Cuaderno Inteligente ofrece tres propuestas para la vuelta a la oficina

Aunque muchas veces se escucha estos dos términos para referirse a lo mismo, ‘planner’ y ‘agenda’ tienen significados diferentes respecto a su uso. Cuaderno Inteligente lo explica y brinda opciones para la vuelta de la Navidad Si este nuevo año el principal propósito es ser organizado, antes de nada, se debe descubrir qué productos de papelería encajan con cada uno y mejoran este hábito. La firma de papelería Cuaderno Inteligente, ayuda a ello y explica la diferencia entre planner o agenda para que se comience 2024 con todas las ideas en orden.

Planner o agenda: ¿es lo mismo?

"La confusión entre ambos términos, "agenda" o "planner", a veces surge porque ambos están diseñados para ayudar en la organización y planificación de actividades, y a menudo se utilizan indistintamente en el lenguaje cotidiano. Sin embargo, guardan diferencias que serán clave para el objetivo a cumplir en el día a día" explica Filipa Torrão, directora de Marketing de Cuaderno Inteligente en Europa.

Tanto las agendas como los planner están destinados a ayudar a organizar la vida de las personas, apuntar tareas o programar eventos, sin embargo, factores como el enfoque de tiempo y la flexibilidad varían según cuál sea de ellos.

Tal y como explica, Filipa Torrão, "la agenda generalmente tiene formato de calendario por lo que se asocia más estrechamente con el seguimiento del tiempo y las citas. Además, suelen tener una estructura más fija en comparación con los planners, siendo menos adaptables a diferentes estilos de organización".

Por su parte, el planner, se centra en una planificación general. "Un planner da mayor libertad y capacidad de organización, ya que puede abarcar una variedad de elementos, desde la planificación diaria y semanal hasta la planificación a largo plazo, pudiendo durar más de un año, al no estar diseñadas con los días específicos del mes".

Otra de las principales diferencias de los planners es que "se pueden adaptar a las necesidades específicas, agregar secciones personalizadas, y utilizarlos de la manera que mejor se ajuste al estilo de vida de cada uno".

3 opciones de planner para comenzar el 2024

Con el objetivo claro, Cuaderno Inteligente, llega para romper con los esquemas de la papelería y brindar una solución totalmente diferente. Para ello, la firma cuenta con varias opciones de planner, que se adaptan a las necesidades de cada persona a la perfección.

1. Planner Lilac Fields

Desarrollado en colaboración con la influencer Sophia Martins, el Planner Lilac Fields presenta una estética limpia y delicada con flores en tonos verdes y lilas, creando un hermoso campo floral.

Enfocado en facilitar la organización del día a día, el Planner Lilac Field by Sophia Martins (45,75 € en cuadernointeligente.shop) incluye una portada y contraportada dura, discos de tamaño G con elástico, página de presentación, instrucciones, calendarios, funda de plástico, separadores, vistas semanal, mensual y anual, un recambio de 100 hojas de alta calidad (con secciones específicas para planificación anual, mensual, semanal, metas, agradecimientos, y hojas lisas y punteadas para personalizar), así como un soporte para bolígrafo o lápiz.

Tiene un tamaño mediano de 190 x 25,5 mm, por lo que es la herramienta completa para iniciar el nuevo año con organización, estilo y un toque de inspiración.

2. Planner Grey Glam

Con un diseño milimétrico, el Planner Grey Glam (57,20€ en cuadernointleigente.shop) destila elegancia y sofisticación a través de los pequeños detalles. Cuenta con formas geométricas combinadas con hilos de plata que producen la dicotomía perfecta entre delicadeza y fuerza. En color negro y gris, se convierte en el compañero perfecto para el día a día de quienes necesitan practicidad y organización, pero no renuncian a tomar notas en papel.

Incluye una hoja de identificación con calendario, separadores de colores con frases inspiradoras, 1 página para fijar objetivos, 2 páginas para eventos anuales, 1 página para notas, páginas para identificación mensual, 24 páginas para planificación mensual y también 132 páginas de planificación semanal, ¡para que se adapte a todas las necesidades, sean cuales sean! Además, también integra una página de pegatinas y una funda de plástico para que se pueda guardar todo lo que se necesite.

3. Planner Acqua Glam

Por su parte, el Planner Acqua Glam (57,20 € en cuadernointeligente.shop) una combinación de delicadeza y funcionalidad, que reúne las mejores soluciones para quienes desean tener una organización más eficiente. Adaptable a todas las necesidades, se divide en 2 categorías principales, planificación mensual y semana. Combina la belleza de los colores rosa y verde con la elegancia de los hilos dorados.

En su interior se puede encontrar los siguientes accesorios: una hoja de calendario, separadores de colores con frases inspiradoras, 1 página para fijar objetivos, 2 páginas para eventos anuales, 1 página para notas, páginas para identificación mensual, 24 páginas para planificación mensual, también 132 páginas de planificación semanal, y hasta hojas de resumen mensual con datos financieros.