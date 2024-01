Can Font de Muntanya ofrece un restaurante boda con menú a medida de los novios

Las bodas son unas de las celebraciones más importantes en la vida de una pareja. Por esto, cada aspecto de la boda es cuidado al detalle, no solo para tener un buen recuerdo del evento, sino para dar a los invitados una atención que sea agradable y memorable.

Como la comida juega un papel fundamental, se debe elegir correctamente el proveedor del menú. En Can Font de Muntanya cuentan con un servicio de restaurante boda ideal para realizar menús personalizados a las preferencias de los novios.

Menú a medida para novios en el restaurante boda de Can Font de Muntanya Para ofrecer una experiencia gastronómica a la altura de una boda, Can Font de Muntanya dispone de un magnífico servicio en su restaurante boda. A cargo de un chef profesional, el establecimiento gastronómico provee una interesante propuesta culinaria variada, en la que los novios pueden escoger el menú de su agrado.

Esta iniciativa está inspirada en el huerto ecológico de la finca, con productos de proximidad que proporcionan una excelente frescura, exquisitos sabores, aromas y texturas. El local dedicado a la alta cocina despliega una amplia carta en donde exhibe platillos del mar y de tierra, incluyendo opciones veganas que sorprenden con un sabor y peculiaridad únicos.

En este contexto, el restaurante de Can Font de Muntanya presenta un extenso listado de opciones para compartir que incluye jamón ibérico de bellota, anchoas de la Escala, o unos deliciosos calamares a la andaluza con alioli de cítricos. Asimismo, tiene una colección de platos principales que va desde raviolis y rissotos hasta pescado salvaje y espalda de cordero lechal, lo cual da una idea de todas las posibilidades que ofrece el establecimiento gastronómico para crear un menú 100 % personalizado.

Magnífica ubicación en un entorno 100 % natural La finca Can Font de Muntanya se encuentra dentro del Parque Natural de las Gavarres. Los paisajes de las Gavarres se mantienen intactos y proveen a las personas la oportunidad de conectar con la naturaleza de forma exclusiva.

Inspirados en este entorno, los espacios de la propiedan exhiben una excelente combinación de comodidad y relajación, con sus piscinas y espaciosos lugares con vistas hacia el macizo. En el alojamiento también se puede encontrar una armonía perfecta entre el bienestar, la belleza y el entorno natural, con habitaciones tipo suite que disponen de maravillosas terrazas y balcones. Estas cuentan con buena iluminación y todas las comodidades para disfrutar de una estadía perfecta.

Además, en la finca promueven la sostenibilidad, con servicios eficientes que respetan el medioambiente, desde la producción de energía eléctrica por captación solar, hasta la calefacción por combustión de madera. Con todas estas características, los espacios de Can Font de Muntanya resultan idílicos para que, en medio de la naturaleza y con un servicio de restaurante exclusivo, se pueda celebrar una boda inolvidable.