Previo a Slamdance, el largometraje se expuso en el prestigioso FIPADOC, en Biarritz, Francia, este 21 y 23 de enero.

El anterior documental de Ivan Orlic, Eating Our Way To Extinction, sigue acumulando millones de vistas en YouTube, donde se encuentra disponible tras haber sido parte del catálogo digital de Amazon Prime. Narrado por la ganadora del Oscar Kate Winslet, este documental dirigido por Otto y Ludo Brockway, aborda el impacto de las industrias de proteínas animales en el cambio climático. Recibió el más importante premio a documentales ambientalistas en los EE.UU.: el 2022 Environmental Media Award, además de premios en más de una docena de festivales en Europa. Y ha contado con la aprobación pública de parte de figuras como sir Richard Branson, Leonardo DiCaprio y sir Paul McCartney, quien se pronunció en su cuenta de Instagram invitando al público a verlo en YouTube, donde se encuentra disponible en 16 idiomas.

Entre los próximos proyectos de Orlic está la película Mistura, filmada en Lima a mediados del 2023 con un elenco que reúne a Bárbara Mori y Christian Meier con el director de La mujer de mi hermano, de Ricardo de Montreuil.