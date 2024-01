Cinco consejos para que los 'community manager' triunfen en redes sociales

En un mundo digital cada vez más interconectado, los 'community manager' se han convertido en los arquitectos detrás del éxito de las marcas en redes sociales, gracias a su papel crucial en la construcción y mantenimiento de relaciones sólidas con la audiencia en estas plataformas. La figura del 'community manager' se ha convertido en algo fundamental dentro de las compañías, tal es su importancia, que incluso desde hace unos años ya cuentan con un día internacional, que se celebra el cuarto lunes de enero.



“El rol del Community Manager es muy importante porque, para mantener la relevancia de una comunidad, tienes que estar en la conversación y estar a la escucha. No puedes dirigir la conversación como tal, tienes que gestionarla” apunta Romina González Galetto, Directora Regional de Iberia y Francia de Hootsuite. “Se trata realmente de dar voz a los clientes y darles importancia, lo que supone una cuestión de lealtad y, a la vez, consolida la comunidad”, añade.

Así pues, a medida que este entorno evoluciona, los Community Manager se enfrentan no solo a las tareas de gestión y seguimiento de las últimas tendencias, sino también a la necesidad de ser novedosos en su estrategia y adaptarse a un panorama en constante cambio. Es aquí donde surge la necesidad de demostrar la importancia estratégica de este rol en la era digital.

De esta forma Hootsuite , la plataforma líder en el espacio social, ofrece cinco consejos que permitirán a estos profesionales triunfar en redes sociales:

1. Conoce a tu audiencia. El primer pilar del éxito para un Community Manager se basa en comprender a fondo a su audiencia. Por lo tanto, es esencial investigar y comprender quiénes son los seguidores, cuáles son sus intereses y qué tipo de contenido les resuena. Esta labor permitirá al CM crear estrategias de contenido más efectivas y fortalecer la relación con su comunidad.

2. Ser creativo y adaptable. Para que estas dos cualidades imprescindibles formen parte de la estrategia de estos profesionales, será crucial que estén al tanto de las tendencias, experimenten con nuevos formatos de contenido y se adapten rápidamente a los cambios constantes en el entorno digital. La innovación constante garantiza que la presencia en redes sociales se mantenga fresca y atractiva, pero no podemos olvidar que también es necesario probar formatos de contenido que resuenen bien en la comunidad, permitiéndose probar y equivocarse.

3. Gestión de crisis. Los desafíos pueden surgir en cualquier momento, y la habilidad para gestionar crisis con serenidad es esencial. Para ello es importante tener un plan de acción para situaciones críticas, respondiendo de manera rápida y efectiva para mantener la confianza de la comunidad y a su vez convertir estas situaciones en oportunidades de demostrar la integridad de la marca.

4. Participación activa en la conversación. El rol del Community Manager va más allá de la publicación de contenido, ya que es necesario implicarse en la participación activa en la conversación. Para fortalecer este papel y mantener su compromiso sería interesante que los gestores de redes estén presentes en las reuniones de producto, así como obtener su feedback en las estrategias marketing y contar con ellos en la toma de decisiones.

5. Elección estratégica de plataformas estrella. Una vez se ha estudiado la audiencia, es crucial elegir estratégicamente los canales de participación, es decir, enfocarse en aquellas plataformas donde se pueda interactuar de manera más efectiva con la marca. Por ejemplo, según el Informe de Tendencias Sociales 2024 , el 91% de las organizaciones tienen presencia en Facebook, mientras que un 86% lo tiene en Instagram y un 80% en LinkedIn. De esta forma, la calidad de la interacción supera a la cantidad, permitiendo un enfoque más efectivo y personalizado.

Además, Hootsuite también ha detectado algunas de las habilidades que son importantes que tengan estos profesionales como tener la capacidad de resolver problemas de manera efectiva y eficiente, comprender a su equipo interno a la hora de tratar sus necesidades, que pueda cumplir las pautas y políticas de la comunidad para ayudar a garantizar que estos espacios sean seguros y acogedores, ser empáticos, contar con una comunicación excelente y tener la capacidad analítica para una gestión comunitaria exitosa.

De esta manera, y en este entorno donde la interacción y la participación son clave, estas cualidades son esenciales para triunfar en este rol en el espacio social, por lo que no podemos negar que la dedicación y las habilidades de los Community Manager son fundamentales para construir comunidades sólidas y relaciones significativas en el ecosistema digital.